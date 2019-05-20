«Это и не нефть вовсе»: Европа не хочет платить за русское сырье

Два европейских покупателя российской нефти — французская Total и итальянская Eni — не провели платежи в пользу России за нефть, получаемую в рамках долгосрочного контракта, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Причина — поставки некачественного сырья, содержащего хлорорганические соединения. Оплата уже отгруженной и поставленной нефти должна была состояться 15 мая.

По данным издания, покупатели дали понять, что готовы будут заплатить своим российским поставщикам, только когда будет достигнуты конкретные договоренности о размере компенсации за причиненный им ущерб.

«Почему кто-то должен платить за такую нефть? Если говорить по-честному, это и не нефть вовсе, и никто в России не может четко объяснить, кто кому и когда будет компенсировать

(потери от загрязненной нефти)», — заявил один из источников агентства. Отмечается, что о своем решении Total и Eni уже уведомили двух российских поставщиков нефти — «Роснефть» и «Сургутнефтегаз». Получить комментарии от компаний не удалось.

Согласно заключенному контракту, покупатели имеют право отказаться платить за поставленную на предприятия концернов «грязную» нефть, потому что ее качество не соответствует стандарту, который был ранее зафиксирован в документе. Но тут вступает в действие противоречие с законодательство РФ, согласно которому сначала покупатель должен провести оплату за полученный товар, и только после этого он вправе требовать компенсации за ненадлежащее качество этого товара.

Учитывая, что сейчас не ясно, кто и когда с российской стороны будет платить за загрязненную нефть, выплата компенсации «может занять месяцы или даже годы», жалуются собеседники агентства.

«Наша позиция ясна. Западные компании должны сначала заплатить, а затем подать иск о возмещении убытков», — прокомментировал агентству ситуацию представитель одной из российских нефтяных компаний.

«Как правило, в подобных контрактах стороны указывают применимое право, а также арбитраж, который будет рассматривать потенциальный спор. Поэтому

заявления с обеих сторон, вероятно, больше политические, чем правовые»,

— считает советник международной юридической фирмы «Ильяшев и партнеры» Дмитрий Константинов.

Информация о том, что по нефтепроводу «Дружба» в Белоруссия поступает некачественная нефть, загрязненная хлорорганическими соединениями, стало известно в середине апреля.

Концерн «Белнефтехим» забил тревогу 19 апреля 2019 года. По заявлению белорусского оператора «Дружбы», по трубе из России пришла нефть, в которой в десятки раз превышено содержание соединений, которые могут испортить оборудование нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).

В результате поставки нефти в Европу через территорию Белоруссии были временно приостановлены. В «Транснефти» заявили, что загрязнение произошло вследствие попытки скрыть хищение нефти. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявила, что ущерб от «грязной» нефти исчисляется сотнями миллионов долларов.

Испорченная нефть через отгрузки в порту Усть-Луга попала многим иностранным покупателям. О том, что проблема затронула транзит и его нефти заявлял Казахстан. Российские нефтяники уже говорили о том, что они понесли серьезные издержки из-за этой истории.

Минэнерго России считает, что ущерб от загрязнения российской нефти оценивается в менее чем в $100 млн. Следственный комитет России возбудил уголовное дело, по которому были арестованы четыре человека.

Нефть, которая уже соответствовала стандарту, прописанному в договоре поставки, поступила на границу Белоруссии и России по нефтепроводу «Дружба» 2 мая. А 4 мая она «дошла» на линейную производственно-диспетчерскую станцию Мозырь. 16 мая в Москве вице-премьеры России и Белоруссии Дмитрий Козак и Игорь Ляшенко провели переговоры, по итогам которых оценили восстановление работы трубопровода и характеризовали состояние проблемы как «нормальное».

Однако из-за скопившихся запасов некачественной нефти наладить поставки чистого сырья непросто. Так, до сих пор не возобновлен экспорт в Европу через Украины. В Усть-Луге скопились резервуары с «грязной» нефтью.

17 мая концерн «Белнефтехим» заявил, что транзитные прокачки нефти в направлении Украины из Белоруссии приостановлены из-за отсутствия свободных резервуаров на украинской территории. В свободные резервуары необходимо было для откачать некондиционную нефть, которая находилась в трубе и мешала транспортировке чистой нефти.

Вице-премьер Дмитрий Козак ранее заявлял, что «Транснефть» — оператор российской части нефтепровода — компенсирует потери нефтяным компаниям из-за поставок загрязненной нефти и последующей остановки транзита по нефтепроводу «Дружба». Правда, он оговорился, что убытки будет компенсированы тем компаниям – покупателям, кто сможет доказать свой реальный ущерб.

Глава Минэнерго Александр Новак 19 мая сообщил, что прокачка чистой российской нефти по трубопроводу «Дружба» в сторону Польши начнется в понедельник. Что касается южного направления, то там, по словам министра, идет нормализация ситуации.

Тем временем, по данным источников Reuter, некоторые международные трейдеры, сознательно или «под горячую руку» решившиеся принять загрязненную российскую нефть, теперь пытаются продать ее в Китай, в частности, небольшим местным НПЗ, так называемым «самоварам». Речь идет примерно о 700 тыс. тонн.