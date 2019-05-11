Коррупция и нестабильность: чем встретят МВФ на Украине

Представителей миссии Международного валютного фонда (МВФ) ожидают на Украине в середине мая. Точной даты приезда миссии пока неизвестно.

«У меня нет конкретных сроков первой обзорной миссии в рамках программы МВФ. Мы ожидаем, что миссия вернется в Киев в ближайшие недели для оценки прогресса и обсуждения политики на оставшуюся часть года с новой администрацией», — заявил 10 мая директор департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс.

Ранее директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард пообщалась с нынешним президентом Петром Порошенко и новоизбранным главой государства Владимиром Зеленским и заверила, что фонд продолжит сотрудничество с Украиной.

Новая программа сотрудничества между Украиной и МВФ stand-by утверждена в середине декабря прошлого года. Она рассчитана на 14 месяцев, а ее объем составил около $3,9 млрд. Первый транш — около $1,4 млрд уже был предоставлен, остальные средства планируется выделить по итогам полугодовых пересмотров программы в 2019 году.

Заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова считает, что второй транш страна может получить в июне этого года. Но украинские банкиры и международные эксперты настроены не так оптимистично.

Эксперты американского финансового холдинга JP Morgan предполагают, что МВФ может отказать в выделении транша Украине в этом году из-за популистского подхода и готовности только снижать, а не повышать цены на газ для населения. Украинские власти ориентированы на парламентские выборы, которые пройдут 27 октября, напоминают аналитики.

Экономические сложности

С 1 мая цены на газ для населения должны снизиться на 3,54% — до 8,2 тыс. грн ($307) за тыс. куб. м. Новые нормы были согласованы на совещании 22 апреля при участии премьер-министра страны Владимира Гройсмана и главы правления НАК «Нафтогаз» Андрея Коболева.

В команде нового президента страны Владимира Зеленского призвали провести консультации по этому вопросу с МВФ.

«Последние четыре месяца цены на газ в Европе снижались и сейчас цена газа для населения в Украине выше, чем цена газа на бирже в Европе. Поэтому мы призываем НАК «Нафтогаз Украины» и кабинет министров провести соответствующие консультации с МВФ и вместо запланированного повышения выйти на соответствующее понижение цены газа для населения с 1 мая», — сказано в сообщении.

Но в соответствии с соглашением между Украиной и МВФ, правительство взяло на себя обязательства уравнять цены на газ для населения и промышленных предприятий к 1 января 2020 года. По этой причине с 1 ноября прошлого года стоимость «голубого топлива» для частников выросла на 23% до 8,54 тыс. грн ($320) за тыс. куб. м. Весной этого года планировалось повысить тарифы еще на 20%.

Еще одна проблемная точка в переговорах с МВФ — попытка бизнесмена Игоря Коломойского оспорить национализацию ПриватБанка, произошедшую в декабре 2016 года.

В середине апреля Окружной административный суд Киева отменил национализацию Приватбанка, а также удовлетворил требования истца для отмены решения Национального банка об определении перечня связанных с Приватбанком физических и юридических лиц. Это ключевой вопрос при национализации банка. В декабре 2016 года был проведен обмен средств связанных с банком лиц на акции банка, которые были проданы министерству финансов.

Помимо этого, Печерский районный суд Киева 20 апреля расторгнул договор личного поручительства Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования Приватбанка, которое было получено до вхождения государства в капитал банка. В своих многочисленных интервью СМИ Игорь Коломойский признал, что хочет получить компенсацию за потерю Приватбанка в размере $2 млрд, а также готов лично привезти на Украину из Великобритании бывшую главу Нацбанка Валерию Гонтареву.

Напомним, госпожа Гонтарева принимала активное участие в национализации крупнейшего банка страны.

«Решение в пользу бывшего владельца будет мощным ударом по сотрудничеству с МВФ. Задний ход вызовет глубокий кризис в отношениях с МВФ»,

— заявил Петр Порошенко на встрече с бизнесом в середине апреля.

В обращении МВФ говорится, что национализация Приватбанка является законной и государству пришлось инвестировать около 160 млрд грн ($6 млрд) для восстановления платежеспособности банка.

Спорным является вопрос и об отмене уголовной ответственности за незаконное обогащение украинских чиновников. В конце февраля Конституционный суд Украины по результатам обращения 59 депутатов из разных политических партий признал ст. 368-2 Уголовного кодекса неконституционной. По мнению суда, она противоречит принципу презумпции невиновности. То есть украинских чиновников уже нельзя привлечь к уголовной ответственности (лишение свободы на срок от 2 до 10 лет с конфискацией имущества) в том случае, если они приобрели активы на средства, происхождения которых не могут объяснить.

После этого резонансного решения суда Национальное антикоррупционное бюро вынуждено было закрыть 65 уголовных дел, которые расследовались по статье о незаконном обогащении. Советник новоизбранного президента Владимира Зеленского Александр Данилюк заявил, что возвращение уголовной ответственности — одно из главных требований МВФ для выделения нового транша финансовой помощи.

Политическая нестабильность

Обычно представители МВФ перед выделением транша хотят познакомиться с несколькими ключевыми лицами — главой Нацбанка, главой министерства финансов, премьер-министром и президентом, рассказывает источник «Газеты.Ru» в Министерстве финансов.

«На Украине назревает политический кризис. Дата инаугурации нового Владимира Зеленского до сих пор не назначена. Непонятно, с кем проводить переговоры»,

— говорит он.

После победы на выборах у Зеленского начался конфликт с парламентариями: сначала главы политических фракций не пришли на встречу с новым главой государства, а теперь отказываются назначить инаугурацию на 19 мая.

По нормам украинского законодательства, Зеленский может распустит Раду не позднее чем за полгода до выборов, то есть до 27 мая.

«Этого и опасаются все политические силы, поскольку сейчас у партии Зеленского «Слуга народа» очень высокий рейтинг и он сможет получить большинство. Но если выборы пройдут 27 октября, то электоральные настроения могут измениться и новому президенту придется договариваться», — рассказывает источник «Газеты.Ru» в партии «Народный фронт».

В Верховной раде уже зарегистрирован проект постановления авторства депутата от блока Петра Порошенко Александра Сугоняко о проведении инаугурации нового президента 1 июня.

Источник «Газеты.Ru» в Минфине говорит, что

без возобновления сотрудничества с МВФ Украине будет сложно получить помощь и от других доноров. Но она необходима для выплаты государственного долга.

По данным Минфина, в 2019 году общий объем платежей по государственному долгу составляет 417 млрд грн ($15,6 млрд), в том чиcле $9 млрд — в иностранной валюте. Что будет делать правительство, если с МВФ не удастся договориться о выделении транша, — неизвестно.

Игорь Коломойский, которого на Украине считают покровителем Владимира Зеленского, предлагает расторгнуть отношения с МВФ и фактически объявить дефолт.