Нечего сберегать: почему россияне не откладывают

Две трети российских семей — 65% — не имеют никаких сбережений. Это следует из результатов опроса исследовательской лаборатории Левада-центра, проведенного в апреле 2019 года.

Как отмечается в исследовании, накопления могут себе позволить преимущественно высокодоходные группы (семьи с доходом выше 55 001 рублей в месяц).

Так, 20% семей с высоким доходом имеют сбережения. Только 2 из 10 семей с низким материальным достатком (доход до 20 тысяч рублей в месяц), при котором едва хватает на еду, обладают какими-либо накоплениями.

По данным опроса, большинство тех, кто имеет возможность сберегать, находится в крупных городах: в столице таких более половины жителей (54%). В сельской местности, напротив, ресурсов для откладывания денег заметно меньше: только 29% опрошенных откладывают средства.

В целом же, по опросу Левада-центра, всего 21% россиян считают нынешнее время хорошим для сбережений, 32% называют его плохим.

По мнению 38% опрошенных нынешнее время не является ни плохим, ни хорошим для сбережений.

Существенных улучшений в будущем наши сограждане не ждут. «Говоря о перспективах на ближайший год, россияне обычно более осторожны: преобладают негативные (30%) и нейтральные (44%) настроения.

Только 11% россиян полагают, что в следующем году возможностей для сбережений будет больше, чем сегодня», — говорится в исследовании.

Ничего удивительного в данных опроса нет. По статистике россияне беднеют шестой год подряд.

Реальные располагаемые доходы граждан РФ за 2018 году снизились на 0,2%. В 2017 году они упали на 1,2%, в 2016 году — на 5,8% в реальном выражении, в 2015 году — на 3,2%, а в 2014 году — на 0,7%. Последний раз реальные доходы населения росли в 2013 году — на 4%.

В этом году реальные располагаемые доходы продолжают также падать. Так, за первый квартал 2019 года снизились на 2,3%. В среднем доход на душу населения составил 29 920 рублей.

При этом в 2019 году Росстат использует новую методику подсчета реальных доходов населения, на которой перешел в 2019 году Росстат. Статистическое ведомство стало учитывать сезонные заработки россиян, арендные платежи и нестабильные источники доходов.

Эксперты считают, что и по итогам 2019 года доходы россиян окажутся в минусе.

Несмотря на то, что пик инфляции пройден, перспектив роста реальных располагаемых доходов не просматривается,

констатирует аналитик «Фридом Финанс» Анастасия Соснова.

«Инфляция будет замедляться, но в силу инерции очень плавно: при этом даже при росте реальной заработной платы наблюдается снижение реальных располагаемых доходов, что указывает на серьезное падение доходов от собственности и предпринимательской деятельности, которое может продолжиться и в ближайшие месяцы», — говорит аналитик.

По прогнозу Сосновой, в 2019 году в целом реальные располагаемые доходы снизятся на 0,5%.

В Финансовом университете при правительстве прогнозируют, что реальные располагаемые доходы населения в 2019 году и в начале 2020 года будут стагнировать возле нулевой отметки и колебаться в интервале от минус 1,5% до плюс 1,5% в годовом исчислении.

При этом, как комментировали ранее эксперты «Газете.Ru», из-за низкой покупательной способности в России перестали строить торговые центры.

По данным исследования компании Cushman & Wakefield, в прошлом году в нашей стране было введено всего 483 тыс. кв. м новых торговых площадей (из них 435 тыс. кв. м в формате торгового центра). Это самым низкий показатель за последние 15 лет.

Косвенно проблему низких доходов россиян признают и в Росстате.

Ранее в исследовании, посвященном комплексному наблюдению условий жизни населения России за 2018 год, статистическое ведомство приводило данные, что 35,4% российских семей не могут позволить себе купить всем домочадцам две пары обуви на сезон.

Согласно данным на сайте Росстата, предыдущее исследование проводилось в 2016 году. По информации ведомства, тогда две пары обуви на человека не могли приобрести 48% опрошенных семей.

При этом Росстат также выяснил, что почти 80% российских семей испытывают трудности в тем, чтобы обеспечить себя необходимым минимумом товаров, уложившись при этом в семейный бюджет. Почти 15% семей сталкиваются с «большими затруднениями», пытаясь купить только самое нужное. 53% российских пар не могут позволить себе неожиданные траты, например, срочный ремонт.

Кроме того, каждая вторая семья не может проводить отпуск вне дома хотя бы одну неделю в году.