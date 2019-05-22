Украина ждет транш: спасет ли МВФ от дефолта

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) продолжает работу в Киеве. Представительство МВФ на Украине опровергает спешное завершение работы фонда.

«Работа миссии продолжается. Работа экспертов МВФ продолжается в настоящее время по графику»,

— цитирует сообщение пресс-службы украинского представительства фонда агентство УНИАН.

Так, накануне агентство «Украинские новости» сообщило, что миссия, приехавшая в Киев на две недели для оценки реформ, решила досрочно вернуться в Вашингтон.

«Сегодня или завтра миссия возвращается в Вашингтон. Пересмотра программы не будет. Причина — роспуск парламента», — заявляли источники издания.

Так, в понедельник, 20 мая, состоялась инаугурация президента Украины Владимира Зеленского. После этого новый украинский лидер заявил о роспуске парламента. Он подписал указ о досрочном превращении полномочий рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. У депутатов есть два месяца для принятия важных решений.

Указ совпал по времени с прибытием в Киев миссии МВФ. Ревизоры приехали в столицу Украины во вторник, 21 мая.

Значение приезда МВФ для Украины сложно переоценить: Киев ждет решения о выделении очередного транша.

Напомним, новая программа сотрудничества между Украиной и МВФ stand-by была утверждена в середине декабря прошлого года. Ее объем составил около $3,9 млрд, а срок выполнения — 14 месяцев. В рамках нее предполагается последовательное выделение трех траншей Киеву с примерно полугодовым интервалом. Так, около $1,4 млрд уже было направлено Украине, остальные средства в размере примерно двух равных частей планировалось направить в середине и в конце 2019 года. Эксперты утверждали, что сейчас речь могла идти о выделении $1,3 млрд.

Заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова ранее отмечала, что второй транш страна может получить в июне этого года.

При этом без кредита МВФ Украине придется трудно. По данным минфина, в 2019 году общий объем платежей по государственному долгу составляет 417 млрд грн ($15,6 млрд), в том чиcле $9 млрд — в иностранной валюте. Что будет делать правительство, если с МВФ не удастся договориться о выделении транша, — неизвестно.

Проблема встанет в полный рост осенью. Очередной пик выплат по внешним долгам приходится на сентябрь. Тогда нужно отдать более $2 млрд.

Источник «Газеты.Ru» в минфине Украины ранее говорил, что без возобновления сотрудничества с МВФ Украине будет сложно получить помощь и от других доноров. Но она необходима для выплаты государственного долга.

Между тем эксперты ранее предупреждали, что не только роспуск парламента может помешать сотрудничеству с МВФ. Ревизоры фонда в целом будут оценивать, что страна сделала в рамках достигнутых ранее договоренностей.

В соответствии с соглашением между Украиной и МВФ, правительство взяло на себя обязательства уравнять цены на газ для населения и промышленных предприятий к 1 января 2020 года.

Курс на повышение был взят, однако правительство с «Нафтогазом» в апреле договорилось с 1 мая снизить цены на газ для населения на 3,54% — до 8,2 тыс. грн ($307) за тыс. куб. м. Хотя весной этого года планировалось повысить тарифы еще на 20%. Эксперты американского финансового холдинга JP Morgan ранее называли такой ход популистским решением и предупреждали, что это может стоить стране нового транша.

Впрочем, как заявил журналистам в среду, 22 мая, представитель нового президента Украины Владимира Зеленского Андрей Герус, МВФ не требует от Киева повысить цену на газ и этот вопрос не является препятствием для получения очередного транша.

«Этот пункт, который был прописан в меморандуме, выполнен», — отмечает он.

Другая проблемная точка для Украины в переговорах с МВФ, по словам экспертов, — попытка бизнесмена Игоря Коломойского оспорить национализацию Приватбанка, произошедшую в декабре 2016 года.

Напомним, в середине апреля Окружной административный суд Киева отменил национализацию Приватбанка, а также удовлетворил требования истца для отмены решения Национального банка об определении перечня связанных с этм банком физических и юридических лиц.

«Решение в пользу бывшего владельца будет мощным ударом по сотрудничеству с МВФ. Задний ход вызовет глубокий кризис в отношениях с МВФ», — заявлял Петр Порошенко на встрече с бизнесом в середине апреля.

В сделанном после вынесения этого решения обращении МВФ по поводу решения суда говорилось, что национализация Приватбанка является законной и государству пришлось инвестировать около 160 млрд грн ($6 млрд) для восстановления платежеспособности банка.