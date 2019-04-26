Льется грязь: Украина отказалась от российской нефти

Украина остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба». Такое заявление опубликовала компания «Укртранснафта» в фейсбуке.

Решение это вынужденное, и страна его приняла, руководствуясь соглашением о предоставлении услуг по транспортировке нефти на территории Украины.

«В соответствии с условиями настоящего договора, Укртранснафта имеет право остановить прием российской нефти, если сырье не соответствует качественным показателям»,

— поясняется в сообщении.

Материальные убытки будут возложены на сторону, которая «не выполнила свои обязанности».

Напомним, на прошлой неделе концерн «Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества поступающей по нефтепроводу из России нефти. В связи с этим оба белорусских НПЗ — ОАО «Мозырский НПЗ» (Гомельская область) и ОАО «Нафтан» (Витебская область) — сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки.

«С учетом проведения посевной кампании, имеющихся рисков по переработке сырья с ухудшенным качеством нами принято решение о временном ограничении поставок нефтепродуктов по экспортным направлениям», — заявлял зампред концерна Владимир Сизов на заседании оперативного штаба.

Как поясняла пресс-секретарь концерна Марина Костюченко, экспортная смесь Urals, которая поступает транзитом в участок магистрального нефтепровода «Гомельтранснефть Дружба», содержит хлорорганические соединения, «превышающие в десятки раз предельные значения».

«Переработка нефти такого качества может привести к нарушению технологических режимов работы НПЗ», — сказала она.

В результате Белоруссия «вынужденно приостановила» экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.

Кроме того, транзит нефти прекратила Словакия. Компания Transpetrol пошла на этого шаг по просьбе нефтеперерабатывающего предприятия Slovnaft, пишет издание TASR.

«На основании последовавшего от Slovnaft отказа в приеме такой нефти Transpetrol немедленно приостановила поставки по трубопроводу до тех пор, пока ситуация не будет урегулирована и не предпримут адекватные меры для корректировки параметров транспортируемой нефти», — рассказали в компании.

До этого стало известно, что Польша также отказалась от прокачки российского топлива по нефтепроводу «Дружба». Об этом говорилось в письме оператора польского участка магистрального нефтепровода PERN.

В письме отмечается, что продолжение поставок нефти с содержанием органических хлоридов выше допустимого предела (до 30 раз от предельного норматива) «порождает риск серьезной промышленной аварии».

Ни один из нефтеперерабатывающих заводов, расположенных на нефтепроводе «Дружба», не в состоянии принимать и перерабатывать нефть с такими показателями, говорится в документе.

Компания просит «Транснефть» поспособствовать возобновлению транзита незагрязненной нефти. «Одновременно обращаемся с просьбой предпринять противодействующие этому (риску – «Газета.Ru») меры с целью скорейшего возобновления (поставок)», — говорилось в письме.

При этом белорусская сторона рассчитывает обсудить компенсацию за ущерб, причиненный белорусским НПЗ. Так,

Минск оценил убытки приблизительно в $100 млн,

сообщает агентство БелТА со ссылкой на замглавы государственного концерна «Белнефтехим» Владимира Сизова. По его словам, компания понесла потери в виде недополученной выручки от реализации нефтепродуктов.

Белорусское телевидение ранее отмечало, что в резервуарах скопилось более 1 млн тонн загрязненной нефти из России. Теперь сторонам предстоит решить вопрос ее очистки, равно как и возвращения «Дружбы» к нормальному режиму работы.

Между тем вице-премьер российского правительства Дмитрий Козак пообещал в ближайшее время решить проблему с загрязненной нефтью, которая все еще мешает нормальной работе нефтепровода «Дружба» и ряда перерабатывающих предприятий, получающих сырье по этой трубе.

По словам вице-премьера, эта проблема сейчас решается совместно с поставщиками и потребителями нефти.

На пятницу, 26 апреля, в Белоруссии намечено четырехстороннее совещание с участием России, Белоруссии, Польши и Украины, где будет решаться «вопрос откачки той нефти, которая еще есть в трубе, с низким качеством, чтобы ее привести в нормативное состояние», — говорил Козак.

Опрошенные ранее «Газетой.Ru» эксперты отмечали, что проблема, скорее всего, решится путем компромисса.

«Теории заговора — вещь занятная, но здесь, похоже, речь идет о технической аварии, которая никому в России не выгодна», — говорил директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Ratings Дмитрий Маринченко.