Танкер апокалипсиса: нефтяной рынок на грани взрыва

В территориальных водах Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) вблизи порта Фуджейра 11 мая были атакованы четыре иностранных судна. Эту информацию подтвердили в МИДе ОАЭ. Арабский телеканал «Аль-Арабия» сообщил, что корабли пострадали «из-за взаимодействия с неизвестным предметом».

Ни пострадавших, ни утечки опасных жидкостей в результате инцидента не произошло. Тем не менее происшедшее получило широкий международных резонанс. А нефтяные котировки на открытии в понедельник, 13 мая, поднялись сразу на 1,5%.

Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех заявил, что два из четырех пострадавших судов — нефтяные танкеры королевства и они «стали целью саботажа». «Одно из двух судов находилось в пути для погрузки на него нефти в порту Рас-Таннура, откуда должно было быть направленно в Соединенные Штаты клиентам Saudi Aramco», — уточнил он, добавив, что конструкции обоих судов нанесен существенный ущерб.

Позже стало известно, что другие два пострадавших судна принадлежат самим ОАЭ и Норвегии.

Кто мог быть виноват в произошедшем — никто официально не предполагает. Представители соседних стран ограничились тем, что осудили атаку на судна. Власти ОАЭ «в сотрудничестве с местными и иностранными структурами» расследуют произошедшее.

Многие эксперты расценивают случившееся сигнал о том, что чуть утихшая на нефтяном рынке «иранская лихорадка» вновь обострилась. Снижавшиеся до этого в район $70 за баррель цены опять пошли вверх. На 17:00 мск июньские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 2,36% до $72,39 за баррель.

Самое примечательное в этой истории то, что она происходит на фоне роста напряжения в отношениях Ирана и США. Вашингтон отменил все исключения в части запрета на экспорт персидской нефти и усилил санкционное давление на Тегеран. Президент Хасан Роухани заявил, что это «уже привело к ухудшению экономической ситуации страны, которая сейчас хуже, чем была в годы войны с Ираком в 80-х годах».

Как правило, рынок нефти очень чутко реагирует на любые подобные инциденты, так как речь идет о ключевых мировых производителях нефти, а также о близости ключевых транзитных путей, в данном случае — Ормузского пролива, отмечает начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Василий Карпунин. Пока сложно сделать конкретные выводы и оцифровать масштаб влияния происходящего, но уже видно, как на торгах в понедельник фьючерсы на нефть растут, тогда как большинство других сырьевых товаров находятся в минусе на фоне рисков незаключения торговой сделки между США и КНР, обратил внимание аналитик.

И если китайский фактор должен был обрушить котировки, то иранский, напротив, их поддержал.

Кроме того, обострилось и военная обстановка в регионе. На фоне временного отказа Ирана от двух пунктов «ядерной сделки» США направляют в Персидский залив ударную группу флота.

«Если Америка сделает шаг против нас, то мы нанесём удар в голову», — заявил в ответ на это командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Хосейн Салами.

Эскалация конфликта может вызывать очень сильные движения на рынке нефти, который традиционно является неэластичным: то есть любые незначительные выпадения поставок могут приводить к несоразмерному влиянию на котировки, предупреждает Карпунин. По мнению эксперта, признаки ухудшения ситуации могут быть связаны с ужесточением риторики между СА и ОАЭ с одной стороны и Ираном с другой.

Однозначно сказать, на чьей совести провокация в Оманском заливе, сложно, считает аналитик «Эксперт Плюс» Кирилл Стариков.

С одной стороны, США все время позиционируют себя как государство, не заинтересованное в дорогой нефти. «То есть смело можно ждать, что будут провокации для спекулятивных покупок на рынке «чёрного золота» другими странами. Хотя, думать, что это делается только «назло» Штатам тоже нельзя, так как в политических играх подобные шаги могут быть сделаны и незаинтересованной в дорогих ценах стороной», — рассуждает Стариков.

«Говорить о том, что какая-то из сторон специально предприняла шаги по дестабилизации региона рано, но то что там всё выше и выше поднимается градус геополитической нестабильности приходится всё чаще и чаще», — соглашается руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов.

«В результате мы можем прийти к явному конфликту между рядом стран Аравийского региона или, что хуже, ряду мировых держав, вовлекая в него все новые и новые страны. Это крайне опасно»,

— предупреждает Блинов.

На фоне этих событий США опубликовали предупреждение о том, что «Иран или его марионетки» могут попытаться повлиять на навигацию коммерческих и военных судов в регионе, отмечает «Интерфакс» со ссылкой на агентство «Тасним».

В этом контексте актуализируется появившаяся на прошлой неделе информация на интернет-портале Axious о том, что Израиль передал американской стороне развединформацию о возможном намерении Тегерана нанести ущерб интересам США в Персидском заливе. В США она была встречена жесткой риторикой. Впрочем, и Тегеран на подобные выпады реагирует весьма воинственно.

Так, представитель иранского внешнеполитического ведомства Аббас Мусави после происшествия в водах ОАЭ заявил, что Тегеран всерьез обеспокоен «политическим авантюризмом иностранных игроков», которые стремятся чинить препятствия морскому судоходству в регионе Персидского залива. Нетрудно догадаться, кого там имеют в виду.

Продолжаются политические «игры» и в условиях того, что США вышли из ядерной сделки в одностороннем порядке, можно ждать продолжение «расшатывания» рынка энергоресурсов на протяжении всего года, уверен Стариков.