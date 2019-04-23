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Грязная нефть: как Минск выбивает деньги из Москвы

Белоруссия заявила о приостановке экспорта нефти

Белоруссия приостановила экспорт нефти на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за некачественной российской нефти. Ранее Минск заявлял о беспокойстве за посевную кампанию из-за некачественного сырья. Эксперты считают, что Белоруссия намеренно драматизирует ситуацию, но случаи поставки «грязной» нефти периодически происходят. Своими заявлениями Минск надеется выбить побольше денег из Москвы.

Белоруссия «вынужденно приостановила» экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти, сообщил журналистам заместитель гендиректора Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.

«На текущий момент контрактные обязательства приостановлены до момента решения вопроса с российской нефтью», — сказал Гриб.

Экспорт пришлось приостановить из-за того, что Белоруссии необходимо обеспечивать возросшие потребности внутреннего рынка.

Ранее белорусская сторона сообщала, что ждет возобновления поставок «чистой» нефти из России не ранее, чем через 8-10 дней, поскольку источник загрязнения обнаружен в полутора тысячах километров от белорусской границы — в Самарской области.

Напомним, что на прошлой неделе концерн «Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества поступающей по нефтепроводу из России нефти. В связи с этим оба белорусских НПЗ — ОАО «Мозырский НПЗ» (Гомельская область) и ОАО «Нафтан» (Витебская область) сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки.

«С учетом проведения посевной кампании, имеющихся рисков по переработке сырья с ухудшенным качеством нами принято решение о временном ограничении поставок нефтепродуктов по экспортным направлениям», — заявлял зампред концерна Владимир Сизов на заседании оперативного штаба.

Он пообещал, что концерн выполнит обязательства по поставкам иностранным контрагентам «по мере исправления ситуации».

В российской «Транснефти» в то же время сообщили, что прокачка нефти по нефтепроводу «Дружба» в Белоруссию и другие страны продолжается, несмотря на проблемы с качеством.

При этом представители «Белнефтехима» и «Транснефти» должны встретиться для обсуждения ситуации во вторник, 23 апреля.

Это не первый выпад в адрес России со стороны Минска за последнее время. Так, на прошлой неделе Белоруссия получила экстренное задание от президента страны Александра Лукашенко. В стране должны в авральном темпе реконструировать нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), чтобы бюджет в кратчайшие сроки мог пополниться доходами от нефтяной промышленности.

В этом случае не нужно будет «ходить с протянутой рукой» и ждать милостыни от России,— заявлял Лукашенко.

При этом, как отмечали опрошенные «Газетой.Ru» эксперты, недовольство Минска вызвано, скорее всего, налоговым маневром, который проводит Россия.

Белоруссия получала российскую нефть беспошлинно, но в ходе налогового маневра Москвы цена нефти для Минска окажется такой же, как и для других европейских покупателей нашей нефти. В 2019-2024 годах по решению российского правительства будет поэтапно увеличиваться ставка налога на добычу полезных ископаемых. Бюджет Белоруссии на 2019 год был сформирован с учетом пессимистического сценария развития экономики и учитывает реализацию налогового маневра в России.

Минск рассчитывал на компенсацию от Москвы, но так и не смог ее договориться.

«Примеси хлорорганических соединений в Urals — действительно серьезная проблема, которая для этого сорта нефти является достаточно болезненной. Дело в том, что при транспортировке по трубопроводу нефть не до конца защищена от внешних факторов воздействия: примеси серы могут попасть в нее из так называемых пластовых вод или иными способами, соответственно, как таковую вину поставщика здесь определить будет сложно: транзитный способ изначально предусматривает такие риски. Например, в прошлом году такие же дефекты качества поставляемой нефти из РФ обнаруживали конечные потребители из Словакия и Венгрия», — поясняет управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

При этом наличие серы в нефти выше нормы может серьезно сказаться на работе НПЗ, оборудование которых является высокочувствительным к подобного рода соединениям, добавляет он. Так что причина для того, чтобы на время остановить перерабатывающие мощности, вполне объективная.

Однако Минск слишком драматизирует проблему, чтобы предъявить России несколько козырей в споре по экспортным пошлинам на нефть и в вопросах относительно качества белорусского продовольствия, поставляемого в Россию, полагает Жарский.

«На технологическую проблему наслаивается сложный переговорный период в двусторонних отношениях, в том числе и по вопросам оплаты транзита, цен на нефть для белорусских предприятий и корректировок изменяющихся доходов из-за налогового манёвра»,

— соглашается Дмитрий Александров, главный стратег «Универ Капитал».

Вряд ли ситуация зайдет до того, чтобы разорвать действительно крупные контракты: скорее всего, здравый смысл в итоге возобладает и ситуация нормализуется, надеется Нарек Авакян, начальник отдела инвестидей «БКС Брокер».