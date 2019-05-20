У Порошенко больше: Зеленский рассказал о квартире в Ялте

Новый президент Украины Владимир Зеленский, инаугурация которого состоялась в понедельник, 20 мая, подал декларацию о доходах. Оказалось, что в 2018 году его доходы составили 9,7 миллиона гривен (около $370 тысяч).

Также он отчитался о владении домом, квартирой и номером в отеле. Документ был опубликован на сайте Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК).

Большая часть доходов нового президента Украины была связана с работой в студии «Квартал 95». В прошлом году он получил на основном месте работы 4,2 миллиона гривен (около $160 тысяч долларов), еще 5,5 миллиона гривен (около $210 тысяч) он заработал из других источников доходов.

Как указал Владимир Зеленский, он является собственником ряда недвижимости в Киеве, в частности, дома площадью 353 квадратных метра стоимостью на момент приобретения около $31 тысячи, квартиры в 131 квадратный метр стоимостью на момент приобретения около $28,5 тысячи, земельного участка площадью 1200 квадратных метра и двух парковочных мест.

В Киеве у нынешнего президента Украины — несколько квартир в совместной доле с супругой. Также у семейной пары в собственности дом в Италии и квартира в Великобритании. Помимо этого, вместе с супругой Зеленский имеет права на десять гостиничных номеров в Грузии и квартира в Ялте.

Зеленский обладает правами собственности в компаниях «Киноквартал» и «Студия Квартал-95». Совместно с другими лицами он обладает корпоративными правами в компаниях «Квартал-концерт», «Гауди студио», «Инвест анима» и «Фиш-хаус».

Исходя из сведений из декларации, хранить средства новый президент предпочитает в валюте.

Так, в наличных средствах у президента — 190 тысяч долларов и 107 тысяч евро, а на банковских счетах — 440 тысяч долларов, один миллион гривен (около 38,2 тысячи долларов) и 130 тысяч долларов.

В собственности Владимира Зеленского — автомобиль LAND ROVER 2016 года выпуска, а также нескольких ценных часов.

Также Зеленский задекларировал три изобретения и несколько десятков торговых марок.

Это не первая публичная декларация Владимира Зеленского. В конце января этого года, подавая документы в ЦИК на регистрацию на выборы, тогда еще кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский подал электронную декларацию за 2017 год.

Тогда президент Украины заработал чуть меньше. Всего за 2017 год Зеленский получил почти 7 миллионов гривен дохода (менее $300 000).

Из них основная часть доходов были от занятия предпринимательской деятельностью — 4,34 миллиона гривен, или около $156 000.

При этом Зеленский указывал в декларации, что у него четыре квартиры в Киеве, загородный дом, а также квартиры в Ялте и Великобритании.

Впрочем, в конце марта журналисты нашли у Зеленского незадекларированную виллу в Италии.

«Согласно документам, полученным Слiдство.Инфо, в 2017 году итальянская фирма San Tommaso S.R.L., задекларированная Зеленским, приобрела 15-комнатный дом в тосканском городке Форте-дей-Марми… Этот городок облюбовали российские богачи — здесь отдыхают Роман Абрамович, Олег Дерипаска и члены семьи Бориса Ельцина. Упоминания о вилле в декларации Зеленского нет», — говорилось в материале.

15-комнатное здание расположено в 600 метрах от моря — восемь минут пешком до пляжа. По документа, фирма заплатила за него €3,8 млн (277,7 млн руб.).

Отвечая на вопрос, почему он «забыл» задекларировать виллу, Зеленский заявлял, что ему не удалось это сделать из-за «несовершенной банковской системы» на Украине.

Между тем теперь уже бывший президент Украины Петр Порошенко зарабатывал гораздо больше своего последователя.

В 2018 году общая сумма его доходов, согласно декларации на сайте НАПК о доходах политика, составила 1,55 млрд грн (около $56,9 млн).

В 2018 году основную часть дохода 1,1 миллиарда гривен (более $40,4 миллиона) Порошенко получил в качестве дивидендов от компании Rothschild Trust Schweiz AG (Швейцария). Компания управляет долей президента в корпорации Roshen, одном из крупнейших на Украине производителей кондитерских изделий.

Общий объем ее производства составляет 450 тысяч тонн в год.

Выплаченные тогда действующему украинскому президенту дивиденды были первыми с 2014 года. При этом, как отмечали в начале года в пресс-службе Администрации президента, полученные дивиденды Петр Порошенко направит на благотворительность.

«Дивиденды, которые поступают теперь за три года, Петр Порошенко направляет на прозрачную с финансовой точки зрения популяризацию развития государственности и идей евроатлантической интеграции, поддержку создания Единой Поместной Православной Церкви, развития украинского языка. На политрекламу Порошенко также тратит собственные средства, — в отличие от многих других политиков, которые оплачивают ролики и борды за счет бюджета или вообще не могут объяснить источники поступления денег. Часть средств, полученных от Rothschild Trust (Schweiz), будут направлены на благотворительность», — отмечалось в комментарии, данном администрацией президента.

Также бывший президент Украины в прошлом году получил доходы от инвестфонда «Прайм Ессетс Кепiтал» (400 миллионов гривен), прибыль от облигаций (28,8 миллиона гривен), проценты от Международного инвестиционного банка (20,9 миллиона гривен), доход от продажи недвижимости (777 тысяч гривен) и перевод от жены Марины Порошенко (391 тысячу гривен).

Между тем зарплата Петра Порошенко на посту президента оказалась более чем скромной и составила 336 тысяч гривен. Если переводить в доллары по нынешнему курсу, то это чуть более $12 тысяч.