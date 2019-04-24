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Российскому зерну нашли эффективного менеджера

«Объединенную зерновую компанию» возглавит соратник Дмитрия Патрушева

Замминистра сельского хозяйства Дмитрий Сергеев возглавит «Объединенную зерновую компанию», на протяжении полугода остававшуюся без руководителя. Его кандидатура утверждена решением общего собрания акционеров холдинга. Эксперты считают, что назначение указывает на желание государства повысить эффективность регулирования отечественного зернового рынка и ускорить его развитие.

АО «Объединенная зерновая компания»

ОЗК - вертикально интегрированный холдинг, включающий управление всеми производственными циклами движения зерна от хранения до реализации продуктов переработки.

ОЗК располагает 17 элеваторами и хлебоприемными предприятиями с общей паспортной емкостью хранения 2,1 млн тонн, а также 8 перерабатывающими предприятиями мощностью 1,2 млн тонн в год и двумя портовыми элеваторами с мощностью перевалки 6,4 млн тонн зерна в год, расположенными в городах Новороссийск и Калининград.

«Объединенная зерновая компания» занимается обеспечением экспортного потенциала российского зерна на мировом рынке, одновременно осуществляя торгово-закупочную деятельность на внутреннем зерновом рынке в рамках программы национальной продовольственной безопасности и поддержки сельского хозяйства России. Предыдущий глава ОЗК Михаил Кийко покинул ее в ноябре прошлого года, и с тех пор компанией временно руководил Сергей Королев.

Дмитрий Сергеев считается успешным профессионалом как в сфере агробизнеса, так и в области государственного управления АПК.

На пост замминистра сельского хозяйства он пришел в июне 2018 года, до этого несколько лет проработав первым заместителем председателя правления РСХБ.

«Стоит отметить, что на посту первого зампредправления Россельхозбанка Дмитрий Сергеев курировал довольно тонкую сферу – урегулирование проблемной задолженности в корпоративном блоке и, по понятным причинам, априори должен был быть эффективным: для банка это крайне важное направление работы. Так вот в период его кураторства РХСБ в значительной мере расчистил свой баланс от проблемных активов и значительно же снизил долю просроченной задолженности», - отмечает политолог Алексей Мухин.

По его словам, в результате Россельхозбанк по итогам 2018 года вышел на прибыль по МСФО, что свидетельствовало о значительном финансовом оздоровлении банка и стало объективным показателем эффективности самого Сергеева.

По мнению аналитиков, одной из ближайших задач, которой ему придется заняться на новом посту, станет активное развитие инфраструктуры российского зернового рынка, давно нуждающегося в едином мощном операторе.

Также приоритетами «Объединенной зерновой компании» могут стать совершенствование бизнес-процессов, повышение эффективности в качестве агента по проведению государственных закупочных и товарных интервенций и усиление контроля за обеспечением сохранности зерна интервенционного фонда.

«Назначение Дмитрия Сергеева, безусловно, придаст уверенности действиям компании и будет работать на стабилизацию внутреннего зернового рынка.

Он опытный управленец, работавший и в бизнесе, и во власти, умеет договариваться и находить баланс интересов всех сторон. Кроме того, с февраля Сергеев возглавляет совет директоров ОЗК, а значит, успел изучить ситуацию внутри неё. Думаю, это поможет быстрее начать необходимые преобразования и позитивно отразится на качестве работы компании», - отметил в свою очередь гендиректор «Агентства политических и экономических коммуникаций» Дмитрий Орлов.

Источники в отрасли причисляют Дмитрия Сергеева к ближайшему окружению министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, с которым его связывает совместный многолетний труд еще со времен работы в ВТБ.

Сергеев отлично понимает глобальные цели и задачи развития отрасли, благодаря чему ОЗК под его руководством будет концентрироваться не только на повышении собственной операционной эффективности, но и на синхронизации своих действий с политикой ключевого акционера – государства.

С этим согласен и Алексей Мухин. Он уверен, что в перспективе это должно способствовать наращиванию экспорта продукции в сочетании со стабильным развитием на внутреннем рынке продовольствия. «Подобного рода балансировка – условие беспроблемного существования отрасли и задел на её будущее», - подчеркивает политолог.