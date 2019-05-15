Жертва войны: Китай и США обрушат Россию

Торговая война США и Китая может снизить цены на российские ресурсы, заявил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

«Понятно, что вся эта история будет негативно сказываться и на спросе на российскую продукцию. Это касается и сырьевых товаров, поэтому

такой сценарий, конечно же, будет означать снижение цен на ключевые ресурсы: на нефть, на металлы, на уголь — то, что экспортируется из РФ»,

— сказал министр (цитата по ТАСС).

По мнению главы Минэкономики, торговое противостояние Китая и США окажет негативное влияние и на несырьевой экспорт из России в связи с ослаблением глобального спроса.

Замедление спроса со стороны КНР ударит по ряду российских компаний-ключевых экспортеров сырьевой продукции в Китай, уверена младший аналитик ИК «Фридом Финанс» Александра Овчинникова.

«Китай является одним из крупнейших потребителей сырьевых товаров — нефти, угля, цветных металлов. Россия, в свою очередь, уже на протяжении трех лет является основным поставщиком нефти в Китай. Кроме того, в Китай поставляются внушительные объемы угля, никеля, меди и золота», — отмечает Овчинникова.

«Ослабление китайского спроса под давлением торгового конфликта будет негативно сказываться на экспортных позициях РФ, среди которых существенная доля приходится на сельхозпродукцию, лесное хозяйство, продукцию других обрабатывающих отраслей»,

— соглашается главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

Вместе с тем очередной виток торговой войны между США и Китаем уже ударил по российской валюте. Курс доллара уже вырос в среднем до 65 рублей. По данным Мосбиржи на 14:00 мск, доллар торговался на уровне 64,8 рубля, евро — 72,57 руб.

Дальнейшее развязывание торговой войны в любом случае будет продолжать давить на рубль, заверяет Антон Покатович.

Ранее стало известно, что Китай с 1 июня в ответ на действия со стороны США введет таможенные пошлины на американские товары общим объемом $60 млрд. Пошлина на 2493 товара, включая американский сжиженный природный газ (СПГ), будет повышена до 25%.

Эта мера стало ответной на повышение пошлин с 10% до 25% на китайские товары, ввозимые на территорию США. Поднять тарифы президент США Дональд Трамп решил после того, как Пекин и Вашингтон не смогли заключить на прошлой неделе итоговое торговое соглашение.

Китай 8 мая заявил, что с его стороны последует адекватная реакция. Тогда как американский президент уверен, что Пекину не следует принимать ответные меры.

По мнению Трампа, торговые тарифы, вводимые в отношении Китая, не наносят вреда американской экономике, тогда как самим КНР стоит готовиться к худшему — к тому, что международные компания будут выводить свое производство с территории Китая, так как после введения новых пошлин на товары «многие компании, попавшие под тарифы, уйдут из Китая во Вьетнам и другие страны Азии».

В июле США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок $34 млрд в год, Китай ответил тем же. Затем в сентябре Вашингтон ввел таможенные пошлины в размере 10% на ввозимые из КНР товары, общая стоимость которых оценивается в $200 млрд. Китай ответил пошлинами от 5 до 10% на товары стоимостью $60 млрд.

После этого президент США согласился не повышать с января импортные пошлины на китайские товары на $200 млрд до 25%, пока не будет достигнута сделка. Однако этого не произошло.

Потери несут обе стороны и вся мировая экономика. Экспорт товаров из США в Китай упал за это время более чем на 30%.

Если торговый конфликт Китая и будет развиваться по пессимистичному сценарию, то окажет существенное негативное влияние на всю мировую экономику,

уверен Антон Покатович.

Противостояние двух крупнейших держав и, как следствие, торможение китайской экономики грозит замедлением роста мирового спроса на все основные виды ресурсов. И российских экспорт может пострадать на фоне общего спада. Свою лепту вносят и постоянно усугубляющиеся международные санкции в отношении нашей страны. Ряд аналитиков прогнозируют уже в этом году ослабление курса доллара до 70 рублей — если упадут цены на нефть или если США снова поднимут вопрос о введении санкций против России.

Торговая война негативно повлияет на цены на широкий спектр активов на товарных рынках, говорит главный аналитик управления аналитики и стратегического маркетинга Промсвязьбанка Богдан Зварич. Инвесторы будут пересматривать прогноз по потреблению вниз, а значит переоценивать сырьевые активы в сторону снижения цен на них.

Что же касается возможностей принятия торгового соглашения до 1 июня, то по мнению экспертов, вероятность этого мала. «Скорее всего, переговорный процесс затянется и будет сопровождаться дальнейшим введением тарифов как со стороны США, так и со стороны Китая», — полагает Зварич.