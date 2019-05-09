Сделка сорвана: США и Китай начали войну

Американский президент Дональд Трамп обвинил Пекин в «срыве сделки» во время торговых переговоров с Соединенными Штатами. Это заявление глава американского государства сделал во время выступления перед своими сторонниками во Флориде.

«Они (Китай — Газета.Ru) сорвали сделку», — сказал Трамп.

«Кстати, а вы видели тарифы, которые мы готовим? Это потому что они [Китай] сорвали сделку. Завтра прилетает их вице-премьер, он хороший человек, но они сорвали сделку и поэтому теперь будут платить», — заявил американский лидер.

Ранее президент США в своем твиттере написал, что пошлины на китайские товары «поднимутся с 10 до 25%», начиная с 10 мая. Как отмечалось в сборнике официальных документов американского правительства — Федеральном реестре, пошлины затронут китайскую продукцию на сумму $200 млрд.

На вновь вспыхнувшие разногласия между странами биржи Китая уже отреагировали снижением котировок на 5%. Особенно сильным было падение на китайском фондовом рынке в понедельник, 6 мая. Чтобы установить равновесие, к спасению фондового рынка, пережившего рекордный за три года обвал, вынуждено было подключиться государство. Китайским госфондам было дано указание поддержать фондовый рынок, сообщали Bloomberg источники в Пекине.

Эксперты не исключают, что Пекин отказался от всех достигнутых ранее пунктов соглашения потому, что США ждали уступок от китайской стороны, но пошлины повысить все равно собирались.

Напомним, в ходе последнего раунда переговоров Китай отказался от всех ранее принятых на себя обязательств по всем ключевым требованиям США.

Америка хотела, чтобы Китай отказался от копирования (в виде прямого воровства) западных технологий и коммерческой информации и обязался передавать технологии иностранным компаниям, работающим в стране.

Также, согласно требованиям со стороны США, Китай должен был прекратить выделение внутренних субсидий из государственного бюджета своим компаниям для удешевления производства товаров.

Кроме этого, Пекину надлежало забыть о манипуляциях с курсом юаня — китайские власти время от времени прибегали к намеренной девальвации национальной валюты, чтобы повысить конкурентоспособность своих товаров.

На фоне вновь разгоревшегося конфликта в СМИ даже стали высказываться опасения, что китайская делегация может вообще не приехать на новый раунд торговых переговоры в Вашингтон. Но 7 мая министерство коммерции Китая сообщило, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ посетит США 9-10 мая для продолжения консультаций.

Вновь разгоревшийся конфликт в отношениях США и Китая приведет к новым экономическим проблемам как для них, так и для всей мировой торговли, уверены эксперты.

Китай сожалеет о решении Соединенных Штатов повысить пошлины в отношении китайских товаров и будет вынужден принять ответные меры, уже заявили в Министерстве коммерции КНР.

Американская экономика на торговых войнах уже потеряла почти $8 млрд или 0,04% ВВП, подсчитало недавно Национальное бюро экономических исследований (NBER).

У Китая же проблем достаточно и без новых пошлин США. Так, агентство Bloomberg накануне опубликовало исследование о том, что рынок облигаций Китая в этом году может пережить самый крупный дефолт. Согласно материалам обзора, за три месяца этого года китайские компании заявили о дефолте по внутренним облигациям на сумму в $5,8 млрд. Этот показатель, пишет Bloomberg, почти в 3,5 раза выше, чем объем дефолтных бумаг за три месяца прошлого года.

Кроме того, как указывает агентство, скорость, с которой компании отказываются от обслуживания своих долгов, выросла. В итоге объем отказа от долговых выплат в китайской экономике может достигнуть $13 трлн.

Если новые тарифы все же вступят в силу и торговый конфликт усилится, то и России придется несладко. Рынки вновь будут подвержены турбулентности, говорит аналитик «Фридом Финанс» Александра Овчинникова.

Это значит, что инвесторы будут вкладывать свои активы не в развивающие страны, такие как Россия, а искать «тихие гавани», чтобы переждать шторм. В результате может упасть российский фондовый рынок и ослабнуть рубль.

Курс доллара США может уйти в коридор 66-68 рублей, считает Овчинникова.