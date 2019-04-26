«Тактика жертвы»: Киев обвинил Москву в газовой войне

«Нафтогаз» обвинил Россию в подготовке новой газовой войны. Так, сейчас растут объемы транзита газа через Украину, что связано с закачкой российского газа в газохранилища в Европе, заявил исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в интервью YouTube-каналу «skrypin.ua». По его словам, это значит, что Москва намерена покрывать потребности европейских клиентов за счет резервированного газа после прекращения транзита.

«Если умножить суточные объемы, то мы выйдем на 100–110 млрд куб. м. То есть они сейчас качают больше газа. Это может означать, скорее всего, означает, что они готовятся к прерыванию транзита и они хотят иметь больше газа в хранилищах в Европе»,

— сказал он.

Между тем Украина не готова к прекращению транзита российского газа. По словам Витренко, у «Нафтогаза» просто нет технической модели работы украинской газотранспортной системы (ГТС) на этот случай.

Компания уже обращалась к своим европейским партнерам, однако пока выработать какое-либо решение не получилось. При этом есть некоторая надежда на появление плана после трехсторонних переговоров в мае, считает Витренко.

Напомним, в мае пройдут очередные трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и Европейским Союзом по вопросу транзита газа через Украину в страны Европы.

Накануне заявления о газовой войне Юрий Витренко анонсировал также новое транзитное соглашение, которое Украина планирует предложить «Газпрому» на этих переговорах.

По его словам, компания предложит забронировать мощности для транзита в среднем 60 млрд куб. в год на десять лет.

«Фактически на переговорах вопрос будет, принимает ли это предложение российская сторона», — отмечал Витренко.

Также он добавил, что Украина обеспечит мощность на уровне 90 млрд куб. в год. Однако, по его словам, допускается некоторая гибкость: «Газпром» может забронировать в тот или иной год больше или меньше, но в среднем это должно быть все-таки 60 млрд куб.

Действующий контакт между «Нафтогазом» и «Газпромом» по транзиту российского газа через Украину заканчивается в 2019 году. Договориться о продлении или подписании контракта пока не удается.

Ранее «Газпром» говорил о желании сохранить транзит на уровне до 15 млрд кубических метров газа с 2020 года. В этом случае монополист сможет продолжить поставки газа в Молдавию и некоторые страны ЕС.

Нынешние заявления «Нафтогаза» в «Газпроме» не комментируют.

Между тем ранее глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев сообщал, что Киев рассматривает план действий на случай прекращения «Газпромом» транзита российского газа по территории страны. «Короткий ответ: больше хранилищ и больше сжиженного газа», — заявлял Коболев в марте в Брюсселе во время круглого стола относительно будущего транзита газа.

Если Украина не сможет закупать газ у прямого поставщика, то ей придется переплачивать торговым посредникам, говорит Гайдар Гасанов, эксперт «Международного финансового центра».

Так, польский сжиженный газ, который дополнительно купила Украина, оказался в четыре раза дороже российского, отмечает он.

При этом, по словам аналитика, прийти к соглашению на грядущей встречи в мае России и Украине будет сложно. В частности, нужно учитывать контекст этих переговоров: «Нафтогаз Украины» выиграл в Стокгольмском арбитражном суде в споре против российского газового монополиста, а Москва пытается завершить строительство «Северного потока — 2» и «Турецкого потока --2» в обход Украины.

Строительство российского газопровода «Турецкий Поток — 2» предполагает, что «Газпром» сможет поставлять газ в Европу в обход Украины, и это позволит полностью отказаться от услуг украинской ГТС, отмечает Гасанов.

Украина избрала «тактику жертвы» уже давно, и нынешние высказывания господина Витренко только подтверждают это,

считает директор Фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов.

При этом эксперт указывает, что России невыгодно поддерживать украинский вариант соглашения по объемам прокачки газа.

«Согласие на озвученные «Нафтогазом» условия для нашей страны будет означать, что планы России по строительству второй нитки «Турецкого потока», а также надежды на то, что «Северный поток — 2» сможет работать в полную силу, пока что не исполнимы», — поясняет он.

Однако продолжение транзитного соглашения — это единственный выход для РФ, чтобы получить гарантии, что европейское законодательство не нанесет еще большего вреда для проекта «Северный поток --2», добавляет аналитик.

Так что странам все же придется искать альтернативы.

«Скорее всего, Россия будет настаивать на краткосрочных договоренностях по транзиту с возможностью гибких условий, а также возможностью пересмотра требований по объему в сторону снижения», — резюмирует Александр Пахомов.