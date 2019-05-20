Бедность навсегда: Счетная палата не верит правительству

В первом квартале 2019 года реальные располагаемые денежные доходы населения вновь начали снижаться. Об этом сообщила в понедельник, 20 мая, Счетная палата РФ на своем официальном сайте в «Аналитической записке о ходе исполнения федерального бюджета за январь--март 2019 года».

«Снижение доходов произошло на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года», — отмечается в записке.

В первом квартале прошлого года был зафиксирован хотя и небольшой, но все-таки рост доходов населения — на 1,4 %. А в целом за прошлый год он составил 0,1%. То есть практически они не росли, но власти впервые за последние пять лет хотя бы формально могли отчитаться о росте доходов и улучшении жизни россиян.

Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, то есть, за чертой бедности, в 2018 году сократилась на 0,3 процентного пункта по сравнению с 2017 годом и составила 12,9% или 18,9 млн. россиян. При этом снижение уровня бедности проходило в условиях роста МРОТ и повышения заработной платы работников социальной сферы и науки.

В 2019 году, исходя из майского указа, уровень бедности должен снизиться до 10,5% населения. То есть, на 2,4%. Сколько это будет в абсолютных цифрах, заранее подсчитать невозможно, не имея статистики родившихся и умерших.

В целом же, согласно майскому указу президента от 2018 года «О национальных целях к 2024 году», правительство должно обеспечить устойчивый рост реальных доходов граждан и двукратное уменьшение уровня бедности в стране к 2024 году.

Работающие бедные

При этом по итогам этого года даже микроскопического роста доходов не будет, дает понять Счетная палата.

«С учетом того что в 2018 году при условии применения значительных мер поддержки снижение уровня бедности составило только 0,3 процентного пункта, сокращение в 2019 году на 2,4 процентного пункта представляется маловероятным», — отмечает СП.

По данным ведомства, «рост реальной начисленной среднемесячной заработной платы в первом квартале был поддержан только январским показателем» — на 1,1% в годовом выражении. В феврале и марте рост реальной заработной платы зафиксирован не был», — сообщает СП.

По подсчетам СП, чтобы бедность снижалась, зарплаты, а точнее реально располагаемые денежные доходы населения, должны расти не менее чем на 1% в квартал.

Но в первом квартале 2019 года прирост реальной начисленной среднемесячной заработной платы составил всего 0,4 %.

При этом за аналогичный период прошлого года он составлял 10,2%, отмечает СП.

К тому же первый квартал показал еще одну проблему: безработных стало меньше, но на улучшении статистики о доходах россиян это не отразилось.

Численность безработных в январе — марте 2019 года снизилась до 3,6 млн человек, что на 200 тысяч человек меньше, чем за аналогичный период 2018 года, уточняет СП. В органах службы занятости в марте 2019 года в качестве безработных были зарегистрированы 0,8 млн. человек, в том числе 0,7 млн. человек получали пособие по безработице.

В целом уровень безработицы в первом квартале 2019 года составил 4,8%, что на 0,3 процентного пункта меньше показателя аналогичного периода 2018 года.

На проблему обращала внимание еще в 2017-м году вице-премьер правительства Ольга Голодец.

«Та бедность, которая в стране есть и фиксируется, — это бедность работающего населения. Это уникальное явление в социальной сфере — работающие бедные», — говорила Голодец, выступая в рамках Недели российского бизнеса РСПП. Но бедных с тех пор меньше не стало.

Отделить нищих и бедных от небедных

Почти 19 млн россиян живут в бедности, констатировал недавно премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе выступления в Госдуме в апреле этого года.

«Девятнадцать миллионов человек живут так, как жить не должны. При этом бедность, конечно, она тоже разная. Ее причины у каждого свои, причем в каждом конкретном случае нужно разбираться отдельно», — заявлял Медведев.

При этом бедных в России станет больше в 2021 году. Это произойдет благодаря тому, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ), отделяющий бедных от небедных, будет увеличен из-за пересмотра потребительской корзины «в большую сторону». В конце прошлого года МРОТ был увеличен до размера прожиточного минимума — 11 280 руб. Правительство планирует увеличить МРОТ в 2021 году на 2%.

Как бороться с бедностью, власти не знают. С одной стороны, чиновники вроде бы пытаются разобраться, насколько бедны россияне. Так, Минтруд запустил пилотный проект «по созданию реестра бедных семей». Выбрали для этого 8 регионов. Причем, вовсе не бедных — республику Татарстан (нефтедобыча, нефтехимия), Приморский край (рыба, морепродукты, лес), Липецкую область (развитый АПК и особая экономическая зона), Нижегородскую область (ВПК и промышленность, территория опережающего развития) и другие.

При этом власти перекладывают часть проблемы на самих россиян: живете бедно, потому что плохо работаете. Так косвенно считает и глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Россияне по показателю производительности труда отстают от стран «большой семерки» на 40 лет.

По данным ВШЭ, рост производительности труда в России в последние годы замедлялся. Так, в 2000-2007 годах ее прирост составлял в среднем 5,9%, а в 2010-2017 годах - всего 1,4%. В прошлом году рост составил 2,5%. Производительность труда стала одним нацпроектов — «Производительность труда и поддержка занятости». В базовых несырьевых отраслях экономики производительность труда должна вырасти до 5% в год к 2024 году.

Правительство может повлиять на доходы госслужащих, пенсионеров и отчасти на зарплаты работников госкомпаний, поясняет Оксана Дмитриева, экс-министр труда и социального развития, а сейчас депутат Заксобрания Санкт-Петербурга. Можно, например, поднять зарплаты бюджетникам, проиндексировать пенсии и отчасти проблема бедности будет решаться, считает она. А вот с частным сектором экономики ситуация хуже. При отсутствии значительного роста экономики бедность не истребить.

«Нынешний уровень официальной бедности примерно в два раза меньше среднего уровня доходов по стране, то есть это фактически не уровень бедности даже, а уровень нищеты. И вряд ли в ближайшее время бедность в России будет побеждена», — резюмирует Дмитриева.