Новые платежки: как россиян заставят платить за мусор

Как стало известно «Газете.Ru», депутаты обсуждают вариант внесения поправок в статью 155 ЖК РФ, которая введет единый платежный документ (ЕПД) для платы за коммунальные услуги. Согласно предложенным изменениям, ЕПД будет содержать информацию по начислениям, задолженностям, переплатам и пеням по всем или некоторым видам потребленных ресурсов (воде, электроэнергии, газу, отоплению) и услуг (взнос на капитальный ремонт, услуги по содержанию и ремонту жилого помещения, вывоз мусора).

Авторы документа — депутаты фракции «Единая Россия» Павел Качкаев и Сергей Пахомов. Как сообщили «Газете.Ru» в аппарате Пахомова, внести документ предполагается в весеннюю сессию.

Необходимость изменения депутаты объясняют заботой о гражданах. В 2018 году до 60% обращений в жилищные инспекции субъектов были связаны с неверными или непонятными для граждан начислениями за потребленные услуги, говорится в пояснительной записке к документу.

В результате граждане вынуждены общаться с каждым из участников сферы ЖКХ в отдельности, что «влечет за собой неоправданные временные и социальные затраты». Кроме того, это не позволяет «оплатить все услуги в одном месте без комиссии и получить расшифровку всех платежей, а также их корректировку в случае ошибок».

Впрочем, предложение депутатов может быть вызвано совсем другой причиной — повысить сборы за «мусор».

С этого года в России начата «мусорная реформа». Теперь регионы принимают свою схему обращения с отходами, выбирая на конкурсной основе оператора по вывозу и переработке отходов.

При этом сбор за вывоз ТКО (твердых коммунальных отходов) считается с этого года коммунальной услугой и рассчитывается по новой методике. В ряде регионов в результате реформы россияне стали получать отдельную квитанцию за вывоз мусора и столкнулись с ростом коммунальных платежей.

По данным исследования компании «Финэкспретиза», опубликованного в апреле, исходя из средних норм накопления твердых коммунальных отходов и средних расценок на услуги региональных операторов, российская семья из трех человек заплатит по новой схеме за вывоз мусора в среднем 3 677 рублей в год. При этом дороже всего вывоз мусора обойдется семейным бюджетам жителей Московской области. В регионе с самой большой нормой накопления ТКО и расценками региональных операторов, значительно превышающими среднероссийские, сумма в пересчете на семью из трех человек составит 9 186 рублей в год.

При этом мусорная реформа уже натолкнулась на неплатежи. Как следовало из отчета министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина президенту, который приводила газета «Ведомости», за первый квартал этого года собираемость «мусорных платежей» по стране составила 50,3%. При этом в ряде регионов – Дагестане, Самарской области, Адыгее, Кабардино-Балкарии, Пермском крае – сбор платежей не дотянул и до 20%.

Если ввести единую платежку, теоретически это позволит поднять собираемость платежей за все услуги, которые в нее будут включены,

комментируют эксперты.

«Единые платежки бывают разных видов. Во многих таких платежках нельзя вычленить из общей суммы отдельный ресурс и заплатить за него. То есть, если платишь по этой платежке, то деньги автоматом перечисляются за все коммунальные услуги», — поясняет член комитета по ЖКХ РСПП Арсений Беленький.

Если мусор будет вписан в единую платежку, то не платить отдельно за него не получится, так как, несмотря на то, что суммы разбиты по графам, конечная цифра представляет собой единое обязательство, поясняет Дмитрий Лесняк, юрист компании BMS Law Firm.

«В результате, если на должника подадут в суд, то, скорее всего, суд придет к выводу о частичном неисполнении обязательства, а неуплаченная сумма будет взыскана», — поясняет он.

Впрочем, если региональным операторам, осуществляющим вывоз мусора, такая схема будет выгодна, поскольку повысит сборы, то организациям, поставляющим электричество, наоборот, невыгодна.

Дело в том, что по закону часть услуг нельзя отключить, другие являются, так называемыми, «отключаемыми», поясняет Арсений Беленький.

В частности, электричество можно отключить, поэтому большинство россиян платит за электричество. Услуги канализации теоретически можно отключить, однако на практике это сложно сделать: в трубу устанавливается дорогостоящая заглушка с помощью «дрона», перекрывающая канализацию отдельной квартиры, удалить заглушку после оплаты счета требует дополнительных затрат.

«Водоснабжение отключить нельзя по закону, поэтому часть россиян этим пользуется и не платит.

Соответственно, тем, кто предоставляет «неотключаемые услуги», выгодно будет, если плата за эти услуги будет в единой платежке.

Так же, как и операторам, которые предоставляют вывоз ТКО, – для них это шанс повысить уровень сбора и актуализировать данные по потребителям, так как уровень сбора сейчас очень низкий, а у части операторов нет данных абонентов, и они даже платежки выставить не могут», — поясняет Арсений Беленький.

Между тем, как поясняет аналитик «Финам» Алексей Коренев, чтобы население охотнее платило за коммунальные услуги, нужно устранить недочеты в нынешней системе, когда часто не понимаешь, за что платишь. Кроме того, если все включить в одну платежку, то есть риск, что россияне вообще будут меньше платить и за другие потребляемые ресурсы.

Получить оперативный комментарий у Минприроды и ФАС «Газете.Ru» на момент выхода материала не удалось.