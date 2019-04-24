Прозрачный намек: почему банки порежут ставки

Принятое накануне решение Центробанка о том, что ключевая ставка денежного рынка останется на уровне 7,75%, приведет к дальнейшему снижению банками ставок по вкладам, уверены опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

Накануне Центробанк на заседании совета директоров в пятницу, 26 апреля, принял решение не менять ключевую ставку, поскольку инфляция не вышла за границы, отмеченные ранее ЦБ, а ситуация на внешнем финансовом рынке не беспокоит регулятора.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Дениса Попова, Центробанк в этот раз весьма недвусмысленно дал намек, что может в ближайшее время снизить ключевую ставку.

«Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом динамики инфляции и экономики относительно прогноза, а также оценивая риски со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков. При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность снижения ключевой ставки во втором-третьем кварталах 2019 года», — говорилось в релизе ЦБ.

«Кредитные организации традиционно очень внимательно следят за действиями и риторикой Банка России. Некоторые ведущие банки уже в апреле начали снижение ставок по депозитам, и в ближайшее время ставки могут упасть еще на 0,05-0,2% годовых»,

— комментирует управляющая Санкт-Петербургским филиалом Росгострахбанка Елена Веревочкина.

При этом, как поясняет старший портфельный управляющего «Универ Сбережения» Дмитрий Ибрагимов, в целом на то, что банки будут снижать ставки в ближайшее время, указывает целый ряд факторов — это профицит рублевой ликвидности в банковской системе, снижение доходности рублевых облигаций, а также ожидания по уменьшению ключевой ставки.

«В этом году мы увидим снижение ставок по рублевым депозитам, по крайней мере в банках из топ--20», — уверен эксперт.

Нарек Авакян, начальник отдела инвестиций «БКС Брокер», также ожидает падение ставок по рублевым депозитам.

«К концу года средняя ставка по вкладам в рублях упадет ниже 7%, хотя в течение года, вероятно, банки (особенно частные) будут объявлять о каких-то праздничных акциях с повышенными ставками с целью привлечь клиентов и получить дополнительный объем фондирования», — говорит он.

Между тем средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады апреля держалась на уровне 7,54%, следует из материалов Банка России.

Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка вкладов. Банк России рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта. В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, МКБ, Альфа-банк, банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

Нарек Авакян уверен, что снизится в ближайшее время и ставка по валютным депозитам.

Средние ставки по валютным вкладам составляют на данный момент около 2-3% в долларах и 1% в евро, и вряд ли даже к праздникам банки будут проводить по ним акции, считает эксперт.

К снижению ставок по валютным вкладам подталкивает банки регулятор.

«За последние полгода появился ряд новых тенденций, некоторые из которых немного настораживают. Практически приостановился тренд на девалютизацию депозитов клиентов-резидентов. В первом квартале 2019 года прирост средств на счетах клиентов оказался рекордным и составил около $11 млрд, из них $5,8 млрд приходится на юридические лица и $5,5 млрд на физические лица», — заявляла первый зампред ЦБ Ксения Юдаева на форуме «Казначейство-2019».

В итоге доля валютных вкладов населения за первые три месяца выросла с 20,3 до 21,5% от общего объема депозитов. Между тем Банк России рассчитывал явно на другое. Так, в ​октябре 2018 года глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Алексей Заботкин прогнозировал, что доля вкладов населения в валюте за три-пять лет снизится с 20% до 10-12%.

В связи с этим ЦБ даже допустил ужесточение требований к банкам по валютным вкладам.

«Никаких ограничений валютных вкладов физлиц не планируется», — успокоила Ксения Юдаева.

В частности, изменения могут коснуться норм о повышении отчислений банков в фонд страхования вкладов либо отчислений банков в фонд обязательных резервов (ФОР).

При этом в любом случае при повышении норм резервирования или отчислений банки снизят доходность валютных вкладов.