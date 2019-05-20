Долговая яма: откажется ли Украина от услуг МВФ

Сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) принесло лишь убытки экономике Украины и загнало страну в долговую яму. Об этом заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович телеканалу «112 Украина».

МВФ не смог «вылечить» больную экономику Украины, а «сделал только хуже».

Депутат перечислил признаки заболевания украинской экономики последних лет: сырьевая составляющая увеличивается, трудовая миграция достигла невиданных размеров, объемы иностранных инвестиций опустились до уровня 90-х годов и снижаются.

«Темпы роста ВВП уничтожены. Объясните, за что мы им платить должны?», — недоумевает Рабинович.

По подсчетам Рабиновича, в течение ближайших пяти лет Киев должен будет выплатить МВФ порядка $10 млрд.

Напомним, в декабре 2018 года МВФ утвердил новую кредитную программу stand-by для Киева, согласно которой Украина получит $3,9 млрд.

Срок реализации программы - 14 месяцев. При этом $1,4 млрд по решению фонда были выплачены в декабре 2018 года, а остальные средства станут доступны по итогам полугодовых проверок.

Порошенко наплодил долгов

Депутат заявил, что украинцы не хотели брать такую сумму у МВФ, но эти кредиты были навязаны президентом Петром Порошенко. Кстати, срок его полномочий истекает в этот понедельник.

При этом депутат Рабинович напомнил, что именно при Порошенко МВФ признал Украину одной из самых коррумпированных стран мира. «То есть, если вы говорите, что это воры все, и даете им миллиардные кредиты, значит либо вы понимали, что делаете, специально набрасывая петлю на нашу страну, либо вы с ними в доле», — возмущается Рабинович.

Депутат также недоумевает по поводу того, что на протяжении 5 лет западные государства называли Украину «форпостом демократии», однако ничем не помогли. Киев за все это время получил лишь списанную военную технику и оружие по заоблачным ценам, а также огромные долги.

Наконец, Рабинович призвал нового президента Украины Владимира Зеленского отказаться от сотрудничества с фондом, а самому фонду порекомендовал покинуть страну.

«Этот врач оказался липовым. У него нет диплома, он не знает, как нас лечить», - возмущается дерутат.

Если Зеленский не покончит с МВФ, то это будет одной из самых трагических ошибок, уверен депутат. «Сотрудничество с МВФ – преступно, опасно и должно быть прервано», — подчеркнул народный избранник.

Денег нет и не надейтесь

Прекратить сотрудничество с МВФ, между тем, будет проблематично.

В этом году Украина обязана выплатить $9,4 млрд по государственным займам, причем большая часть — $5 млрд — это внешний долг. Пик выплат приходится на май и сентябрь.

В эти месяцы необходимо перечислить зарубежным кредиторам $1,4 млрд. Но на валютных счетах правительства, по данным за апрель, имеется только порядка $800 млн.

Маловероятно, что Украина cможет занять еще денег для обслуживания долгов. Платежеспособность страны крайне низкая. В марте агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта Украины на «мусорном» уровне «B-».

Кроме того, 1 марта конституционный суд страны отменил статью 368-2 уголовного кодекса об ответственности за незаконное обогащение.

Между тем активизация борьбы с коррупцией была и остается одним из главных условий сотрудничества с МВФ.

В ответ на решение суда накануне президентских МВФ заблокировал выдачу Украине очередного транша на 500 млн евро от Евросоюза.

Президент Порошенко при этом считает, что страна под его руководством достигла успехов в борьбе с коррупцией. «За последние пять лет в рейтинге восприятия коррупции Transparency International Украина поднялась со 145-го на 120-е место», — отмечал Порошенко, хотя и признавал, что еще «нам есть над чем работать».

Отказаться от сотрудничества с МВФ новый президент точно не сможет. И не захочет. Ранее он уже назвал сотрудничество с МВФ одним из своих приоритетов в экономике. Вместе с этим он пообещал защитить права крупных инвесторов, уменьшить ставки по банковским кредитам и реформировать судебную систему.

В Еврокомиссии также определили главную задачу Зеленского – это ни что иное, как выплата долгов.

Еще 13 мая еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан заявил, что главной задачей Владимира Зеленского в ближайшие два года станет выплата государственных долгов.

По словам Хана, за указанный период Киев должен будет погасить задолженность, размер которой превышает 30% годового бюджета Украины, передаёт ТАСС.

Он отметил, что это «непростая проблема» и команда Зеленского «должна сфокусироваться на этом».