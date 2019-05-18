Ничего не осталось: Мадуро тайно продает золото

С начала мая Каракас смог продать 13,7 тонн золота на $570 млн, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Кто на этот раз стал покупателем венесуэльских запасов, не уточняется.

По данным агентства, 13 мая Венесуэла продала 9,7 т золота, а 10 мая — еще 4 т. Вырученные средства, по словам источников, частично пойдут на финансирование импорта.

В ноябре центробанк страны оценивал ее золотые запасы в 132 тонны, но с тех пор хранилища изрядно оскудели.

О том, что режим Николаса Мадуро распродает золотовалютные резервы Венесуэлы, чтобы хоть как-то держаться на плаву, стало известно несколько месяцев назад. В начале февраля агентство Reuters со ссылкой на источник сообщало, что в январе Боливарианская республика отправила за рубеж 3 тонны золота. В прошлом году Венесуэла продала золото на сумму $900 млн, а основным покупателем тогда была Турция.

Позже появилась информация, что из хранилищ Венесуэлы вывезено еще 8 тонн золота, а затем — еще примерно столько же. В начале апреле Reuters сообщал, что золотой запас страны с начала года сократился на 30 тонн. Однако с тех пор прошло еще несколько серий распродаж. .

Bloomberg утверждает, что с апреля Каракас продал порядка 23 т золота, сократив свои золотовалютные резервы до минимального за последние 29 лет показателя — $7,9 млрд. При сохранении текущих темпов продажи венесуэльского золото хватит примерно на полгода, в лучшем случае — до зимы.

О покупателях венесуэльского золота мало что известно. В январе-феврале иностранные агентства писали о попытке продать золотые слитки из Каракаса в Объединенные Арабские Эмираты. Компания Noor Capital из ОАЭ позже призналась, что приобрела 3 тонны золота у венесуэльского центробанка, отметив, что сделка не противоречила законодательству страны. Однако впредь компания обещала воздержаться от покупок золото у Каракаса до урегулирования политического и гуманитарного кризисов в стране.

Золотой запас Каракаса, по данным Всемирного золотого совета на 2019 год, оценивался в 161,2 тонны. Доля золота в общем объеме национальных резервов составляла 76,6%.

Раньше большая часть запасов хранилась в Европе и США, но бывший президент Венесуэлы Уго Чавес в 2011 году объявил о решении вернуть золотой запас страны в Венесуэлу.

К ноябрю 2012 года за границей оставалось 57 тонн венесуэльского золота, большую часть которого, по предположениям СМИ, было доверено хранить ЦБ России. В самом Центробанке факт хранения венесуэльского золота отрицали.

США и оппозиционные силы Венесуэлы во главе с Национальной ассамблеей (парламентом) республики всеми силами пытаются противостоять распродаже накопленного состояния страны. Вашингтон прямо называет такие сделки «мародерством».

1 ноября 2018 года президент Дональд Трамп ввел санкции, призванные блокировать операции Венесуэлы с ее золотым запасом, чтобы помешать правительству Мадуро «расхищать богатства» страны. Однако несмотря на эти меры, реализация венесуэльского золота продолжилась.

В настоящее время Боливарианская республика переживает крупнейший кризис во всех сферах. Ситуация обострилась 23 января, когда лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Фактически в Венесуэле сложилось двоевластие. Гуайдо признали США, участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд других стран. Мадуро обвинил оппозицию в попытке госпереворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

Вашингтон усилил санкционное давление на режим Мадуро, запретив сделки с венесуэльской нефтью и заблокировав счета нефтедобывающей PDVSA. В марте стало известно, что американский конгломерат Citigroup намерен продать золото Венесуэлы, предоставленное ему ранее Каракасом для получения кредита. Речь шла о кредите на сумму в $1,6 млрд.

Венесуэла должна была погасить первую часть кредита в размере $1,1 млрд 11 марта. но не сделала этого.