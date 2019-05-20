Нестабильный вентиль: Украина остановила нефть по «Дружбе»

Транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в направлении ЕС через Украину возобновить пока не удалось. Как сообщил оператор магистральных нефтепроводов Украины, компания «Укртранснафта», вновь начавшуюся прокачку пришлось приостановить по просьбе венгерской компании MOL. Это связано с необходимостью выполнения дополнительных технологических операций по замещению нефти в трубопроводах.

«20 мая в 00:00 часов «Укртранснафта» в соответствии с согласованным операторами «Дружбы» графиком возобновила транзит российской нефти европейским потребителям. С начала суток нефтетранспортная компания Украины прокачала 4 тыс. т нефти в направлении ЕС», — говорится в сообщении компании. Однако

от MOL было получено сообщение о технических проблемах на их стороне. «Поэтому «Укртранснафта» восстановит перекачку сырья по нефтепроводу «Дружба» после подтверждения готовности венгерской стороной принимать нефть»,

— подчеркивается в заявлении на официальной странице компании в Facebook.

Напомним, проблемы с поставками российской нефти по «Дружбе» начались в апреле. Белорусская сторона 19 апреля заявила, что местные предприятия поставляется некондиционная нефть из РФ, допустимое содержание хлорорганичених соединений в которой в разы превышает норму. Россия подтвердила наличие проблем, пообещав в кратчайшие сроки нормализовать ситуацию. Но в трубу попало, по разным данным, несколько миллионов тонн грязной нефти, состав которой не вреден для нефтепровода, но губителен для оборудования НПЗ. Из-за этого временно был приостановлен экспорт по «Дружбе», в том числе в ЕС.

В настоящее время Россия и Белоруссия реализуют первоочередные мероприятия по восстановлению поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба», включая технические детали. Уже разработана так называемая дорожная карта восстановления поставок. 17 мая «Укртранснафта» сообщала, что транзит нефти в стандартном режиме будет возобновлен 20 мая, однако пока этому мешают проблемы с венгерской стороны.

Как уже отмечалось, сейчас главная проблема в том, что делать с загрязненной нефтью, которая частично остается в некоторых отводах трубы и в резервуарах на территории предприятий «Грязная» нефть скопилась и в порту Усть-Луга, откуда энергоресурсы отгружаются танкерами. На этом же направлении была загрязнена и казахстанская нефть в объеме 600 тыс. тонн. Пострадавшие в этой истории стороны рассчитывают на решение проблем и на компенсацию своих потерь и недополученной прибыли.

Вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что компенсации будет выплачивать «Транснефть» и этими вопросами также будут заниматься, однако пока первоочередная задача — решить вопрос с возобновлением поставок и утилизации нефти.

Однако некоторые уже начинают терять терпение. Так, Reuters со ссылкой на свои источники в отрасли сообщил, что французская нефтяная компания Total и итальянская Eni приостановили платежи за российскую нефть.

«Почему вообще кто-то должен платить за такую нефть? Строго говоря, это и не нефть вовсе. И никто во всей России не может внятно объяснить, кто кому будет выплачивать компенсации и когда»,

— заявил один из собеседников Reuters.

Коллизия в том, что теоретически западные покупатели имеют право отказаться платить за нефть ненадлежащего качества по условиях контракта, однако, по российскому законодательству, они обязаны сначала заплатить, а потом добиваться выплаты компенсаций. Причем компенсаций добиваться иностранные покупатели будут у российских нефтедобывающих компаний, а те в свою очередь, пойдут к «Транснефти».

По оценкам главы Минэнерго Александра Новака, суммарный ущерб от ЧП на «Дружбе» не превысит $100 млн.

Однако только белорусская сторона, по словам президента Александра Лукашенко, оценивает свой ущерб в сотни миллионов долларов.

Козак уже заявил, что вопрос с выплатой компенсаций за грязную нефть будет учитываться при определении размера дивидендов «Транснефти». Так что, получается, что часть прибыли недополучить и российский бюджет.

Нефтепровод «Дружба» обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу через Белоруссию, Польшу и Украину.

В понедельник, 20 мая, Reuter сообщило, что крупные нефтетрейдинговые компании Vitol и Unipec планируют поставлять загрязненную российскую нефть, от которой отказались европейские покупатели, в азиатские страны.

Заинтересованность в покупке 700 тыс. тонн нефти продемонстрировали китайские независимые нефтеперерабатывающие компании, отмечает агентство.