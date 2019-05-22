Все ради транша МВФ: почему посадят Порошенко

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины возбудила уголовное дело в отношении экс-президента Петра Порошенко и ряда высших должностных лиц по факту превышения служебных полномочий.

«Принято решение и внесена информация в Единый реестр досудебных расследований», — сказано в сообщении САП в сети Facebook.

Дело касается назначений должностных лиц в одну из ведущих компаний — производителей электроэнергии на Украине — «Центрэнерго».

«Должностные лица и члены наблюдательного совета «Центрэнерго» совместно с должностными лицами Фонда госимущества Украины и должностными лицами органов госвласти, используя служебные полномочия и статус, распределили ключевые должности в органах правления и наблюдательного совета «Центрэнерго» с целью хищения средств компании, контрольный пакет акций которой принадлежит государству», — сообщили в прокуратуре.

По информации заявителя, совместные действия указанной группы лиц «координировались» народным депутатом Украины Игорем Кононенко и бывшим президентом Украины».

В обвинении говорится, что Петру Порошенко удалось завладеть имуществом «Центрэнерго» через утверждение результатов конкурса «по приватизации принадлежащего государству пакета акций общества».

При этом средства в сумме более 6 млрд гривен (около $227 млн), полученные от отчуждения имущества, были выведены из «Центрэнерго», утверждает САП.

Это не первое уголовное дело против Петра Порошенко. В мае генпрокуратура Украины открыла уголовное дело по факту давления политика на судей, которые отменили национализацию «Приватбанка».

Напомним, решение о национализации банка было принято 18 декабря 2017 года. 100% акций крупнейшего банка Украины перешли в собственность государства. Формальным поводом для проведения национализации было названо предбанкротное состоянием системообразующего банка и необходимость его спасения для устойчивости финансовой системы страны. «Приватбанк» на тот момент принадлежал олигарху Игорю Коломойскому и удерживал больше всего депозитов украинцев среди всех банков.

При этом по делу о хищениях средств на Украине допрашивают соратников Петра Порошенко. В апреле, сразу после того, как Владимира Зеленского избрали президентом страны, генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос экс-главу администрации президента страны Петра Порошенко Бориса Ложкина, его заместителя Алексея Филатова, а также бывшего председателя Нацбанка Валерию Гонтареву. Все они подозреваются в причастности к масштабным хищениям.

В частности, экс-председателя Нацбанка Валерию Гонтареву, согласно документу, подозревают в хищении и содействии преступникам (ч. 2 ст. 256 и ч. 5 ст. 191 УК Украины). Подозрения в отношении Филатова и Ложкина касаются легализации незаконных доходов и содействия участникам преступных организаций (ч. 3 ст. 209 и ч. 2 ст. 256 УК Украины).

Кроме обвинений в экономических преступлениях против Порошенко выдвинуто еще и серьезное политическое обвинение.

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины во вторник, 21 мая, сообщило о начале расследования по факту возможной госизмены во время событий в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, когда корабли ВМС Украины совершили переход из Черного в Азовское море.

Судебное разбирательство было инициировано Андреем Портновым, бывшим заместителем главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, вернувшимся на Украину из эмиграции. Он заявил о том, что

Петр Порошенко отдал преступный приказ о переходе украинских моряков через Керченский пролив. Для теперь уже бывшего украинского президента эти действия стали поводом для того, чтобы ввести военное положение в стране и перенести выборы президента Украины.

По словам аналитика «Финам» Алексея Коренева, скорее всего, в ближайшее время против Петра Порошенко и его соратников будут выдвинуты новые обвинения.

«Украина сейчас представляет из себя кипящий котел, и неизвестно, в каком направлении пар будет выходить. Если учесть, что с Владимиром Зеленским у Петра Порошенко было достаточно острое противостояние и новый президент настроен показать себя как принципиальный борец с коррупцией, то дела против экс-главы страны будут постоянно возникать», — говорит эксперт.

Между тем такое рвение новой власти к борьбе с коррупцией может помочь договориться Киеву с МВФ.

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) сейчас работает на Украине. Киев надеется получить очередной транш от фонда, а борьба с коррупцией — одно из условий сотрудничества с фондом.