Иногда они возвращаются: грузовики «ЗИЛ» снова в продаже

Завод ЗИЛ закрыт, а продукция его жива. Грузовые автомобили «ЗИЛ-133 ГЯ» выставлены на продажу на одном из продающих порталов.

В объявлении указано, что продаются шесть таких грузовиков 1994 года выпуска. Продавец утверждает, что они новые. Пробег всего 1,5 км, то есть машины, судя по всему, своим ходом доехали с завода до стоянки и имеют заводскую обкатку.

Стоимость такого транспорта — 700 тыс. рублей за единицу. Если покупателю нужно предоставить паспорт технического средства (ПТС), чтобы ездить на машине по дорогам общего пользования, тогда цена модели вырастает еще на 50 тыс. рублей.

К лоту прикреплены фотографии новеньких авто на фоне предприятия «Абаканвагонмаш», расположенном в Красноярском крае. Отмечается, что выставленные на продажу машины после производства хранились в Госрезерве.

ЗИЛ-133, прозванные в народе из-за вытянутых капотов и длинных шасси с двумя мостами «крокодилами», выпускались на заводе с 1975 по 1999 год. Они были оснащены пятиступенчатой передачей и шестилитровыми дизельными моторами производства КамАЗ. Мощность авто составляла 150 лошадиных сил.

Некогда Завод имени Лихачева — знаменитый ЗИЛ — был легендой советского автопрома. Созданные еще в Царской России Ремонтно-производственные мастерские, по факту представляли собой гараж с «отверточной» сборкой машинокомплектов итальянских грузовиков FIAT 15 Ter. Уже после прихода большивиков к власти предприятие было названо в честь итальянца Пьетро Ферреро — борца за права трудящихся и профсоюзного лидера завода Fiat. Ферреро был убит в 1922 году фашистскими бандами в Турине.

Позже Московский автозавод был переименован в завод имени Сталина, а в 1956 году к длинному названию предприятия добавилось имя Ивана Лихачёва — одного из отцов-основателей российской автомобильной промышленности, который с 1927 года был директором завода. Тогда и появилось короткое и емкое — ЗИЛ.

В 1920-1930 гг. на предприятии производились грузовики АМО и по выкупленной у американцев лицензии «Аутокар-5С» (Autocar-5S). Объемы сборки росли, однако стоимость производства в стране была выше экспорта аналогичных машин из-за рубежа, поэтому к 1930-м было решено провести реконструкцию завода и перейти на производство совершенно новой модели грузового автомобиля.

После модернизации здесь организовано массовое производство грузовиков ЗИС-5. В сутки собирали по 60 автомобилей. На базе него в будущем были созданы 25 моделей и модификаций, из которых 19 выпускались серийно.В сталинскую эпоху для советской элиты на московском заводе также выпускали престижный легковой «ЗИС-101».

Интересно, что

в 1953 году согласно cоветско-китайскому договору о дружбе и взаимопомощи по документации ЗИЛа в Китае был построен Автомобильный завод № 1. Позднее он стал Первой автомобилестроительной компанией КНР (First Automotive Works - FAW), которая по сей день является лидером китайской автоиндустрии.

У самого ЗИЛа все сложилось не так позитивно. В 1951 году завод параллельно с машинами наладил выпуск холодильников. Грузовикам ЗИЛа часто не хватало скорости, а двигатели их были слишком прожорливыми. Им все время приходилось конкурировать с новыми моделями «МАЗов» и «КаМАЗов». «ЗИЛ-133» в каком-то смысле в 1970-е гг. стал прорывной победой московского завода. Их спроектировали под гражданские нужны в кратчайшие сроки и хотя к ним было немало нареканий и машины зачастую дорабатывались на ходу, они активно эксплуатировались более 20 лет и очень хорошо справлялись с ролью седельного тягача и магистрального грузовика с прицепом

Однако затем они морально устарели и уступили первенство грузовикам «КаМАЗ». При этом в лучшие времена в 1975-1989 годах Завод имени Лихачёва ежегодно собирал 195-210 тысяч грузовиков. Но после распада СССР продукция завода становилась невостребованной, в 1996 году объем производства рухнул до 7 тысяч.

В уже новейшей истории России завод пытались реанимировать. В 2008 году ЗИЛ планировало организовать совместное предприятие с китайской компанией Sinotruk по производству тяжелых дизельных грузовиков марки HOWO. Однако из-за разразившегося финансового кризиса эта идея была похоронена. Завод постепенно обанкротили.

Последний автомобиль был выпущен на заводе конвейерным способом в 2013 году. Всего в тот год удалось собрать 95 автомобилей. После чего флагман стал банкротом.

В настоящее время гигантская территория завода застраивается жилыми корпусами и торговыми павильонами, дилерскими центрами с шоурумами Mercedes и Audi. О заводе напоминают только оставшиеся некоторые корпуса, стилизованные в духе в конструктивизма 1930-х годов.

Учитывая, что расположен завод был в пределах Третьего транспортного кольца, освобождающиеся площади становятся все более востребованными.