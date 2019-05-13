Доллар за 70: что Трамп приготовил для России

Сразу после майских праздников российская валюта начала слабеть. Официальный курс доллара вырос до 65,47 рублей (+35 копеек), курс евро — до 73,52 рублей (плюс 41 копейка).

На московской бирже, по данным на 19.06 мск, курс доллара вырос до 65,47 рублей, курс евро — до 73,51 рублей.

Главное событие, которое повлияло на курс рубля, — очередной виток в торговой войне между США и Китаем, который ознаменовал окончательное повышения тарифов на китайские товары на сумму в $200 млрд.

Повышением пошлин с 10 до 25% США ответили на срыв переговоров с Пекином. Результатом их должно было стать заключение публичного соглашения о взаимных уступках в бизнесе. Китай пообещал ответные меры и уже даже их анонсировал.

С 1 июня Пекин введет ввозные пошлины на экспорт из США на различные группы товаров объемом $60 млрд. Их размер будет варьироваться от 5% до 25%, говорилось в сообщении Министерства финансов КНР.

Дальнейшее развязывание торговой войны в любом случае будет продолжать давить на рубль, считает Антон Покатович, главный аналитик «БКС Премьер».

В краткосрочной перспективе движение российской валюты, вероятно, будет определяться тем, на какой уровень «ответной жесткости» готова будет пойти китайская сторона.

«Такого рода эскалация торгового спора будет оказывать соответствующее давление на рыночные аппетиты инвесторов к покупке риска, что в свою очередь может транслироваться в ослабление курса рубля до уровней 66 рублей за доллар США в ближайшие недели», — говорит Антон Покатович.

Серьёзные потрясения крупнейших мировых экономик всегда вынуждают инвесторов продавать рисковые активы и уходить в защитные валютные активы: доллар США, канадский доллар, японскую иену,

отмечает Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо Банка.

Помимо оттока инвесторов, торговая война между Китаем и США негативно влияет на котировки биржевых товаров, в частности на энергоносители, — основной экспортный товар для РФ. Это также давит на рубль, говорит эксперт.

«Свою лепту вносит и Минфин, ускоряя темпы закупки иностранной валюты. Несмотря на интерес инвесторов к отечественному госдолгу, факторов, играющих против рубля, больше. Поэтому в будущем стоит ожидать ослабление позиций рубля», — уверен Андрей Люшин.

Напомним, Минфин заметно увеличит скупку валюты на Московской бирже в ближайший месяц. С 14 мая по 6 июня на эти цели будет направлено 300,5 млрд рублей, говорилось в сообщении на сайте ведомства.

Таким образом, ежедневно Минфин будет скупать иностранной валюты на 16,7 млрд рублей.

Нельзя не сказать и про сезонный фактор спроса на валюту и ухудшение сальдо платежного баланса, которые могут умеренно ослабить российскую валюту до 66-66,5 рублей за доллар, отмечает Вячеслав Абрамов из «БКС Брокер».

Впрочем, ряд аналитиков прогнозируют уже в этом году ослабление курса доллара до 70 рублей — если упадут цены на нефть или если США снова поднимут вопрос о введении санкций против России.

«Самое главное испытание для рубля — это цена на нефть, при условии, что ЦБ и Минфин активно скупают валюту, то таким образом они сами и создают искусственный дефицит долларов США в России, остаётся только воспользоваться моментом, чтобы спекулятивно сыграть на повышение доллара США, когда цены на нефть начнут снижаться», — говорит Денис Лисицын, директор департамента управления активами компании ERARIUM Group.

«Риски снижения цен на нефть менее очевидны, поскольку в настоящее время рынок близок к балансу, однако волатильность нефтяных котировок может вырасти. В случае если в новостном поле появятся сигналы о том, что сделка ОПЕК+ по сокращению добычи не будет продлена до конца текущего года, котировки энергоносителя могут попасть под ощутимое давление, откатившись к $64-65 за баррель», — отмечали эксперты «БКС Брокер» в обзоре.

Также не стоит забывать, что США и Евросоюз в любой момент могут объявить санкции против финансового сектора России, что только будет способствовать ослаблению рубля по отношению к мировым валютам, говорит Лисицын.

В результате курс доллара США в ближайшее время может опуститься до 67-70 рублей за доллар, отмечает он.