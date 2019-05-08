Майские указы, год спустя: Путин проверит нацпроекты. LIVE

- 833121 просмотр Десятки погибших в результате аварийной посадки самолета в Москве
- 504376 просмотров Кто стоит за разграблением могилы Началовой
- 448988 просмотров Что привело к трагедии при аварийной посадке в «Шереметьево»
- 324927 просмотров Новый поворот: обидчик дочери Алсу на «Голосе» выступил с заявлением
- 311234 просмотра Названа приоритетная версия катастрофы с SSJ-100
- 266523 просмотра Всё свалили на пилотов: названы ошибки экипажа SSJ-100
- 263885 просмотров СКР подтвердил гибель 13 человек в авиакатастрофе в «Шереметьево»
Между тем президент России Владимир Путин ранее назвал «абсолютно решаемой» цель для России войти в пятерку наиболее развитых экономик мира. «По поводу того, чтобы мы заняли достойное место в ряду других индустриальных держав, — это непростая задача, но в целом она абсолютно решаемая», — заявлял, в частности, Владимир Путин 24 апреля на встрече с членами Совета законодателей РФ.
При этом опрошенные ранее «Газетой.Ru» эксперты неоднократно говорили о том, что войти в пятерку крупнейших экономик мира России будет очень сложно. Чтобы занять пятое место, России необходимо расти минимум на 3% в год. Между тем, например, Европейская комиссия (ЕК) накануне снизила прогнозы экономического роста в России. Согласно прогнозу ЕК, ВВП в 2019 году в РФ снизится до 1,5% против ноябрьской оценки в 1,6%.
При этом майские указы ставят и макроэкономические задачи. В частности, это вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира при темпах роста ВВП выше мировых, и сохранение инфляции не выше 4%.
Среди целей, перечисленных в майских указах, значатся: повышение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет, снижение уровня бедности вдвое, улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно, обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции.
Заседание совета состоится спустя год после подписания в 2018 году майского указа президента РФ о национальных целях развития страны до 2024 года. Они были подписаны 7 мая 2018 года, в день инаугурации Владимира Путина. В соответствии с указами были разработаны 12 нацпроектов. На их реализацию планируется направить 25,7 трлн рублей.
В заседании примут участие также члены кабинета министров, полпреды президента в федеральных округах, главы общественных и бизнес-объединений, крупных компаний и корпораций, губернаторы, возглавляющие профильные рабочие группы Госсовета.
С докладами о результатах выполнения национальных проектов в социальной и экономической сферах выступят заместители председателя правительства Антон Силуанов, Ольга Голодец, Максим Акимов и Юрий Борисов.
Добрый день, уважаемые читатели! В среду, 8 мая, президент проведет заседание совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам. «Газета.Ru» будет вести онлайн-трансляцию с заседания.