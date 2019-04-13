У мошенников – праздник: Visa стала проще

Международная платежная система Visa увеличила максимальную сумму бесконтактных платежей. Теперь россияне без введения ПИН-кода могут осуществить транзакцию на сумму до трех тысяч рублей.

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Прежний предельный лимит для покупок по такому принципу составлял тысячу рублей.

Еще осенью 2018 года Visa сообщала, что

Россия находится в тройке стран — лидеров по количеству бесконтактных платежей. Причем совершаются они как с помощью бесконтактных карт, так и с помощью смартфонов. И популярность такой опции все время растет.

Представители платежной системы уже отмечали, что данная мера — по увеличению предельной суммы покупки без ПИН-кода — реализуется в интересах граждан.

«Мы уверены, что наша инициатива учитывает сегодняшнюю стадию развития платежного рынка и сформировавшиеся новые платежные привычки россиян», — отмечали в Visa.

Действующий лимит в тысячу рублей был установлен еще, когда курс валюты был в два с лишним раза ниже, чем сейчас, а бесконтактные платежи являлись новинкой для рынка, теперь же ситуация изменилась.

Увеличение лимита по картам системы Visa связано с ростом среднего чека покупателей в России, отмечает эксперт «Международного финансового центра» Дмитрий Иногородский.

Продукты дорожают, цены на бензин растут, а значит и средний чек покупателя тоже возрастает, целесообразно увеличить и минимальный платеж по карте без ПИН-кода для удобства оплаты и экономии времени, рассуждает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Средняя сумма безналичного платежа составляет порядка 800-1200 рублей, так что каких-либо серьезных неудобств нынешние правила не создают, полагает он.

Как свидетельствуют данные Федеральной антимонопольной службы (ФАС), доля активных карт Visa в России на 1 января 2019 года составляла 39,5% от общего количества. В прошлом году на их долю пришлась почти половина всех оплаченных картами покупок (47,3%).

Генеральный директор финансовой компании «Мани Фанни» Александр Шустов отмечает, что для самой Visa принятая мера — гарантия того, что через нее количество операций увеличится в разы, при этом возрастет число операций с большими суммами. Для торговых точек это гарантированный рост оборота, при этом сокращается количество времени, потраченного каждым клиентом на кассе с крупной покупкой. Для банков-партнеров Visa — это тоже выгодная норма, поскольку через них начнет проходить еще больше транзакций в ускоренном режиме, а на их обработку банки будут тратить меньше времени и средств, подчеркивает Шустов.

В то же время эксперты отмечают, что помимо удобства пользователям данная система несет дополнительные риски для безопасности платежей.

Повышение лимита — это большой соблазн для мелких мошенников заполучить такую карточку и, пока клиент не заметил пропажи, совершить по ней как можно больше покупок, отмечает Шустов. Однако такого рода мероприятие не продлится долго, так как почти каждый клиент сейчас получает мгновенные уведомления на мобильный телефон о каждой операции, а дальше карта уже блокируется и перевыпускается, добавил он.

Согласно статистике Центробанка, в третьем квартале 2018 года 75% обращений клиентов по сомнительным операциям было удовлетворено – всего клиентам банки возвратили 230 млн рублей.

Дмитрий Иногородский советует активно пользоваться системами бесконтактных платежей в смартфонах с помощью NFC-чипов, а пластиковые карты с возможностью бесконтактной оплаты оставлять дома. Не редки случаи, когда в толпе или в общественном транспорте злоумышленники прижимаются к людям и списывают средства с бесконтактных карт. В мобильных телефонах чип можно включать только в момент, когда вы собираетесь платить и это существенно обезопасит ваше использование данных систем, поясняет эксперт.

В начале апреля платежная система Visa обязала банки России перейти на выпуск только бесконтактных карт. В Visa заявили, что у нас в стране, несмотря на огромный потенциал в сфере электронных платежей, на первом месте остаются наличные.

«Бесконтактные платежи являются одним из драйверов отказа от наличных», — уверены в компании.