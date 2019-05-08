Майские указы, год спустя: Путин проверит нацпроекты. LIVE

При этом опрошенные ранее «Газетой.Ru» эксперты неоднократно говорили о том, что войти в пятерку крупнейших экономик мира России будет очень сложно. Чтобы занять пятое место, России необходимо расти минимум на 3% в год. Между тем, например, Европейская комиссия (ЕК) накануне снизила прогнозы экономического роста в России. Согласно прогнозу ЕК, ВВП в 2019 году в РФ снизится до 1,5% против ноябрьской оценки в 1,6%.