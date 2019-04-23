Считаем дальше: Росстат нашел у россиян лишние деньги

Росстат опубликовал данные о доходах россиян, пересчитанные по новой методике. Счет оказался в плюс: по новой методологии реальные располагаемые доходы граждан за шесть последних лет снизились всего на 8,3% против ранее озвученных 10,9%.

«В 2014 году снижение доходов населения оказалось несколько сильнее, чем показывали оценки по старой методологии, в 2015–2017 годах — несколько слабее, в 2018 году и прежняя, и обновленная методологии показали, что темпы изменения реальных располагаемых доходов оказались близки к нулю», — отмечается в сообщении Росстата.

Согласно пересмотренным данным, совокупный объем доходов населения в 2016 году оказался на 330 млрд руб. больше, чем рассчитанный по старой методике. За 2017 год «нашлось» еще 710 млрд руб., в 2018 году — 707 млрд руб. Таким образом, в 2016–2018 годах доходы россиян оказались почти на 1,75 трлн руб. выше, чем при старой методике подсчета.

Напомним, что новая методология расчета денежных доходов и расходов населения была утверждена в ноябре 2018 года. Новая методика расчета увеличивает долю зарплат в структуре доходов, но уменьшит долю доходов от предпринимательства и от собственности. Также в оценку добавлены показатели оплаты труда без оформления договоров, наемных работников у физлиц и ИП, а также оплата труда в иностранной валюте и оплата труда иностранных работников. Также будут учитываться расходы россиян, связанных с трансграничной онлайн-торговлей, сделки на первичном рынке и покупка недвижимости, находившейся в собственности у юрлиц.

Кроме того, теперь ведомство публикует данные о реальных располагаемых доходах россиян ежеквартально, а не раз в месяц, как раньше.

Так, в конце прошлой недели Росстат подвел итоги за первый квартал 2019 года. Выяснилось, что реальные располагаемые денежные доходы россиян (средние доходы, скорректированные на инфляцию и за вычетом обязательных платежей) снизились на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В среднем на душу населения денежные доходы россиян в январе–марте составили 29 920 рублей.

Эксперты отмечают, что новая методика в большей степени отвечает реалиям. Причем более резкая динамика «просадки» доходов населения в 2014 году это подтверждает, отмечает главный стратег «Универ Капитал» Дмитрий Александров.

При этом он обращает внимание, что, помимо прочего, вместе со снижением «веса» доходов от предпринимательства, это настраивает мониторинг на более «огосударствленную» модель экономики или, точнее сказать, модель с меньшей ролью частной индивидуальной инициативы населения и большим весом наемных работников.

Старый подход основывался в большей мере на официальных зарплатах, а в новом учтены такие нестабильные способы дохода как от сдачи недвижимости в аренду, авторские гонорары, сезонные или временные заработки, премии, 13-е зарплаты, доходы от инвестиционной деятельности и т. п. По сути это все те виды дохода, которые действительно формируют серьезную финансовую платформу в жизни граждан, однако ее достаточно сложно высчитывать относительно каждого конкретного гражданина, обращает внимание генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов.

Однако реальной картины с ситуацией по достатку каждого гражданина (с учетом зарплаты и дополнительных источников дохода) ни эта, ни старая методика показать не сможет, всегда будет присутствовать в этих расчетах некий усредненный показатель, добавляет Шустов.

Не совсем понятно, как ведомство оценивает этот самый «неформальный» сектор экономики, соглашается начальник отдела инвестиций «БКС Брокер» Нарек Авакян. Если посчитать этот показатель по расходной части ВВП, то не ясно как они идентифицируют эти расходы, если считать по доходной части, то как тогда в принципе определяется этот доход и особенно, как учитывается размер этого дохода. Вопросов пока больше чем ответов, констатирует эксперт.

В конце прошлого года у Росстата сменился руководитель. На этот пост был назначен Павел Малкин, работавший до этого в Минэкономразвития. В феврале его ведомство пересчитало данные по росту экономики за 2018 год и неожиданно выдало данные о повышении ВВП на 2,3% — выше заложенного ранее прогноза.

Выяснилось, что пересмотрены были показатели по строительному сектору — с 0,5% роста до 5,3%. Это вызвало целую волну критики со стороны экспертного сообщества. Аналитики отмечали, что произошел не рост темпов строительства, а инвестиций в сектор.