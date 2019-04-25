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Затянуть пояс: Путин в Китае. LIVE

В Пекине проходит форум «Один пояс, один путь»

В Пекине проходит форум «Один пояс, один путь» с участием президента России Владимира Путина. Тема форума — новый Шелковый путь, предполагающий строительство транспортной системы из Китая в страны Европы. Хотя Россия оценивает китайский проект как удачный, однако до сих пор к нему не присоединилась. Надежды экспертов на определенность участия нашей страны в проекте связана со встречей «давних друзей» — Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина.
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06:30

В субботу, 27 апреля, состоятся три рабочих заседаний форума. Владимир Путин планирует выступить на одном из них.

06:22

Форум начался еще 25 апреля, однако рабочая программа визита Путина начнется в пятницу, 26 апреля. В расписании президента выступление в пекинском Национальном конгресс-центре. Вместе с председателем КНР Си Цзиньпином он примет участие в церемонии открытия форума, а также проведет череду двусторонних встреч с коллегами из других стран - лидерами Азербайджана, Сербии, Египта и Кипра, а также с главой МИД Мьянмы. Также в пятницу запланированы двусторонние переговоры Путина и Си Цзиньпина.

06:13

Эта неделя очень насыщенная у российского президента. В Пекин он прибыл из Владивостока, где провел первые переговоры с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном. При этом в столицу Приморья президент прибыл из Читы, где делал специальную остановку для того, чтобы разобраться с ситуацией с природными пожарами в Забайкалье.

06:05

В форуме принимают участие главы порядка 40 стран, в том числе и президент России Владимир Путин.

06:00

Добрый день, уважаемые читатели! Сегодня мы проведем онлайн, посвященный форуму «Один пояс, один путь», который проходится сейчас в столице, Пекине.