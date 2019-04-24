Сначала трансгендеры, потом пенсии: Армения на полпути в Европу

В последнее время армянское общество бурно обсуждало выступление в Национальном собрании (парламенте) Лилит Мартиросян, председателя общественной организации «Сторона права».

Ни в теме, ни в месте выступления Мартиросян не было ничего особенного. Если бы не одно «но». Совсем недавно Лилит носила мужское имя Вагаршак и была мужчиной. Она трансгендер, хотя в ее паспорте по-прежнему указан мужской пол.

Выступление трансгендера Лилит в святая святых армянского парламентаризма взорвало страну. Читаешь новости об Армении и складывается впечатление, что она является страной Европейского союза или 51-м штатом США. В общем, где-то там, где тема трансгендеров, ЛГБТ, толерантности — самые обсуждаемые. Но только не на постсоветском пространстве, где самые резонансные темы — зарплаты, пенсии, услуги ЖКХ, криминальные разборки.

Армения пытается встать с колен

Между тем уровень жизни в Армении такой, что вроде бы и не до толерантности. Население живет впроголодь. Когда верстался проект госбюджета на этот год, власти дали обещание резко снизить налоги и хотя бы немного поднять зарплаты.

В частности, планируется снизить налог на прибыль, подоходный налог, обнулить налог на микробизнес (при годовом обороте до $50 тыс.) и повысить зарплаты медработникам.

«Мы будем поощрять наших граждан, чтобы они встали, выправили свою спину, поверили в свои силы, а не свыкались бы со своей бедностью и безнадежным положением» — заявлял премьер-министр Армении Никол Пашинян.

В результате поправок в бюджет, как надеется Пашинян, 85 тысяч получающих пособия и пенсии в Армении «будут получать столько денег, чтобы иметь возможность покупать еду».

Пока что у Пашиняна, выигравшего выборы более года тому назад, есть кредит доверия населения. Но политическая оппозиция уже заявляет, что «революционными являются речи, но не результаты» деятельности нового главы правительства. И официальная статистика это только подтверждает.

В частности, это заметно по трудовым мигрантам. Тема миграции в стране — одна из самых обсуждаемых. Армяне разбрелись по всему миру. Многие уехали насовсем или на заработки в Россию.

В прошлом году, по данным Росстата, поток ищущих лучшей доли в России армян вырос, составив 14,4 тыс. человек вместо 14 тыс. в 2017 году.

Рост незначительный, но только на первый взгляд. Для маленькой Армении с населением около 3 млн человек — это немалые цифры.

Сейчас страна занимает четвертое место по количеству трудовых мигрантов в России после Таджикистана (31 тыс.), Казахстана (26,5 тыс.) и Украины (14,8 тыс.).

Цены никак не остановить

Между тем экономика Армении, вроде бы, на подъеме. Международный валютный фонд (МВФ) недавно повысил прогноз роста ВВП Армении на 2019 год с 3,5% до 4,8%. При этом в стране обещают постепенно снизить налоги и поднять пенсии.

Однако цены растут уже сейчас. Инфляция увеличится в этом году, по прогнозам, с 3% до 4,4%.

В среднем зарплата в Армении составляет $400. Но это макроэкономический показатель, имеющий мало общего с реальностью. Большинство жителей страны зарабатывают менее $300. Немного лучше живется военным, сотрудникам правоохранительных органов, федеральным госслужащим.

Средняя пенсия в Армении — $85. Хорошо еще, что власти уже подняли минимальный размер пенсий до $50-60.

Прожить на эти деньги нереально. Спасает только то, что семьи в Армении большие, родственники помогают друг другу. А в первую очередь финансовыми донорами для семьи являются уехавшие на заработки трудовые мигранты.

Отрезанная от мира

Даже по официальным данным, треть населения Армении, то есть миллион человек, находится за чертой бедности.

Так что страна живет сейчас преимущественно надеждами. Правда, совершить экономический рывок ей будет непросто.

Армения отрезана от мира в силу своего географического положения. Она граничит с четырьмя странами, но открыты по факту только две границы — с Грузией и Ираном. Основной торговый партнер Армении — Россия. В 2017-м году товарооборот между странами составил $1,7 млрд, а по итогам 2018-го он вырос почти до $2 млрд.

При этом воспользоваться в полной мере выгодами от близости с Россией и членством в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) с его 180-миллионным рынком, как это делают Белоруссия или Казахстан, у Армении получается с трудом.

В силу своего географического положения, отсутствия общих сухопутных и морских границ серьезно наращивать объем торговли не выходит: делать это с помощью воздушного транспорта слишком дорого, а через Грузию, которая не имеет дипломатических отношений с Россией, — невозможно.

Между Арменией и Ираном граница открыта. Но Иран бесконечно конфликтует с другим важнейшим для Армении экономическим партнером — США. А говорить о выгодном сотрудничестве Армении с Азербайджаном и поддерживающей его Турцией, учитывая разницу в религии и исторически сложившуюся неприязнь, и вовсе нет смысла.

Неудивительно, что в таких условиях граждане Армении имеют сейчас по ряду показателей уровень жизни хуже, чем он был в СССР. Зато жизнь в Армении нескучная. Зал заседаний Нацсобрания, в котором выступил(а) трансгендер Лилит даже предлагали окропить святой водой. По поводу трансгендерного равенства устраиваются акции протеста, манифестации, идут дискуссии в соцсетях. Общество бурлит.

Увеличить благосостояние простым армянам это пока не помогает.