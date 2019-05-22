Я бы в батлеры пошел: лучшие вакансии в России

Рекрутеры назвали самые высокооплачиваемые вакансии на рынке труда. И первое место занял батлер или VIP-управляющий домашним хозяйством. Согласно данным портала Rabota.ru, на этой должности можно претендовать на зарплату 200-500 тысяч рублей в месяц.

От соискателя требуется знать английский язык, иметь высшее образование и водительские права. Занятость – полный рабочий день. Опыт работы — от 5 лет на аналогичной должности, а желательно — от трех лет «в VIP-семьях» в Европе или Объединенных Арабских Эмиратах.

Батлер (butler) буквально переводится как «виночерпий при дворе сановных персон». Так было в XVI веке, но сейчас функционал этой профессии гораздо шире. Обычно, это наемный работник при очень занятой и состоятельной VIP-персоне, но не в офисе, а дома. Фактически это старший лакей или мажордом, который должен уметь все: вести домашнее хозяйство, личную бухгалтерию хозяина, принимать гостей, организовывать и контролировать семейные мероприятия и путешествия, нянчить детей и делать мелкий ремонт. Впрочем,

устраиваться на такие должности россияне не спешат. В соцсетях на форумах, где обсуждаются проблемы батлеров и подобных профессий, например личных шоферов или садовников, утверждается, что россияне слишком гордые и не хотя работать обслуживающим персоналом в чужих домах.

Между тем, второе место в зарплатном рейтинге, составленном рекрутерами, занимает вакансия водителя с личным транспортом грузоподъемностью от 10 до 20 тонн. За перевозки по Москве и Подмосковью такому соискателю могут предложить 200-360 тысяч рублей в месяц.

Третье место заняла должность няни-воспитательницы. Если соискательница с педагогическим образованием попадет в русскую семью в США, то может зарабатывать даже до 300 тысяч рублей.

В полтора раза меньше готовы платить работодатели мастеру по ремонту телевизоров — от 100 до 210 тысяч рублей. На пятом месте должность менеджера по открытию заведений в сегменте HoReCa (сокращение от hotel, restaurant, cafe) с зарплатой от 100 до 300 тысяч рублей.

Между тем, компания HeadHunter составила свой список вакансий с самой высокой заработной платой.

В их версии список возглавила вакансия акушера-гинеколога-репродуктолога в Москве. Такому специалисту предлагается оклад в размере 574 тыс. руб. до вычета НДФЛ.

На втором и третьем месте также расположились московские вакансии — IT-директор (от 500 тыс. руб.) и менеджер по продажам нефтепродуктов (до 500 тыс. руб.).

Ранее портал SuperJob.ru опубликовал список вакансий, которые будут востребованы больше всего в 2019 году. Так, по данным рекрутеров,

будет расти необходимость в специалистах в области IT-технологий. Кроме того, будет спрос на аналитиков данных — их услуги наиболее востребованы среди IT-компаний, финансовых организаций, компаний сферы продаж и услуг.

Растет спрос на специальность «разработчик приложений для iOS и Android».

На прошлой неделе специалисты Роструда выяснили, что большинство россиян — 44% — готовы переехать в другой регион России в поисках лучшей зарплаты и карьерных перспектив. На уровень зарплаты как на самый важный фактор при переходе на новое место работы указали 51% опрошенных. При этом каждый четвертый рассчитывает на прибавку в зарплате в 1,5 раза. Один из самых высоких уровней миграции – в сфере IT, рассказал «Газете.Ru» руководитель пресс-службы сервиса для поиска работы и сотрудников Rabota.ru Сергей Денисенко. По его словам, 50-60% сотрудников технологичных компаний — жители других городов и регионов.

Люди хотят зарабатывать больше, что вполне логично, а «потолок» самых высоких зарплат располагается в районе полумиллиона рублей в месяц. Портрет такой «работы мечты», согласно исследованию портала по поиску работы HeadHunter, опубликованного ранее в «Российской газете», выглядит следующим образом: владеющий английским языком специалист, имеющий шестилетний опыт управления 20 и более сотрудниками. По 500 тысяч рублей и выше работодатели готовы платить на высоких постах – например, директорам.

В то же время, как показало последнее исследование «Ромир», большинству россиян для «нормальной жизни» хватило бы от 60 до 120 тыс. рублей в месяц.

Однако официальная статистика выглядит менее вдохновляющей. По данным Росстата, средняя зарплата в России до вычета НДФЛ составляет порядка 42,7 тысяч рублей. При этом в ряде регионов она не превышает и 30 тысяч рублей в месяц.