«Дружбе» конец: Польша отказалась от российской нефти

Польша прекратила прокачку российской нефти по нефтепроводу «Дружба» из-за ее неудовлетворительного качества, говорится в письме оператора польского участка магистрального нефтепровода PERN.

В письме отмечается, что продолжение поставок нефти с содержанием органических хлоридов выше допустимого предела (до 30 раз от предельного норматива) «порождает риск серьезной промышленной аварии». Ни один из нефтеперерабатывающих заводов, расположенных на нефтепроводе «Дружба», не в состоянии принимать и перерабатывать нефть с такими показателями, говорится в документе.

Компания просит «Транснефть» поспособствовать возобновлению транзита незагрязненной нефти. «Одновременно обращаемся с просьбой предпринять противодействующие этому (риску – «Газета.Ru») меры с целью скорейшего возобновления (поставок)»,

— говорится в письме.

Ранее главный инженер «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго сообщил, что компания получила уведомление от оператора о том, что НПЗ в Германии и Польше не могут перерабатывать энергоносители с теми показателями, с которыми они поступают в пункт приемки «Адамово».

По словам Вериго, поставки нефти сохраняются в украинском направлении в объеме около 40 тыс. т в сутки.

Нефтетранзит сохранен для перерабатывающих заводов Чехии, Словакии и Венгрии через территорию Украины. Нефть поступит на специальные пункты в Венгрии и Словакии через четыре-пять дней.

Министерство энергетики Польши сообщило, что для поставок может быть задействован резервный канал через порт Гданьска, если ситуация с качеством российской нефти не изменится.

«Благодаря использованию запасов нефти будет обеспечена непрерывность переработки и поставок на польский рынок топлива до выяснения причин аварии и очистки системы транспортировки в Польше», — говорится в сообщении.

Ранее Белоруссия «вынужденно приостановила» экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии, сообщил журналистам заместитель гендиректора Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб. По его словам, экспорт приостановлен до разрешения ситуации с российской нефтью.

Белоруссия предложила «Транснефти» механизм вытеснения загрязненной российской нефти из магистрального нефтепровода «Дружба», однако ответа пока не получено, сообщил в среду государственный телеканал «Беларусь 1».

В резервуарах в Белоруссии скопилось уже более миллиона тонн «опасной некондиции», было заявлено в эфире. Потери Белоруссии, по данным местных СМИ, превышают «сотни миллионов долларов».

«Промедление увеличивает и без того колоссальный ущерб нефтехимической отрасли в Белоруссии, Украине и Евросоюзе», — отметил телеканал.

На прошлой неделе Белорусские НПЗ — Мозырский НПЗ (Гомельская область) и Нафтан (Витебская область) заявили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки.

«Транснефть» признала повышенное содержание хлоридов в нефти и пообещала решить проблему. 23 апреля в Москве прошли переговоры белорусской делегации и представителей транспортной нефтяной компании о возобновлении поставки качественного сырья.

Белорусская сторона также рассчитывала обсудить компенсацию за ущерб, причиненный оборудованию белорусских НПЗ, пишут РИА Новости. «Российские партнеры не смогли дать никакого ответа, как собираются разрешать ситуацию», - сообщил канал «Беларусь 1».

Российская сторона затягивает принятие оперативных мер для решения проблемы, заявила ранее пресс-секретарь «Белнефтехима» Марина Костюченко. Концерн 21 апреля ограничил экспорт нефтепродуктов из-за ситуации с качеством российской нефти.

По ее словам,

соседи Белоруссии «не стали ждать, и в связи с отказом всех НПЗ принимать и перерабатывать нефть с повышенным содержанием хлорорганики польский оператор PERN прекратил прием нефти… Это влечет потерю репутации российских поставщиков нефти в Европу»,

— заявила она.

В свою очередь советник президента компании «Транснефть» Игорь Демин ранее пояснил, что существует договор с белорусской стороной на прокачку и поставку нефти.

«В рамках этого договора есть методика, определяющая, какие действия необходимо совершать в случае изменения качества нефти», — сказал он, добавив, что как российская, так и белорусская стороны складируют отдельно некачественную нефть.

Первым поступление некачественной нефти отметил Мозырский нефтеперерабатывающий завод. Пробы показали превышение содержания хлорорганических соединений в 100 раз — их опасность заключается в их высокой коррозионной агрессивности и порче катализаторной системы, заявил председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.

Белорусская сторона сообщала, что ждет возобновления поставок «чистой» нефти из России не ранее чем через 8-10 дней, поскольку источник загрязнения обнаружен в полутора тысячах километров от белорусской границы — в Самарской области.