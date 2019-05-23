«Мегарегулятор»: Пенсионный фонд реформируют

Министерство труда и социальной защиты выступило с предложением -— изменить правовой статус Пенсионного фонда (ПФР), Фонда социального страхования (ФСС) и Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС). Эти фонды могут стать публичными компаниями.

Изменения могут быть обсуждены на заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) в правительстве уже 31 мая, сообщил ТАСС со ссылкой на главу Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина, который выступает от имени работодателей в РТК.

По его словам, эта инициатива совпадает с позицией РТК. Ранее было принято решение о переносе обсуждения вопроса о смене статуса фондов в публичное пространство. Шохин отметил, что со стороны работодателей и профсоюзов изначально предлагалось преобразовать фонды в публично-правовые компании.

«Мы какие-то тексты видели в рабочем порядке. Но официального публичного обсуждения и последней версии текста мы действительно не видели»,

— заявил он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал идею Минтруда изменить организационно-правовую форму государственных внебюджетных фондов рабочей инициативой и «идеологически новой историей».

О том, что фонды предложено преобразовать в публично-правовые компании (ППК), сообщило ранее РБК со ссылкой на свои источники.

По мнению издания, смена статуса фондов может стать началом реформы — на базе трех фондов может быть создан «социальный мегарегулятор».

За объединение фондов в единую структуру выступала ранее вице-премьер Татьяна Голикова, занимавшая должность председателя Счетной палаты.

Она дала поручение до 1 апреля этого года внести в правительство предложения о правовом статусе внебюджетных фондов. Все три фонда функционируют на одной законодательной основе и поэтому к ним необходим единый подход, указала вице-премьер.

Сегодня внебюджетными фондами фактически управляют профильные министерства (Пенсионный фонд и ФСС подчинены Минтруду, а Фонд обязательного медицинского страхования — Минздраву --«Газета.Ru»), а федеральный закон «Об основах обязательного социального страхования» от 1999 года определяет социальные фонды как форму социальной защиты. Это означает, что на деле внебюджетные фонды работают как государственные учреждения.

У Пенсионного фонда (ПФР) сейчас нет единого учредительного документа, в котором были бы закреплены все его фактические полномочия и организационно-правовая форма. Проект федерального закона, гармонизирующий все законодательные акты и уточняющий правовой статус ПФР, должен был быть подготовлен и внесен в правительство еще в марте 2014 года, следует из графика стратегии развития пенсионной системы, но документ так и не был разработан.

Для ПФР, равно как и для ФСС и ФОМС, перевод в публично-правовой формат создаст условия для более гибкого взаимодействия с остальными государственными органами, считает партнер юридической компании НАФКО Павел Иккерт. Сейчас разное подчинение очень усложняет все процедуры согласования.

По его словам, на данный момент

именно ПФР является тем органом, откуда информация в единые информационные центры муниципалитетов идет зачастую очень долго, поэтому публично-правовой статус по идее должен ускорить этот и другие процессы.

Функционал публично-правовой компании регулируется отдельным законом или указом президента, что дает возможность установить особый порядок работы социальных фондов.

Например, это позволит внебюджетным фондам активнее инвестировать свободные средства на рынок, наращивать резервы и получать дополнительную прибыль.

Однако при изменении правовой формы фондов необходимо решить вопрос о том, кто будет считаться собственником денег, выделяемых из бюджета и направляемых в социальные фонды, в том числе на выплату пенсии.

Сейчас средства ПФР, ФОМС и ФСС формируются за счет отчислений — их платит каждый работодатель за каждого официально трудоустроенного сотрудника, и это сумма сверх заработной платы. Налоги с зарплаты вычитаются непосредственно с заработка. Цель сбора налога с зарплаты — формирование доходной части бюджета, за счет которой государство выполняет свои функции.

Павел Иккерт между тем отмечает, что перевод в новый статус ПФР означает по сути первые шаги для формирования единого регулятора в этой области. Впоследствии все эти фонды могут быть объединены.

«Постепенно из работы этих органов будут вымываться нажитые в 90-х годах архаизмы, усложняющие их работу, и будут вводится единые стандарты, которые ускорят процессы передачи данных», — считает Иккерт.

«Газете.Ru» оперативно связаться с главой РСПП не удалось.

ПФР, Минтруд, ФСС И ФОМС оперативно ответить на запрос не смогли.