Нефть не закончится

Дочерняя структура группы «ЛУКОЙЛ» – «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» – отвечает в компании за внедрение новых технологий и совершенствование уже используемых. Глава организации Вадим Воеводкин рассказал «Газете.Ru», что благодаря технологиям повышения нефтеотдачи пластов компания уже несколько лет получает дополнительную добычу.

«Примерно 25-26% доля в нашей добыче от мероприятий по повышению нефтеотдачи пластов. В год это на уровне 21-21,5 млн тонн», – заявил Воеводкин.

Методов повышения нефтеотдачи несколько. Так, компания занимается вовлечением в разработку трудноизвлекаемых углеводородов – высоковязкой нефти и запасов в низкопроницаемых коллекторах. По словам Воеводкина, значительный эффект достигается за счет бурения вторых стволов на действующих скважинах при этом постоянно повышается эффективность этих работ.

«За 2018 год у нас пробурено более 230 боковых стволов. По количеству это меньше, чем в 2017 году, но зато по добыче мы получили цифры значительно выше – на 31%. В прошлом году добыча из боковых стволов составила более 600 тысяч тонн. Наиболее активно данная технология применяется в Западной Сибири», – рассказал Воеводкин, добавив, что в регионе достигнута задача по снижению темпов падения добычи на старых месторождениях.

«До 2016 года темп падения добычи по Западной Сибири достигали 9%. В 2018 году по отношению к 2017 году темп падения составлял уже 3,7%. На этот год запланировано уже 2%. Это работа, которую мы планомерно вели по технологиям, по снижению добычи воды на обводненном фонде, по мероприятиям для получения дополнительной нефти», – подчеркнул Воеводкин.

Эти же технологии применяется и на предприятии «ЛУКОЙЛ-Пермь», где добыча напротив увеличивается. «Она растёт в том числе и потому, что за счет этой технологии мы можем поддерживать старый фонд в рабочем состоянии», – отмечает Воеводкин. Технология позволяет «доизвлекать» остаточные запасы нефти.

К тому же, технологии бурения, которые применяются в Западной Сибири – это в основном собственные технологии ЛУКОЙЛа. По словам Воеводкина, задача состоит не только в том, чтобы снизить темпы падения нефтедобычи, но в том, и чтобы получить максимальную выгоду.

Что касается работы по трудноизвлекаемым запасам, в течение пяти лет только на научную работу компания выделила более $1 млрд.

«У нас есть определенные успехи. Пробурен ряд скважин и получен суточный дебит на трудноизвлекаемые запасы более 100 тонн. Надеюсь, что мы находимся на пути к прорыву», – поделился глава научно-проектного комплекса ЛУКОЙЛа.

Трудноизвлекаемые запасы – одно из ключевых направлений роста в российской нефтяной промышленности. Для разработки месторождений с низкопроницаемыми, неоднородными коллекторами компания активно использует метод гидроразрыва пласта и бурит горизонтальные скважины – ранее эти технологии стали основой «сланцевой революции» в США, выведшей эту страну в число мировых лидеров по добычи углеводородов.

По словам Воеводкина, более 20% технологий ЛУКОЙЛ переводит из опытно-промышленных работ в промышленную эксплуатацию.

Компания не позиционирует себя как разработчик технологий, однако благодаря активной научной работе в год патентует около 10 собственных разработок. Всего на сегодняшний день у компании более 170 актуальных запатентованных технологий и ноу-хау.

«Те технологии, которые к нам приходят со стороны, и те технологии, которые мы разрабатываем сами, проходят опытно-промышленную работу. По итогам 2018 года испытывалось 128 технологий, а в этом году мы планируем испытать уже 167», – рассказал Воеводкин.

Одним из примеров эффективного применения лучших технологий является крупное Ярегское месторождение высоковязкой нефти в Республике Коми. Оно было открыто еще в 1930-е годы, но из-за отсутствия технологий у советских нефтяников долгое время не получалось вывести его в промышленную добычу.

Благодаря проектированию и реализованным технологическим решениям годовая добыча на Яреге сегодня превышает 1 млн тонн и продолжает расти.

Нефть добывается с помощью уникальных в мировом масштабе технологий, таких как встречное термогравитационное дренирования пласта, то есть фактически из шахты.

«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» также проектирует разработку месторождений на шельфах Балтийского и Каспийского морей. Здесь применяются интеллектуальные модели месторождений, а также современные технологии заканчивания скважин, позволяющие наиболее эффективно использовать их геологический потенциал, управляя притоком в режиме реального времени, а также минимизировать геологические риски.

Месторождение имени Владимира Филановского на Каспии – крупнейшее открытие для российских компаний в постсоветский период. В 2005 году ЛУКОЙЛ обнаружил здесь месторождение с начальными извлекаемыми запасами 129 млн тонн нефти, годовая добыча сегодня превышает 6 млн тонн.