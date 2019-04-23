Грязная нефть: как Минск выбивает деньги из Москвы

Белоруссия «вынужденно приостановила» экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти, сообщил журналистам заместитель гендиректора Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.

«На текущий момент контрактные обязательства приостановлены до момента решения вопроса с российской нефтью», — сказал Гриб.

Экспорт пришлось приостановить из-за того, что Белоруссии необходимо обеспечивать возросшие потребности внутреннего рынка.

Ранее белорусская сторона сообщала, что ждет возобновления поставок «чистой» нефти из России не ранее, чем через 8-10 дней, поскольку источник загрязнения обнаружен в полутора тысячах километров от белорусской границы — в Самарской области.

Напомним, что на прошлой неделе концерн «Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества поступающей по нефтепроводу из России нефти. В связи с этим оба белорусских НПЗ — ОАО «Мозырский НПЗ» (Гомельская область) и ОАО «Нафтан» (Витебская область) сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки.

«С учетом проведения посевной кампании, имеющихся рисков по переработке сырья с ухудшенным качеством нами принято решение о временном ограничении поставок нефтепродуктов по экспортным направлениям», — заявлял зампред концерна Владимир Сизов на заседании оперативного штаба.

Он пообещал, что концерн выполнит обязательства по поставкам иностранным контрагентам «по мере исправления ситуации».

В российской «Транснефти» в то же время сообщили, что прокачка нефти по нефтепроводу «Дружба» в Белоруссию и другие страны продолжается, несмотря на проблемы с качеством.

При этом представители «Белнефтехима» и «Транснефти» должны встретиться для обсуждения ситуации во вторник, 23 апреля.

Это не первый выпад в адрес России со стороны Минска за последнее время. Так, на прошлой неделе Белоруссия получила экстренное задание от президента страны Александра Лукашенко. В стране должны в авральном темпе реконструировать нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), чтобы бюджет в кратчайшие сроки мог пополниться доходами от нефтяной промышленности.

В этом случае не нужно будет «ходить с протянутой рукой» и ждать милостыни от России,— заявлял Лукашенко.

При этом, как отмечали опрошенные «Газетой.Ru» эксперты, недовольство Минска вызвано, скорее всего, налоговым маневром, который проводит Россия.

Белоруссия получала российскую нефть беспошлинно, но в ходе налогового маневра Москвы цена нефти для Минска окажется такой же, как и для других европейских покупателей нашей нефти. В 2019-2024 годах по решению российского правительства будет поэтапно увеличиваться ставка налога на добычу полезных ископаемых. Бюджет Белоруссии на 2019 год был сформирован с учетом пессимистического сценария развития экономики и учитывает реализацию налогового маневра в России.

Минск рассчитывал на компенсацию от Москвы, но так и не смог ее договориться.

«Примеси хлорорганических соединений в Urals — действительно серьезная проблема, которая для этого сорта нефти является достаточно болезненной. Дело в том, что при транспортировке по трубопроводу нефть не до конца защищена от внешних факторов воздействия: примеси серы могут попасть в нее из так называемых пластовых вод или иными способами, соответственно, как таковую вину поставщика здесь определить будет сложно: транзитный способ изначально предусматривает такие риски. Например, в прошлом году такие же дефекты качества поставляемой нефти из РФ обнаруживали конечные потребители из Словакия и Венгрия», — поясняет управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

При этом наличие серы в нефти выше нормы может серьезно сказаться на работе НПЗ, оборудование которых является высокочувствительным к подобного рода соединениям, добавляет он. Так что причина для того, чтобы на время остановить перерабатывающие мощности, вполне объективная.

Однако Минск слишком драматизирует проблему, чтобы предъявить России несколько козырей в споре по экспортным пошлинам на нефть и в вопросах относительно качества белорусского продовольствия, поставляемого в Россию, полагает Жарский.

«На технологическую проблему наслаивается сложный переговорный период в двусторонних отношениях, в том числе и по вопросам оплаты транзита, цен на нефть для белорусских предприятий и корректировок изменяющихся доходов из-за налогового манёвра»,

— соглашается Дмитрий Александров, главный стратег «Универ Капитал».

Вряд ли ситуация зайдет до того, чтобы разорвать действительно крупные контракты: скорее всего, здравый смысл в итоге возобладает и ситуация нормализуется, надеется Нарек Авакян, начальник отдела инвестидей «БКС Брокер».