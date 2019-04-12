Непрозрачные зарплаты: чиновники тоже плачут

Зарплаты чиновников растут неравномерно. У федеральных чиновников оплата труда превышает зарплату во многих отраслях на бирже труда, тогда как в территориальных органах исполнительной власти уровень оплаты труда госслужащих в большинстве случаев, напротив, ниже средней по рынку. Такие выводы содержатся в «Мониторинге экономической ситуации в России: тенденции и вызовы социально-экономического развития», подготовленном экспертами Института экономической политики имени Е. Т. Гайдара и РАНХиГС. Эксперты проанализировали многочисленные попытки модернизации системы государственной гражданской службы за последние 15 лет. В том числе, было изучено, насколько эффективна нынешняя система материального и нематериального стимулирования госслужащих.

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Премии - за лояльность

Как отмечают эксперты, до сих пор не существует единого нормативного акта о премировании и других способах стимулирования госслужащих. Не определен ни объем, ни периодичность премирования и начисления стимулирующих выплат. Каждое федеральное ведомство регулирует это самостоятельно.

В большинстве органов власти (за исключением Федерального казначейства, Федеральной налоговой службы) не существует «жесткой привязки размеров премий к показателям результативности деятельности».

Кроме того, неэффективная работа чиновника «не является поводом к снижению (или невыплате) премий». Отсутствует и ограничение по размеру премий.

В итоге российские госслужащие зачастую сталкиваются с невозможностью подсчитать свой доход.

«Это обстоятельство может использоваться и при смене руководства органов: служащим действующей команды могут просто перестать начислять премии, их заработная плата существенно снизится, и они уйдут сами, освобождая места для новой команды», - говорится в мониторинге РАНХиГС.

В итоге премирование становится не инструментом мотивации работать лучше, а способом поддержки лояльности к руководству, отмечают эксперты.

При этом они предлагают исключить эти «ведомственные импровизации», чтобы сделать структуру денежного содержания госслужащих прозрачнее.

Импровизации на тему зарплат

Гарантированная часть оплаты труда госслужащих (80%) может состоять только из должностного оклада либо из должностного оклада и неснижаемой надбавки за стаж, квалификацию и результаты служебной деятельности, отмечают в РАНХиГС. При этом, по мнению экспертов, нужно уходить от того, что оклады чиновников составляют 10–15 тыс. руб., а среднемесячная начисленная заработная плата чиновников в центральных аппаратах превышает 100 тыс. рублей.

Рост гарантированной оплаты труда сделает ее уровень прозрачным для общества и предсказуемым для чиновника.

Между тем о том, что нужно реформировать нынешнюю систему оплаты труда чиновников, заявлял недавно Минфин.

В частности, в ведомстве заявили о грядущем сокращении государственных служащих. Оно начнется с 2020 года. Как заявила 19 марта на коллегии Казначейства первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко, это позволит сделать зарплаты госслужащих конкурентоспособными.

«Мы не можем на эту большую, разросшуюся систему государственного управления распространить и принять решения еще и по увеличению уровня оплаты труда», — отметила на, добавив, что слишком много потребуется денег.

По ее мнению, постоянная часть зарплаты должна составлять 60% от фонда оплаты труда, плавающая — оставшиеся 40%, сейчас же «пирамида перевернута».

В 2020 году будут сокращены 5% сотрудников территориальных органов власти, в 2021 году — еще 10%,

— отмечала она.

О необходимости сокращать штат власти говорят давно. Глава правительства Дмитрий Медведев заявлял об этом еще в 2014 году, а до этого в 2010 году.

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин ранее предлагал к 2024 году сократить треть чиновников. «Мы видим, что на треть можно сократить за шесть лет чиновников за счет цифровизации», - говорил Кудрин.

А нам все мало

Однако все попытки серьезно сократить аппарат оказались не удачными. Активного сокращения количества вакансий пока не наблюдается, комментировал ситуацию «Газете.Ru» гендиректор сервиса для поиска работы и сотрудников «Rabota.ru» Александр Ветерков.

Видны лишь эпизодические выходы на рынок кандидатов из разных министерств. Часто высвобожденные чиновники уходят во вновь созданные подразделения. То есть сокращения в одних местах совпадают с набором в других.

Численность госслужащих, по данным Минфина, составляет более 1,2 млн человек и она постоянно растет. В этой статистике не учитываются гражданские служащие силовых ведомств и спецслужб и сотрудники федеральных бюджетных и казенных учреждений.

По данным Росстата, среднемесячная заработная плата гражданских федеральных чиновников по итогам 2018 года составила 126,6 тысячи рублей. Рост на 5,4%.

При этом самые высокие зарплаты у служащих в аппарате правительства — 240,3 тысячи рублей. В Госдуме РФ в среднем получают 158,8 тысячи рублей, в Совете Федерации — 186,4 тысячи рублей в месяц. Сотрудники Федерального казначейства зарабатывали в среднем по 159 тысяч рублей в месяц.

В федеральных министерствах среднемесячные зарплаты ниже. Так, зарплаты чиновников в Министерстве иностранных дел по итогам года составили 151,1 тыс. руб., в МЧС — 145 тыс., в Минфине — 139,1 тыс., в Минэкономразвития — 121,3 тыс. В Министерстве внутренних дел РФ среднемесячный заработок составил чуть больше 100 тысяч рублей.

Сами чиновники традиционно считают свою зарплату слишком маленькой. По их мнению, чтобы квалифицированные сотрудники шли на госслужбу, оклады должны быть выше на 25−60%. Такие данные приводили эксперты НИУ ВШЭ по итогам прошлогоднего опроса.