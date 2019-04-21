Крах Украины? Коломойский выиграл новый иск по «Приватбанку»

Печерский суд Киева расторгнул договор личного поручительства олигарха и экс-совладельца Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования «Приватбанка», полученным до вхождения государства в капитал банка на сумму 9 млрд гривен (около $330 млн).

Третье решение в пользу Коломойского по «Приватбанку» было принято в субботу, 20 апреля, однако пока решение суда в силу не вступило.

Уточняется, что в 2015 году Коломойский заключил с Национальным банком Украины (НБУ) договоры личного поручительства о погашении пяти кредитов рефинансирования «Приватбанка». Однако Коломойский не стал выполнять взятые на себя обязательства. А позже обратился в суд с требованием расторгнуть указанные договоры поручительства.

На этой неделе Окружной административный суд Киева принял резонансное решение — признал в целом незаконной национализацию украинского «Приватбанка».

«Основаниями для принятия Окружным административным судом города Киева такого решения были, в том числе, недоказанность ответчиками наличия определенных законом оснований для отнесения «Приватбанка» к категории неплатежеспособных, что стало причиной его национализации», — говорится в решении суда.

Напомним, решение о национализации ПАО «ПриватБанк» было принято 18 декабря 2017 года.

100% акций крупнейшего банка Украины перешли в собственность государства. Формальным поводом было названо предбанкротное состоянием системообразующего банка и необходимость его спасения для устойчивости финансовой системы страны. «Приватбанк» на тот момент принадлежал олигарху Игорю Коломойскому и удерживал больше всего депозитов украинцев среди всех банков.

Бывших владельцев «Приватбанка» обвиняли в выводе выданных государством на докапитализацию банка денег (порядка 150 млрд грн по курсу — 300-310 млрд руб.) в виде кредитов фирмам, аффилированным с акционерами.

От Коломойского потребовали вернуть эти средства до 1 июля 2017 года, но он отказался выполнять эти требования.

История с «Приватбанком» стала самым сильным ударом со стороны президента Петра Порошенко в отношении бывшего соратника Коломойского. Отношения между ними обострились еще в 2015 году и с тех пор больше напоминают военные действия.

Так, Коломойскому приписывают поддержку главного конкурента Порошенко на проходящих сейчас выборах в президенты Украины — шоумена Александра Зеленского —, которая проходила через один из самых популярных телеканалов страны «1+1».

При этом, как комментировали опрошенные «Газетой.Ru» эксперты, развитие событий вокруг «Приватбанка» может повлиять на сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) и выделение им очередной финансовой помощи стране

Национализация этого банка была в свое время ключевым элементом программы оздоровления финансовой системы, на котором настаивал МВФ, отмечал Вадим Иосуб, старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари».

В МВФ уже высказались в защиту национализации «Приватбанка».

Реформа корпоративного управления «Приватбанка» и трансформация его бизнес-модели положительно отразились на устойчивости банковской системы, заявил постоянный представитель МВФ на Украине Йост Люнгман.

«В 2016 году международные партнеры Украины поддержали решение правительства и Национального банка Украины национализировать «Приватбанк», поскольку это был единственный эффективный способ защитить вкладчиков банка — украинских физических и юридических лиц — и стабильность финансовой системы.

И хотя это решение потребовало 160 млрд грн украинских налогоплательщиков на восстановление платежеспособности банка, оно обеспечило жизнеспособность «Приватбанка» на длительную перспективу», — процитировали Люнгмана в представительстве Международного валютного фонда (МВФ) в Киеве.

По его словам, «учитывая такие результаты, мы приветствуем реформу корпоративного управления «Приватбанка», которую возглавляет независимый наблюдательный совет, и трансформацию бизнес-модели банка, которая уже положительно сказалась на показателях и устойчивости банковской системы в целом».

Как отметил Люнгман, МВФ поддерживает усилия Нацбанка по реформированию финансового сектора Украины, введению принципов пруденциального корпоративного управления, а также усилия министерства финансов, направленные на реформирование корпоративного управления в государственных банках.

Выразили свою обеспокоенность и в Национальном банке Украины (НБУ).

Как заявил глава Нацбанка Украины Яков Смолий, на межбанковском валютном рынке Украины зафиксированы «определенные колебания» в связи с решением суда о незаконности национализации «Приватбанка».

«Мы не можем сегодня прогнозировать, как это повлияет на курс. Хотя определенные колебания были уже сегодня ощутимы», — сказал глава НБУ.

По его словам, разница между открытием и закрытием межбанковского рынка для гривны составила плюс 15 копеек по отношению к доллару.

Смолий также выразил опасения, что попытка возвращения «Приватбанка» бывшим владельцам может закончиться ликвидацией банка. По его словам, это грозит тем, что Фонду гарантирования вкладов придется выплатить вкладчикам около 100 млрд грн, что может существенно повлиять на инфляцию.

«Такие решения могут разрушить всю стабильность, которая была достигнута», — резюмировал Яков Смолий.