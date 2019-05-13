Больше маркировки: какие товары снабдят кодами

Новая маркировка

Правительство России в конце апреля утвердило общие правила маркировки и прослеживаемости товаров, производимых и продаваемых на территории страны – к 2024 году планируется создать сплошную систему маркировки, в которую войдет широкий спектр продукции. Как выяснили «Ведомости», ознакомившись с распоряжением премьер-министра Дмитрия Медведева, перечень маркируемых товаров, которых нововведение затронет уже в ближайшее время, было решено расширить.

Напомним, что решение о создании системы маркировки было принято в 2017 году, и ее оператором был назначен Центр перспективных технологий (ЦРПТ). На данный момент маркировку уже наносят на табачную продукцию, в качестве эксперимента система охватывает производителей лекарств (обязательной для всех маркировка станет с 1 января 2020 года), а с июня ФНС передаст единому оператору контроль за меховыми изделиями. Согласно первоначальным планам правительства, в 2019 году обязательную маркировку предполагалось внедрить для 12 категорий товаров – к уже существующим направлениям добавятся шины, обувь, фотокамеры, парфюмерия, блузы, верхняя одежда, одежда из кожи, кухонное и постельное белье. В список ближайших категорий, в соответствии с распоряжением премьера, добавлена молочная продукция.

По данным «Ведомостей», этот перечень было решено расширить еще на 8 товарных групп – готовые продукты из мяса и рыбы, бакалею, бытовую технику, детское питание, растительные масла, бытовую химию, косметику и безалкогольные напитки. Таким образом, маркировкой предполагается снабжать 21 группу товаров, пишет издание.

Представитель вице-премьера Максима Акимова заявил, что решение о маркировке новых групп товаров еще не принято. Однако, даже если это произойдет, участники рынка от внедрения инновации выиграют – таково мнение представителей бизнеса, опрошенных «Газетой.Ru».

В конце прошлого года глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что в 2018 году на российском рынке было выявлено более 14 млн единиц контрафактной продукции.

И наиболее эффективным инструментом для того, чтобы переломить эту ситуацию, является маркировка, уверена генеральный директор ассоциации «Антиконтрафакт» Светлана Квасова.

«Маркировка может дать рынку порядок и контроль. Это один из эффективных методов борьбы с контрафактом, причем тот метод, который поддержан государством и большей частью представителей промышленности», — говорит Квасова.

По ее словам, есть некоторая группа производителей, которые не до конца понимают, что им может дать маркировка, и иногда представители промышленности воспринимают эту систему как некую дополнительную нагрузку и финансовое обременение, забывая о том, что она принесет с собой расчистку рынка и честную конкуренцию – то есть, в конечном итоге, увеличение доходов. А потребители смогут покупать гарантированно легальные товары и не бояться неприятных последствий таких покупок.

«Товаропроизводители больше всего озадачены тем, что маркировка – это большие расходы, но ведь государство готово оказать помощь при покупке необходимого оборудования. Кроме того, когда предприятие заходит на маркировку, оно не просто покупает какое-то оборудование – все это просчитывается, и специалисты ЦРПТ помогают сделать это эффективно, чтобы не было стрельбы из пушек по воробьям», — уверяет Квасова.

Опасения и надежды

Действительно, такая озабоченность среди представителей бизнеса существует. «На рынке электроники нет массовой проблемы контрафакта – возможно, есть сегменты, где это встречается, но они очень небольшие, и связано это прежде всего с аксессуарами, а не с самой техникой. Мы поддерживаем идею прослеживаемости, но у нас и так прозрачный рынок, поэтому вводить дополнительные методы нам кажется экономически нецелесообразным», — поделился мнением с «Газетой.Ru» директор по связям с общественностью Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов.

Очевидно, что подход к каждой отрасли должен быть индивидуальным, и ЦРПТ, по словам представителей бизнеса (в том числе и Антона Гуськова) находится с ними в постоянном диалоге. Вопросов и нюансов возникает много, но все их в итоге удается решить, делится опытом взаимодействия с оператором системы глава Национального обувного союза Наталья Демидова.

«На самом первом этапе, более полутора лет назад, у нас с ЦРПТ была создана рабочая группа с участием компаний, заинтересованных в маркировке – от оптовых поставщиков до индивидуальных предпринимателей. Мы постарались учитывать интересы и пожелания всех этих компаний, потому что маркировка исходила из особенностей бизнес-процессов», — рассказала Демидова «Газете.Ru».

Причем работа этой группы будет продолжена и после официального старта процесса по маркировке обуви. Например, речь идет о маркировке остатков – по словам Демидовой, ясно, что некоторые компании до настоящего момента работали не вполне легально и могут не иметь всей необходимой документации на товары, но в течение 2 лет они смогут плавно избавиться от такой продукции с помощью специального вида маркировки.

Демидова отмечает, что, несмотря на сложности на каждом этапе, все их постепенно удается разрешить. Помимо обеления рынка, глава Национального обувного союза видит и еще один существенный плюс маркировки для бизнеса – облегчит прогнозирование бизнес-процессов.

«Сейчас никто не понимает, сколько и чего находится на рынке. Решения о том, в каком направлении развиваться, компании принимают более-менее на ощупь. Исходя из моего более чем 20-летнего опыта, достоверность отчетов даже крупных аналитических агентств немного под вопросом, потому что им неоткуда взять точные данные», — рассказывает Демидова.

Маркировка же позволит собрать точные сведения о товарах на рынке и для представителей бизнеса, и для государства.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) также видят плюсы от внедрения маркировки – начиная с борьбы с «тенью» и заканчивая повышением эффективности функционирования бизнеса.

«Безусловно, маркировка обязывает нас настраивать свои внутренние процессы, поэтому очень важно, чтобы система маркировки по различным товарным группам была единообразной, исключала дублирование функций систем и предусматривала автоматизированную передачу отчетных данных из корпоративных систем в государственную учетную систему. Для торговых сетей, реализующих широкий ассортимент товаров, это наиболее актуально», — уверена руководитель рабочей группы по маркировке и прослеживаемости АКОРТ Анна Орлова.

По ее словам, введение маркировки имеет большой потенциал и в части упрощения администрирования: это и оптимизация взаимодействия с поставщиками, и ускорение внутренних процессов, снижение контрольных рисков и так далее.

Некоторые представители бизнеса самостоятельно выступили с предложением о введении маркировки в их сегменте – например, так поступили представители компании «Холдинг Аква», владеющей скважинами Ессентукского месторождения и разливающей знаменитую минеральную воду «Ессентуки».

«Именно в нашей отрасли, особенно в регионах Северного Кавказа, маркировка просто необходима, потому что на рынке очень много контрафактной продукции, и это один из механизмов борьбы с ним. Мы еще в 2018 году выступили с инициативой стать пилотным проектом по маркировке минеральной воды», — рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе компании.

Сейчас совместно с ЦРПТ идет подготовка производства для начала маркировки – планируется, что она будет введена в ближайшее время. Этот вопрос обсуждается и с другими бутиляторами минеральной воды, чтобы итоговый результат был максимально полезен для всех участников рынка. Кроме того, потребитель сможет легко отсканировать код на бутылке и узнать, что, когда и при каких обстоятельствах происходило с ее содержимым.