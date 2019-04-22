«Пусть приедут и допрашивают»: экс-глава ЦБ Украины оправдывается из Лондона

В понедельник после избрания Владимира Зеленского президентом Украины генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос экс-главу администрации президента страны Петра Порошенко Бориса Ложкина, его заместителя Алексея Филатова, а также бывшего председателя Нацбанка Валерию Гонтареву. Повестки опубликованы на сайте ведомства.

Они должны явиться к следователю по особо важным делам департамента международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры.

Все они подозреваются в причастности к масштабным хищениям.

При этом, в частности, экс-председателя Нацбанка Валерию Гонтареву, согласно документу, подозревают в хищении и содействии преступникам (ч. 2 ст. 256 и ч. 5 ст. 191 УК Украины). Подозрения в отношении Филатова и Ложкина касаются легализации незаконных доходов и содействия участникам преступных организаций (ч. 3 ст. 209 и ч. 2 ст. 256 УК Украины).

Также повестки украинская Генпрокуратура, согласно материалам на ее сайте, направила экс-министру экологии Николаю Злочевскому и совладельцу инвесткомпании ICU Константину Стеценко.

Как сообщают «Украинские новости», Валерия Гонтарева отказалась явиться на допрос в Генпрокуратуру и пригласила следственные органы приехать для этого в Лондон, где она в данный момент проживает.

«Я не собираюсь идти на допрос. Я живу и работаю в Лондоне. Если они хотят приезжать меня допрашивать, то пусть приедут и будут допрашивать», — сказала она.

Гонтарева также заявила о том, что не имеет никакого отношения к махинациям бизнесмена Сергея Курченко, по делу которого ее вызвали на допрос.

«Это вообще, кроме как политически мотивированным, никак невозможно назвать. Потому что я не то, что с Януковичем (бывшим президентом Украины) или Курченко никогда не виделась, или с Арбузовым (бывшим и.о. премьер-министра Украины) никогда не была знакома, я никогда не участвовала ни в какой сделке, ни в каком качестве», — подчеркнула Гонтарева.

С февраля 2014 года бизнесмен Сергей Курченко находится за пределами Украины с 2014 года. Украинские правоохранители связывают его с экс-президентом Виктором Януковичем. Через фирмы беглого украинского бизнесмена якобы шла торговля с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса, утверждает следствие.

При этом вопросы к бывшему главе НБУ могут возникнуть и не только в связи с делом Сергея Курченко.

Валерия Гонтарева заявлялась главой Нацбанка с 2014-2018 годы. Именно при ней происходила активная расчистка банковского сектора страны и, в частности, была осуществлена национализация Приватбанка.

Между тем на прошлой неделе Окружной административный суд Киева принял резонансное решение — признал в целом незаконной национализацию украинского «Приватбанка».

«Основаниями для принятия Окружным административным судом города Киева такого решения были, в том числе, недоказанность ответчиками наличия определенных законом оснований для отнесения «Приватбанка» к категории неплатежеспособных, что стало причиной его национализации», — говорится в решении суда.

Напомним, решение о национализации ПАО «ПриватБанк» было принято 18 декабря 2017 года.100% акций крупнейшего банка Украины перешли в собственность государства. Формальным поводом было названо предбанкротное состоянием системообразующего банка и необходимость его спасения для устойчивости финансовой системы страны. «Приватбанк» на тот момент принадлежал олигарху Игорю Коломойскому и удерживал больше всего депозитов украинцев среди всех банков.

Тогда руководитель Нацбанка Валерия Гонтарева заявляла, что бывшие владельцы «Приватбанка» выводили выданные государством на докапитализацию банка деньги (порядка 150 млрд грн по курсу — 300-310 млрд руб.) в виде кредитов фирмам, аффилированным с акционерами. От Коломойского потребовали вернуть эти средства до 1 июля 2017 года, но он отказался выполнять эти требования.

Все эти обвинения теперь уже экс-глава ЦБ Украины повторяет и сейчас - из Лондона.

По словам Валерии Гонтаревой, олигархи могли перевести миллиарды долларов через счета «Приватбанка», которые находились на Кипре, оффшорными компаниями.

«Это 33% вкладов населения», - заявляла на днях Гонтарева.

Между тем именно Коломойскому приписывают поддержку победившего на президентских выборах на Украине Владимира Зеленского.