Дело Baring Vostok: Майкла Калви отправили домой

Басманный суд Москвы в четверг освободил из СИЗО под домашний арест основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в мошенничестве. «Удовлетворить ходатайство следствия, избрать Калви меру пресечения в виде содержания под домашним арестом», — огласила постановление судья Юлия Сафина.

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Домашний арест Калви избран до 13 апреля. Он будет содержаться в своей квартире в центре Москвы. Суд запретил ему пользоваться средствами связи, за исключением вызова экстренных служб и общения с адвокатами.

Защита просила также разрешить Калви двухчасовые ежедневные прогулки, но суд не удовлетворил это ходатайство.

Калви был освобожден из-под стражи в зале суда и препровожден в конвойное отделение, откуда после процедуры ознакомления с решением суда он будет доставлен домой.

СК просит продлить домашний арест Калви до 14 июля.

Щедрый и многодетный

Ранее стало известно, что следствие просит освободить основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви из СИЗО под домашний арест. Было названо сразу несколько причин смягчения позиции СК.

«Следствие установило, что Калви обладает устойчивыми социальными связями, за него поручилось большое число лиц, он занимается инвестиционной деятельностью и благотворительностью, а также на его иждивении находятся трое детей», — сказала в четверг в суде следователь.

Сам основатель инвестфонда на заседании Басманного суда заявил, что вопрос его невиновности — это вопрос чести и репутации, сообщает РБК.

«Я даже более чем заявители заинтересован в исходе этого дела. Бегство свойственно виновным. Для меня бегство из России в связи с данным делом равноценном признанию своей вины и самоуничтожению», — сказал Калви.

По словам Калви, речь в обвинении идет о бизнес-споре, который возник задолго до его ареста. «Мне остается только сожалеть, что одна из сторон этого спора выбрала весьма своеобразный способ обоснования своих интересов. <...> То, что должно разрешаться в открытом коммерческом суде, к сожалению, стало предметом уголовного преследования», — заявил он.

Он также поблагодарил деловое сообщество России и общественных деятелей за оказанную поддержку. «Я по-прежнему верю в инвестиционный потенциал России и благодарен всем, кто высказался в нашу поддержку», — заключил Калви.

Суд ранее продлил до 14 июля арест других фигурантов дела: партнеров фонда Baring Vostok Вагана Абгаряна и Филиппа Дельпаля, гендиректора компании «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) Максима Владимирова, директора по инвестициям Baring Vostok Ивана Зюзина.

Уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный», основным фигурантом которого стал Калви, было возбуждено СК 13 февраля.

В среду стало известно, что следствие попросило суд перевести Калви под домашний арест. Об этом сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

Суд ранее не соглашался оставить бизнесмена под домашним арестом.

Как утверждало следствие, предприниматель может скрыться из России, находясь на свободе, поскольку он имеет американское гражданство.

Кроме того, Калви может попытаться оказать давление на свидетелей, уничтожить документы, еще не изъятые при обысках, или другим образом помешать расследованию.

Ранее уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов призвал отпустить Калви под залог. Бизнес-омбудсмен неоднократно заявлял, что арест Калви незаконен, а дело Baring Vostok является корпоративным спором. Титов даже написал письмо в Генпрокуратуру с просьбой рассмотреть законность помещения Калви под арест.

Также следствие просит перевести под домашний арест бывшего главу банка «Восточный» Алексея Кордичева. Ранее он согласился сотрудничать со следствием и дал показания на других фигурантов дела. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела, оглашенные в Басманном суде Москвы.

Как отмечается, он также дал показания против себя и соучастников.

«Кордичев дал показания, полностью признал вину и дал изобличающие показания на себя и других фигурантов дела», — объявила судья Валентина Левашова.

До 10 лет тюрьмы

Напомним, 15 февраля Басманный суд арестовал по делу о мошенничестве в особо крупном размере партнеров Baring Vostok Филиппа Дельпаля и Вагана Абгаряна, директора компании по инвестициям Ивана Зюзина, экс-главу банка «Восточный» Алексея Кордичева и генерального директора «Первого коллекторского бюро» Максима Владимирова. 16 февраля суд арестовал до 13 апреля основателя фонда Майкла Калви.

Следствие предполагает, что в феврале 2017 года Калви убедил акционера банка «Восточный» принять у компании «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) акции компании International Financial Technology Group S.C.A. в качестве погашения долга. Было заключено соглашение об отступных, согласно которому вместо возврата долга «Восточному» были переданы 59,9% акций этой компании. При этом стоимость ценных бумаг была намеренно завышена с 600 тыс. руб. до 3 млрд руб.

Дело было возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ — о мошенничестве в крупном размере. Максимальное обвинение по предъявленному бизнесмену обвинению предусматривает до 10 лет заключения.

В посольстве Соединенных Штатов в Москве заявляли, что американская сторона настаивает на консульском доступе к основателю Baring Vostok Майклу Калви, в котором им отказывается.

Газета Financial Times писала, что ряд американских бизнесменов и официальных лиц не приедут на Петербургский экономический форум (ПМЭФ), если основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви будет находиться под стражей.

Американские деловые круги «перепуганы» из-за ареста Калви, заявил источник издания Financial Times. Он также отметил, что арест основателя фонда Baring Vostok «меняет правила игры» и показывает, что в отношениях с российскими властями «невозможно построить нарратив».

Напомним, фонд прямых инвестиций Baring Vostok занимается инвестициями в России и другие страны СНГ. Капитал фонда — $3,7 млрд. Он входит в состав акционеров банка «Восточный». Среди проектов инвестфонда — Яндекс, Avito, Ozon, «ЭР-Телеком», «1С», «Новомет».