Российскому зерну нашли эффективного менеджера

АО «Объединенная зерновая компания» ОЗК - вертикально интегрированный холдинг, включающий управление всеми производственными циклами движения зерна от хранения до реализации продуктов переработки.



ОЗК располагает 17 элеваторами и хлебоприемными предприятиями с общей паспортной емкостью хранения 2,1 млн тонн, а также 8 перерабатывающими предприятиями мощностью 1,2 млн тонн в год и двумя портовыми элеваторами с мощностью перевалки 6,4 млн тонн зерна в год, расположенными в городах Новороссийск и Калининград.



«Объединенная зерновая компания» занимается обеспечением экспортного потенциала российского зерна на мировом рынке, одновременно осуществляя торгово-закупочную деятельность на внутреннем зерновом рынке в рамках программы национальной продовольственной безопасности и поддержки сельского хозяйства России. Предыдущий глава ОЗК Михаил Кийко покинул ее в ноябре прошлого года, и с тех пор компанией временно руководил Сергей Королев.

Дмитрий Сергеев считается успешным профессионалом как в сфере агробизнеса, так и в области государственного управления АПК.

На пост замминистра сельского хозяйства он пришел в июне 2018 года, до этого несколько лет проработав первым заместителем председателя правления РСХБ.

«Стоит отметить, что на посту первого зампредправления Россельхозбанка Дмитрий Сергеев курировал довольно тонкую сферу – урегулирование проблемной задолженности в корпоративном блоке и, по понятным причинам, априори должен был быть эффективным: для банка это крайне важное направление работы. Так вот в период его кураторства РХСБ в значительной мере расчистил свой баланс от проблемных активов и значительно же снизил долю просроченной задолженности», - отмечает политолог Алексей Мухин.

По его словам, в результате Россельхозбанк по итогам 2018 года вышел на прибыль по МСФО, что свидетельствовало о значительном финансовом оздоровлении банка и стало объективным показателем эффективности самого Сергеева.

По мнению аналитиков, одной из ближайших задач, которой ему придется заняться на новом посту, станет активное развитие инфраструктуры российского зернового рынка, давно нуждающегося в едином мощном операторе.

Также приоритетами «Объединенной зерновой компании» могут стать совершенствование бизнес-процессов, повышение эффективности в качестве агента по проведению государственных закупочных и товарных интервенций и усиление контроля за обеспечением сохранности зерна интервенционного фонда.

«Назначение Дмитрия Сергеева, безусловно, придаст уверенности действиям компании и будет работать на стабилизацию внутреннего зернового рынка.

Он опытный управленец, работавший и в бизнесе, и во власти, умеет договариваться и находить баланс интересов всех сторон. Кроме того, с февраля Сергеев возглавляет совет директоров ОЗК, а значит, успел изучить ситуацию внутри неё. Думаю, это поможет быстрее начать необходимые преобразования и позитивно отразится на качестве работы компании», - отметил в свою очередь гендиректор «Агентства политических и экономических коммуникаций» Дмитрий Орлов.

Источники в отрасли причисляют Дмитрия Сергеева к ближайшему окружению министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, с которым его связывает совместный многолетний труд еще со времен работы в ВТБ.

Сергеев отлично понимает глобальные цели и задачи развития отрасли, благодаря чему ОЗК под его руководством будет концентрироваться не только на повышении собственной операционной эффективности, но и на синхронизации своих действий с политикой ключевого акционера – государства.

С этим согласен и Алексей Мухин. Он уверен, что в перспективе это должно способствовать наращиванию экспорта продукции в сочетании со стабильным развитием на внутреннем рынке продовольствия. «Подобного рода балансировка – условие беспроблемного существования отрасли и задел на её будущее», - подчеркивает политолог.