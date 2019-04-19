Дебаты не спасли: почему падает гривна

Как заявил глава Нацбанка Украины Яков Смолий, на межбанковском валютном рынке Украины зафиксированы «определенные колебания» в связи с решением суда о незаконности национализации «Приватбанка».

«Мы не можем сегодня прогнозировать, как это повлияет на курс. Хотя определенные колебания были уже сегодня ощутимы», — сказал глава НБУ.

По его словам, разница между открытием и закрытием межбанковского рынка для гривны составила плюс 15 копеек по отношению к доллару.

Официальный курс доллара составил 19 апреля 26,89 гривны.

«Мы делаем все возможное, чтобы не допустить паники и не допустить информационного влияния на стабильность банковской системы», — заверили в НБУ.

Смолий также выразил опасения, что попытка возвращения «Приватбанка» бывшим владельцам может закончиться ликвидацией банка. По его словам, это грозит тем, что Фонду гарантирования вкладов придется выплатить вкладчикам около 100 млрд грн, что может существенно повлиять на инфляцию.

«Такие решения могут разрушить всю стабильность, которая была достигнута», — отметил Смолий.

Эксперты соглашаются: опасения вполне оправданы.

Национальная валюта страны будет нестабильна в ближайшее время не только из-за «Приватбанка», но в целом из-за сложного периода президентских выборов и сомнений, будут ли опротестованы результаты голосования в стране, говорит Кирилл Стариков, аналитик «Эксперт Плюс».

«После первого тура доллар совершал незначительные колебания вокруг отметки 27 гривен, и у этого же уровня находится в последний рабочий день перед голосованием», — констатирует Вадим Иосуб, старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари». При этом эксперт полагает, что результаты выборов уже заложены в нынешний курс.

Более вероятно, что к концу апреля гривна просядет на 3% к уровню 28 гривен за доллар США, считает в свою очередь Кирилл Стариков. В мае украинская валюта может продолжить падение.

«Против гривны играет еще и сезон майских праздников, когда традиционно снижается деловая активность, и решение России о приостановке экспорта нефти в страну. Можно сказать, что страну ждет период массового спроса на иностранную валюту», — добавляет эксперт.

Однако сильной девальвации гривны он не ждет.

На Украине сейчас стремительно растет уровень бедности населения, так что большая часть украинцев не могут думать не то что о сбережениях или переводе средств в валюту, у многих не всегда получается оплачивать коммунальные расходы или позволить себе траты на элементарные потребности: покупку новой сезонной одежды и ремонтные работы по дому,

говорит Кирилл Стариков.

Так, по подсчетам аналитиков Bloomberg, украинская экономика входит в топ-10 «самых несчастных» в мире рядом с Грецией и Уругваем. У нее шестая строчка в этом антирейтинге. По версии аналитиков агентства, Украина находится среди стран, которые переживают тяжелые экономические потрясения и демонстрируют «мизерный прогресс в деле обуздания роста цен и возвращения людей на работу».

Впрочем, даже если гривна сильно не обесценится, в ближайшее время украинскую экономику в целом ждет период высокой турбулентности, соглашаются все опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

«Особенность кампании Владимира Зеленского заключается в том, что публике достаточно мало известно о его дальнейших планах в случае победы. Ключевым вопросом будет сохранение сотрудничества Украины с МВФ и получение кредитов от этой организации. С этой точки зрения надо будет внимательно следить за развитием событий вокруг «Приватбанка», ранее принадлежавшего Игорю Коломойскому. Судом первой инстанции было принято решение о незаконности его национализации, а именно национализация этого банка была в свое время ключевым элементом программы оздоровления финансовой системы, на котором настаивал МВФ», — говорит Вадим Иосуб.

Международный валютный фонд (МВФ) ничего хорошего для Украины не пророчит.

По данным МВФ, к концу 2019 году рост ВВП Украины составит 2,7%, а уровень безработицы будет стабильно высоким. По оценкам фонда, в 2019 и 2020 годах он составит 8,5% и 8,1% соответственно. Курс гривны к доллару будет и дальше постепенно снижаться, следует из недавно опубликованного отчета фонда. В 2020 году украинская валюта подешевеет до 30 грн/$1, а в 2024 году за один доллар придется отдать уже 31,94 грн.

Как резюмирует Нарек Авакян, начальник отдела инвестидей «БКС Брокер», положение на Украине будет зависеть от экономической политики новых властей. Если ситуация продолжит усугубляться, то в этом случае неизбежно дальнейшее ослабление платежного баланса страны, сокращение инвестиций и как следствие — со временем давление на курс национальной валюты будет только нарастать.