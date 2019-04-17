Давят санкциями: как Венесуэла дошла до края

Вашингтон ввел санкции против Центрального банка Венесуэлы и его директора Илианы Теран, сообщается на сайте американского Министерства финансов.

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Меры направлены против режима действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро и «демонстрируют решимость» администрации президента США Дональда Трампа ограничить американские транзакции с этим банком, говорится в сообщении.

При этом в США заявили, что Вашингтон новыми санкциями против Центробанка Венесуэлы послал сигнал России. Так, советник президента США Джон Болтон заявил, что это предупреждение Москве и другим странам, оказывающим поддержку правительству Николаса Мадуро

По словам Болтона, присутствие российских военных в Венесуэле США расценивают как провокацию, которая угрожает безопасности в регионе.

Чиновник уточнил, что США вводят новые санкции против Центробанка Венесуэлы, ограничивающие ему доступ к доллару.

Венесуэла находится под давлением международных санкций и переживает острый экономический кризис, усиленный попытками осуществления государственного переворота. Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) сравнивают ситуацию в стране с состоянием экономики Германии в 1923 году или в Зимбабве в конце 2000-х.

По оценке МВФ, уровень инфляции в Венесуэле в 2018 году составил 1 370 000%, безработица превысила 34%, ВВП страны упал на 18%.

По данным портала Dolartoday, отслеживающего сделки на нелегальном валютном рынке Венесуэлы, на 17 апреля курс доллара США составляет 4982 венесуэльских боливара. Инфляция только за текущий месяц — 4300%.

Миллионы венесуэльцев уже эмигрировали из страны, создав проблемы для соседних государств. Всего с 2015 года Венесуэлу покинули свыше 3 миллионов человек.

Венесуэльцы, кроме нехватки жизненно необходимых товаров и перебоев с поставками продовольствия, периодически сталкиваются с масштабными сбоями в работе энергосистемы страны. Так, за март и апрель большинство штатов минимум трижды оставались без электричества.

Россия активно помогает Венесуэле, хотя шансов вернуть вложенные деньги все меньше.

В конце марта Венесуэла должна была начать выплаты по долгу РФ, который составляет около $3 млрд, однако, как сообщил журналистам на этой неделе замминистра финансов Сергей Сторчак, до сих не сделала этого.

«Будет платеж, наверное, сообщим», — расплывчато пообещал замминистра.

Чиновник ранее не исключал проблем с обслуживанием госдолга, хотя до этого Каракас не допускал просрочек.

Напомним, в ноябре 2017 года Россия и Венесуэла подписали межправительственный протокол о реструктуризации задолженности на $3,15 млрд на 10 лет с минимальными платежами в первые шесть лет. По плану были предусмотрены выплаты дважды в год.

При этом эксперты ожидают, что ситуация в Боливарианской республике продолжит ухудшаться и США будет давить страну все новыми ограничениями. Так, только на этой неделе, кроме санкций против Центробанка Венесуэлы, Вашингтон внес в черный список четыре компании и девять танкеров, связанных со страной. Три из попавших под ограничения компаний базируются в Либерии, одна — в Италии.

Экономика Венесуэлы зависима, в первую очередь, от продаж нефти, а санкции США заставляют Венесуэлу не только в спешном порядке искать новые источники доходов, но и пересматривать схемы обеспечения страны необходимыми товарами, менять технологии, отмечает аналитик «Фридом Финанс» Анастасия Соснова.

Против Каракаса использован довольно широкий набор мер, говорит Вячеслав Абрамов, начальник отдела продаж «БКС Брокер».

«В целом США применяют точечные санкции и делают ставку на финансовые и секторальные санкции, а не на торговые ограничения. Однако с учетом важности энергетического сектора в экономике Венесуэлы и роли государственного сектора секторальные санкции фактически становятся всеобъемлющими»,

— говорит он.

Вероятно, в перспективе мы увидим ужесточение санкций США против долговых бумаг Венесуэлы, расширение списка физических и юридических лиц под ограничениями, полагает эксперт.

Например, под санкции может попасть Alcasa, принадлежащий государству производитель алюминия в Венесуэле, считает Абрамов.

«Также попасть под санкции могут компания Sidor, которая является крупнейшей венесуэльской сталелитейной корпорацией, и Sivensa — второй по величине венесуэльский производитель стали», — перечисляет эксперт.

Безусловно, на фоне дестабилизации, вызванной санкциями, экономика страны будет испытывать трудности, сходятся во мнении специалисты.

«В сложившейся ситуации Венесуэлу явно не ждет экономическое чудо, которое решило бы все ее хронические проблемы. Боливар и дальше будет обесцениваться из-за внешнего давления на ситуацию в стране со стороны США и союзников Штатов.

В результате страна не может рассчитывать на поддержку международных валютных фондов, экономика из-за многолетней зависимости от «нефтяной иглы» и невозможности как прежде торговать нефтью продолжит падать, подвигая страну к неминуемому дефолту», — предсказывает аналитик «Алор» Алексей Антонов.

В Венесуэле в целом неэффективна вся экономическая система, указывает Петр Пушкарев, шеф-аналитик ГК TeleTrade.

«Она представляет собой непонятный гибрид из элементов социализма в полурыночных условиях, где есть авторитарные меры управления сверху, но часто они противоречат естественным интересам владельцев бизнеса, обкладывая их непосильной данью «в интересах общества», то и дело меняя правила игры, и одновременно велико влияние военизированных формирований, которые борются и делят между собой сферы влияния», — поясняет эксперт.

При этом Владимир Рожанковский, эксперт «Международного финансового центра», в свою очередь, говорит, что сейчас в стране сложилась такая ситуация, что население не доверяет ни действующему президенту Николасу Мадуро, ни ставленнику Вашингтона Хуану Гуайдо.

«Пока на политическом олимпе не появится кто-то третий, которого безусловно будет поддерживать как народ, так и армия этой страны, текущее двоевластие не сдвинется с мертвой точки. А это значит, что в ближайшее время гиперволатильность боливара и падение производства в этой стране продолжится, а люди будут по-прежнему страдать», — резюмирует эксперт.