Новые санкции: США бьют по российской «оборонке»

Конструкторское бюро приборостроения в Туле, учебный центр зенитно-ракетных войск в Гатчине и московский завод «Авангард» попали в санкционный список США. Эти два предприятия и учебный центр Минобороны нарушили законодательство о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ), говорится на сайте федерального реестра США.

По мнению США, вооружение, производимое на этих заводах, поставлялось в Иран, КНДР и Сирию, а офицеры, подготовленные в Гатчине, принимали участие в боевых действиях на территории этих стран.

Согласно документу, санкции формально начинают действовать с 22 мая и будут действовать в течение двух лет с возможностью последующего продления.

Решение о включении предприятий в список утвердил помощник госсекретаря США по вопросам международной безопасности и нераспространению оружия массового поражения Кристофер Форд. Кроме трех российских компаний под санкции подпали также компании из Китая и Сирии.

Тульское конструкторское бюро разрабатывает противотанковые ракетные комплексы, комплексы ПВО, стрелково-пушечное и гранатометное вооружение.

Завод «Авангард» входит в состав концерна «Алмаз-Антей», где также разрабатываются комплексы противо-воздушной обороны С-300 и С-400, которые поставляютcя на вооружение в российскую армию и идут на экспорт.

В учебном центре в Гатчине в Ленинградской области готовят специалистов для зенитных ракетных войск. В советский период в Гатчине существовало два училища, которые готовили офицеров для войск ПВО.

В оборонном секторе для лиц и компаний, попавших под санкции США, введен запрет импорта и экспорта вооружений и сопутствующих материалов, товаров и услуг двойного назначения из России или в Россию.

Закон о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, Сирии и Северной Кореи (INKSNA) запрещает странам поставлять в эти страны товары, услуги и технологии, которые перечисляются в международных «контрольных списках» (например, в Конвенции по запрещению химического оружия и других подобных).

Также запрещается сотрудничество, которое приведет к стимулированию в эти страны программ разработки оружия массового поражения или баллистических ракет.

Для российских компаний, попавших в санкционные списки, решение США вряд ли обернется убытками, так как они не участвуют в системе государственных закупок на территории США и не закупают в США оборонные технологии. Не скажется это решение и на конкретных людях — военнослужащие российской армии не выезжают за границу, а сотрудники предприятия «Алмаз-Антей», хотя и являются формально «выездными», не посещают визовые страны — например, Евросоюз и США.

Впрочем, другие решения США могут отразиться гораздо больнее на России.

20 мая министр энергетики США Рик Перри, находясь в Киеве на иннагурации президента Владимира Зеленского, заявил, что администрация США планирует ввести санкции против системы поставки газа в Европу «Северный поток — 2».

Возможные санкции США против Nord Stream 2 прокомментировал и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что в Кремле попытки Вашингтона помешать появлению трубопровода считают неприкрытым проявлением недобросовестной конкуренции.

Россия живет под санкционным давлением со стороны США уже более пяти лет. Наиболее масштабные санкции были введены после присоединения Крыма к России и возникновения конфликта на востоке Украины. В «крымских» санкциях фигуранты списка обязательно как-то связаны с «аннексией и/или интеграцией Крыма».

Санкции за якобы кибератаки и вмешательство в выборы президента США были введены бывшим президентом США, Бараком Обамой, 1 апреля 2015 года. Они позволяют министерству финансов США блокировать любые активы на территории США, принадлежащие лицам, подозреваемых в совершении кибератак.

27 августа 2018 года вступили в силу санкции, связанные с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери (Великобритания). В итоге под запретом оказался экспорт в Россию товаров и технологий, которые контролируются американскими регуляторами по критерию «Национальная безопасность». Под исключение попали товары и технологии, необходимые для обеспечения безопасности гражданской пассажирской авиации. В январе 2019 года первые санкции против физических лиц, причастных к отравлению Скрипалей, ввел и Европейский союз.