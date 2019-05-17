«Дружба» подвела: Украина сидит без нефти

Белорусская сторона приостановила прокачку российской нефти в сторону Украины из-за остающейся в трубе «грязной нефти», сообщил концерн «Белнефтехим».

«Транзитные прокачки в направлении Украины нестабильны и в настоящее время приостановлены из-за отсутствия свободных резервуаров на украинской территории для откачки «грязной» нефти, находящейся в трубопроводе», — отмечается в сообщении концерна. Согласно новому графику прокачки, возобновление транзита запланировано в ночь с 19 на 20 мая, уточнили в «Белнефтехиме».

Транзит нефти в сторону Польши также пока не осуществляется. И хотя на территорию Белоруссии чистая нефть идет, ее поставки на НПЗ Белоруссии осуществляются сейчас также не в полном объеме.

Так, Мозырский НПЗ на данный момент работает на нормальной загрузке, несмотря на продолжающийся ремонт оборудования, поврежденного загрязненным сырьем. Завод Нафтан - работает на сниженной загрузке из-за недостаточного объема чистой нефти, поступающей по нефтепроводу Сургут – Полоцк.Трубопровод Унеча – Полоцк простаивает из-за того, что заполнен загрязненной нефтью.

Напомним, что проблемы с экспортными поставками по «Дружбе» российской нефти начались в апреле. «Белнефтехим» сообщил, что на его предприятия поставляется некондиционная нефть из РФ, допустимое содержание хлорорганичених соединений в которой в разы превышает норму. Минэнерго России подтвердило наличие проблем, пообещало в кратчайшие сроки нормализовать ситуацию. Однако объем попавшей в трубу загрязненной нефти составлял, по разным данным, несколько миллионов тонн

«Гомельтранснефть Дружба» 24 апреля остановила транзит «грязной» российской нефти в Европу.

Загрязнение нефти произошло органическими хлоридами, которые используются как реагенты при добыче высоковязкой нефти: соответствующие растворы закачивают в скважины для разжижения асфальто-смолистых отложений и увеличения отдачи пластов. Такие соединения губительны для оборудования НПЗ.

Оба белорусских НПЗ — Мозырский и «Нафтан» — заявили об угрозе повреждения оборудования и сократили объемы нефтепереработки почти на 50%, а также приостановили экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и Прибалтику. Кондиционная российская нефть по нефтепроводу «Дружба» начала поступать на территорию Белоруссии 2 мая, Украина возобновила транзит нефти в Европу 11 мая. Российская сторона отмечала, что восстановление прокачки нефти по «Дружбе» в полном объеме потребуется несколько месяцев.

Утилизация испорченной нефти сейчас — основная задача для российских и белорусских нефтяников. «В настоящее время специалисты «Бехнефтехима» работают в Москве совместно с российской стороной над техническими вопросами возобновления работы нефтепровода «Дружба».

«Вырабатывается новый производственный график замены ресурсами ПАО «Транснефть» имеющейся в трубопроводе нефти с повышенной хлорорганикой на чистую для дальнейшего транзита по всем европейским направлениям «Дружбы», а также в направлении ОАО «Нафтан» (один из белорусских НПЗ - прим. «Газета.Ru», – отмечается в сообщении.

Накануне, 16 мая, в Москве ситуацию с испорченной нефтью в «Дружбе» обсуждали вице-премьеры России и Белоруссии — Дмитрий Козак и Игорь Ляшко. По итогам переговоров Козак заявил, что

некачественной нефтью всё ещё заполнены две нитки газопровода «Дружба». Всего нефтепровод состоит из трех основных веток: одна идет по северу Белоруссии в направлении Полоцка, и две к югу — в Польшу и на Украину.

«У нас до освобождения трубы еще есть 22 дня по одной ветке, семь дней — по другой», — уточнил Козак.

Козак рассчитывает, что в течение недели чистая нефть пойдет по польскому участку «Дружбы».

Из-за проблем с российской нефтью частично приостановлена работа НПЗ корпорации Total на территории Германии.

Как отмечается в сообщении французского концерна, речь о некоторых установках нефтеперерабатывающего завода в городе Лойна. Это сделано для того, чтобы провести необходимые проверки в связи с поступлением в нефтепровод российской некондиционной нефти. Обычно производительность этого нефтеперегонного комплекса составляет 230 тыс. баррелей в день.

«Ожидается, что работа НПЗ возобновится уже в ближайшую субботу на основе поставок по альтернативной линии через Гданьск (Польша)», — цитирует ТАСС заявление Total. Однако «в связи с сохраняющимися проблемами на нефтепроводе «Дружба» производство будет оставаться ограниченным», признают в компании.

Дмитрий Козак ранее заявил, что вопрос компенсации убытков, понесенных всеми сторонами, будет решаться за счет «Транснефти». Дискуссии по этому поводу могут занять несколько недель. В пятницу, 17 мая, Игорь Ляшко заявил, что компенсации коснутся «прямых и косвенных убытков».