Бьет по тормозам: Lada едет на ремонт

«АвтоВАЗ» отзывает 32 892 автомобилей Lada Largus, реализованных с ноября 2017 года из-за технических проблем с тормозной системой.

Как уточняют в Росстандарте, «причиной отзыва транспортных средств является возможность смещения мембраны в корпусе вакуумного усилителя тормозов, возникновение повышенного усилия на педаль тормоза».

Отмечается, что сам ПАО «АвтоВАЗ» проинформируют владельцев автомобилей Lada Largus, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

При этом

автовладельцы могут и не дожидаться сообщения уполномоченного дилера, а самостоятельно определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв.

Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром автоконцерна и записаться на ремонт.

В ходе ремонта на автомобилях будет выполнена проверка даты производства вакуумного усилителя. При необходимости, эти детали будут заменены. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев транспортных средств.

Lada Largus - автомобиль, построенный на платформе B0 альянса Renault-Nissan. Он выпускается в пассажирском и грузовом вариантах. В пассажирском выпускается в двух видах — пяти- и семиместный универсал, в грузовом — фургон.По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи Lada Largus в России в 2018 г. составили 44 тыс. автомобилей, что на 31,2%выше, чем в 2017 году. В ноябре 2017 году было продано 4 276 автомашин, в декабре — 3,511 тыс. авто. При этом в январе-апреле 2019 года продажи Lada Largus составили 13 тыс. машин.

Это отзыв среднего размера, но в данном случае — для «АвтоВАЗа» достаточно крупный:

32 тыс. машин — это приблизительно годовой объем производства данной модели,

отмечает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

По словам аналитика, ремонт одного автомобиля в данном случае стоит приблизительно 2 тыс. рублей. «Это не разорительно для завода. Отзыв — рутинная процедура, но «АвтоВАЗ» делает это не часто», — обращает внимание эксперт.

По подсчетам директора Экспертной группы Veta Дмитрия Жарского, вакуумный усилитель тормозов на Lada Largus стоит в среднем от 5 до 13,5 тыс. рублей. «И если представить, что во всех 33 тыс автомобилей его нужно полностью заменить, то это могла бы получиться очень внушительная сумма», — говорит эксперт. На деле же далеко не все автомобили из 33 тыс. окажутся с проблемой в этой детали, а те, которые окажутся, обойдутся заменой мембраны, что в десятки раз дешевле.

Так,

«от 30 до 100 млн рублей убытков может понести концерн в результате этой истории, но имиджевый выигрыш будет намного больше, вырастет доверие со стороны водителей, текущих и будущих»,

— полагает Жарский.

До этого автомобили «АвтоВАЗа» отзывались в конце прошлого года.

Так, в декабре более 40 тысяч автомобилей Lada Vesta были отозваны из-за несертифицированного цвета диска запасного колеса. До этого отзывались несколько партий моделей Lada Kalina, Lada Granta, Lada Priora из-за несоответствия комплектации рулевого колеса и модуля надувной подушки безопасности. В конце ноября 2018 года было объявлено об отзыве 3,3 тысячи Lada 4х4 из-за возможного наличия трещины на торце вала верхнего рулевого управления.

Тем не менее, несколько лет подряд модели Lada занимают первые строчки в рейтингах самых продающихся машин в России.

К примеру, в прошлом году на первом месте была Lada Granta, на втором — Lada Vesta. Lada Largus заняла четвертую строчку рейтига. А вот в топ-10 самых дешевых продающихся автомобилей в России, опубликованный «Российской газетой» в начале мая, модели Lada заняли сразу шесть строчек. Стоимость самой доступной из них составляет порядка 435 тысяч рублей.

Между тем в прошлом году «АвтоВАЗ» впервые за 5 лет окончил год без убытка. Как следует из отчета компании, концерн получил нулевую чистую прибыль по российским стандартам бухучета (РСБУ) по итогам 2018 года. В 2017 году у него был убыток в 12,4 млрд рублей. Последний раз прибыль по РСБУ в размере 211 миллионов рублей «АвтоВАЗ» демонстрировал в 2012 году.

Выручка предприятия за 2018 год выросла на 24,8% — до 291,7 млрд рублей, прибыль от продаж составила 7,62 млрд рублей против убытка в 788 млн рублей годом ранее. Ян Птачек, исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу «АвтоВАЗа'' отмечал, что в прошлом году компания смогла достичь 20% доли рынка РФ, а результат продаж LADA является лучшим за последние 7 лет.

Вообще,

отзывы автомобилей из-за технологических недочетов происходят по всему миру. Нередким явлением это становится и для российского рынка.

Так, например, в марте российский дилер Renault — ЗАО «Рено Россия» заявил, что отзывает 19,2 тыс. автомобилей моделей Dokker и Duster из-за неправильного размещения уплотнительной мембраны в усилителе тормозов. В феврале официальный представитель BMW в России ООО «БМВ Русланд Трейдинг» объявил об отзыве 28 631 автомобиля из-за некачественного радиатора.