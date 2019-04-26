Злой умысел: кто испортил российскую нефть

Представители России, Белоруссии, Украины и Польши нашли техническое решение проблемы с возобновлением транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба». Об этом заявил по итогам встречи гендиректор «Укртранснафты» Николай Гавриленко.

«Я думаю, что буквально в первой декаде мая, как минимум, южное направление «Дружбы» возобновит стабильную работу по прокачке нефти Urals заводам-потребителям»,

— сказал он. По словам представителя украинской компании, переговоры в Минске прошли на конструктивной основе. «Не бывает в нашей работе, в нефтетранспортной системе каких-то неразрешимых вопросов. Все абсолютно корректно и профессионально», — заверил он. (цитата по ТАСС).

Напомним, что проблемы с поставками российской нефти по нефтепроводу «Дружба» начались в конце прошлой недели. 19 апреля белорусский концерн «Белнефтехим» заявил, что экспортная смесь Urals, которая поступает транзитом в участок магистрального нефтепровода «Гомельтранснефть Дружба», содержит хлорорганические соединения, «превышающие в десятки раз предельные значения», и это негативно сказывается на оборудовании нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).

Хлорорганические соединения могут приводить к коррозии и выходу из строя катализаторов, которые стоят «на входе» трубы в НПЗ. Берутся они в нефти из-за использования этих соединений с водой: такая смесь закачивается в пласт на обедненном месторождении, чтобы способствовать извлечению нефти. После такого способа добычи нефть нуждается в очистке, чего в данном случае, скорее всего, не произошло.

В «Транснефти» заявили, что вброс загрязненного топлива был умышленным.

«По факту загрязнения нефти силовые ведомства в России возбудили уголовное дело. Первые результаты свидетельствуют, что это загрязнение было умышленным действием»,

— заявил журналистам официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин. Вброс, по его словам, произошел через частный «Самаратранснефть-терминал».

«В данный момент в Самаре в офисах нескольких частных организаций идут следственные действия на предмет определения причастности к произошедшему. Сейчас можно определенно сказать, что вброс хлорорганических соединений осуществлялся через узел учета, принадлежащий частной структуре «Самаратранснефть-терминал», осуществляющей прием нефти и анализ ее качества от нескольких малых производителей»,

— пояснил Демин.

Обещание о том, что виновные будут найдены и наказаны, 25 апреля после совещания по вопросу загрязнения нефти в «Дружбе» дал вице-премьер Дмитрий Козак.

«Когда будет выявлено, кто является автором этого «произведения», то будут применены соответствующие меры и финансовой ответственности, и, вполне возможно, личной ответственности должностных лиц нефтяных компаний, которые это допустили», — подчеркнул он, призвав не политизировать проблему.

Между тем из-за проблем с качеством нефти прокачку приостановила Польша. После того, как НПЗ в Польше и Германии отказались принимать нефть с такими показателями, был остановлен транзит российской нефти по данному направлению в Европу. По данным источников Reuters, импорт нефти по «Дружбе» приостановила и Чехия. Временно брать российскую нефть отказалась также Словакия, приостановила поставки Венгрия. В конце недели Украина заявила, что прекращает транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба».

Для решения вопроса альтернативных поставок были задействованы ресурсы РЖД, идет отгрузка нефти в порту Усть-Луга.

Вопрос о материальной компенсации сторон, пострадавших от проблем с поставками нефти, на нынешней встрече в Минске не обсуждался.

Как уточнил Гавриленко, решались только технические проблемы, финансовые вопросы стороны будут обсуждаться позже. «Укртранснафта», по его словам, прямого ущерба из-за этой проблемы не понесла, только недополученную выручку. А вот белорусская сторона о своих потерях уже начала говорить. Потери «Белнефтехима» в виде недополученной выручки из-за некачественной российской нефти предварительно были оценены в $100 млн.

В Минске на встрече председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков отметил, что поступление некачественного сырья уже привело к внештатной работе белорусских НПЗ, снижению выработки нефтепродуктов и невыполнению контрактных обязательств перед потребителями. «Потери несет и государственный бюджет Республики Беларусь, и нефтетранспортные организации. По состоянию на сегодня транзитный поток нефтепровода остановлен во всех направлениях, и значительный объем некачественной нефти находится на территории Республики Беларусь», — подчеркнул он.