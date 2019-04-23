Первым делом самолеты: как прокладывают дороги в небе

Дорога в облака

Интерес к самолетам возник у Сергея Трофимова еще в юности, поэтому после школы он поступил в Московский авиационный институт на специальность «Разработка и проектирование летательных аппаратов». После окончания вуза он по распределению попал в Жуковский, в Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ), и считает это большой удачей, во многом определившей его будущее.

«Здесь была определенная школа, которая, можно сказать, вывела меня в люди, а также творческая среда, позволявшая работать и развиваться на самой передовой вычислительной технике, заниматься самыми передовыми исследованиями, что меня очень увлекло», — вспоминает Трофимов.

Но затем наступила перестройка, Советский Союз развалился, и для сотрудников ЦАГИ наступили тяжелые времена – военные заказы закончились, промышленность начала загибаться, и институт вместе с ней. Нужно было как-то приспосабливаться, чтобы выжить в новых условиях, и Сергей Трофимов решил заняться бизнесом.

«К счастью, как раз подоспело кооперативное движение. К тому моменту мы уже накопили необходимый потенциал и в математике, и в вычислительной технике, и вместе с группой энтузиастов мы решили найти новую область применения своих умений», — рассказывает бизнесмен.

Самым перспективным направлением бывшим научным сотрудникам казался вопрос эксплуатации авиационной техники. Они отправились в столичные аэропорты, чтобы посмотреть, как там используют «железо», спроектированное, испытанное и выпущенное этой же командой во время работы в ЦАГИ. Первой воздушной гаванью, которой предложили свои услуги начинающие кооператоры, стал «Домодедово».

«Именно там мы сделали первые шаги в бизнесе, уже имея потенциал в разработках, некий опыт в программировании и в испытаниях. Они показали нам имевшиеся на тот момент «узкие места», и основных проблем оказалось две», — говорит Трофимов.

В тот момент уже подоспело новое поколение воздушных лайнеров, оснащенных компьютерной системой навигации, поэтому потребовалась база данных аэронавигационной информации – ведь самолеты летают по тем же дорогам, только называются они воздушными трассами. Эти самые трассы, радионавигационные средства, маяки, системы связи, управляемые компьютером – все это требовало некоторой наземной поддержки.

Поэтому одним из первых заказов, который для аэропорта «Домодедово» выполнила компания «Монитор софт», стало создание базы данных аэронавигационной информации для загрузки в новые комплексы бортовых вычислительных систем самолетовождения. Вторая задача была связана со специальной системой оповещения, используемой для взаимодействия с Управлением воздушного движения – на тот момент она была построена на средствах телеграфной связи.

«На пятом этаже в старом здании аэропорта «Домодедово» был огромный зал, где стояло порядка 100 телеграфных аппаратов, и порядка 5 девушек в смену бегало между ними, отрывая перфоленту от одного и вставляя в другой. Мы заменили эту систему компьютером, и сейчас для нас это еще одно из основных направлений работы», — рассказывает Трофимов.

Так компания «Монитор софт» начала делать автоматизированные системы для авиакомпаний и аэропортов, а также для Управления воздушным движением (УВД). Благодаря этим системам компании удалось найти на рынке новую нишу, и с тех пор уже 25 лет она занимается их разработкой и внедрением.

Автоматика на страже безопасности

Сейчас у компании много продуктов, но их все можно разделить на 4 крупных направления. Первое – это база данных аэронавигационной информации. Если говорить упрощенно, это атласы воздушных дорог со всем необходимым обеспечением и с использованием современных технологий. Второе направление - это системы наземной связи для нужд УВД.

Кроме того, компания «Монитор софт» создает системы планирования использования воздушного пространства. Они помогают сделать так, чтобы самолет долетел из пункта А в пункт Б оптимальным маршрутом, согласованным с УВД и обобщенным с другими заявками на выполнение полетов, чтобы они не пересекались в пространстве и времени. Наконец, еще одно крупное направление работы компании – это обеспечение аэропортов системами управления деятельностью.

«Так как мы имеем информацию о движении, о планах, то можем скоординировать все службы аэропортов, проинформировать пассажиров, чтобы они не опоздали на рейс и так далее», — объясняет Трофимов.

Иногда компания даже генерирует голос , объявляющей эту информацию, а иногда помогает диктору узнать, что нужно сообщить и в какое время. На данном этапе, по словам бизнесмена, автоматические дикторы уже практически вытеснили на этом посту живых сотрудниц, хотя, конечно, все зависит от аэропорта – например, в Екатеринбурге уже лет 10-15 вещают голосовые заторы речи. Это механическая работа, которую вполне можно поручить автомату, а человеку найти занятие поинтереснее, уверен Трофимов.

В списке клиентов компании «Монитор-софт» - почти все крупнейшие аэропорты и авиакомпании России. «Без ложной скромности могу сказать, что ни один полет над территорией России не происходит без участия нашего оборудования», — говорит предприниматель. По его словам, компании просто повезло вовремя найти правильную нишу и закрепиться на рынке, в противном случае это обязательно сделал бы кто-нибудь другой. Впрочем, есть области работы, в которых у предпринимателей и сейчас есть конкуренты. Сергей Трофимов уверен, что это хорошо, так как создает дополнительный стимул для развития.

Мировая экспансия

Сейчас компания активно работает над расширением на международные рынки. На данный момент удалось добиться заметных успехов на рынке СНГ, но дальше пока дело не идет. «Конечно, амбиций много, и хотелось бы развернуться на дальнее зарубежье. Мы предпринимаем попытки, но в этом направлении пока похвастаться особенно нечем», — признает Трофимов.

В деле захвата иностранных рынков компания надеется на помощь Корпорации МСП. «Корпорация МСП уже сейчас нам достаточно много помогает – например, Бизнес-навигатор МСП позволяет вовремя узнать о выгодных предложениях банков относительно предоставления банковских гарантий. Мы работаем в среде 44-ФЗ и других законодательных актов, имеющих свою специфику, связанную именно с банковским делом», — говорит Трофимов.

По словам бизнесмена, благодаря Бизнес-навигатору МСП компания может найти правильных партнеров – финансистов, оказывающих содействие малому бизнесу. «У корпорации МСП очень правильный настрой – они помогают маркетингом, привлекают бизнес к участию в различных социальных мероприятиях, и за это мы им очень благодарны. Теперь мы надеемся на их помощь и поддержку для выхода на внешние рынки», — отмечает глава компании.

У компании «Монитор софт» есть масштабные планы дальнейшего развития – несколько новых проектов, которые в компании хотят продвигать дальше. «Если сейчас мы управляем индивидуально одним аэропортом, то в будущем мы хотели бы внедрить систему, которая позволила бы контролировать сразу несколько воздушных гаваней из одного центра, скоординировать это с движением по воздуху, то есть создать так называемую систему совместного принятия решений, которая объединила бы авиакомпании, аэропорты и Управление воздушным движением, военных и администрации», — делится Трофимов планами на будущее.

Бизнесмен уверен, что это позволит повысить эффективность и упростить процедуры согласования, а также получения доступа к воздушному пространству. Компания уже приблизилась к решению этой задачи в Казахстане, а теперь планирует испытать систему и на отдельных участках России, например, в масштабе одного региона.