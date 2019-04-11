Последний шанс: ЕС дал отсрочку по Brexit

Лидеры 27 стран Евросоюза согласовали дату новой отсрочки по Brexit. Великобритания должна выйти из сообщества до 31 октября 2019 года. В противном случае выход по «жесткому» сценарию, то есть без сделки, произойдет 1 ноября.

«Это означает дополнительные шесть месяцев… Хочу обратиться к моим британским друзьям: это достаточное время, чтобы найти наилучшее решение. Пожалуйста, не потратьте это время впустую», — заявил в ходе пресс-конференции председатель Евросовета Дональд Туск.

Если соглашение между ЕС и Соединенным Королевством будет ратифицировано сторонами раньше 31 октября, то выход из ЕС состоится в первый день следующего месяца.

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При этом если до 22 мая британский парламент так и не одобрит соглашение, Британия будет вынуждена принять участие в выборах в Европарламент 23-26 мая 2019 года.

«Если в Соединенном Королевстве эти выборы не состоятся, продление должно быть прекращено 31 мая 2019 года», - говорится в постановлении.

Таким образом, предоставленная отсрочка завершится 31 мая, а выход из ЕС без сделки произойдет 1 июня.

Дональд Туск подчеркнул, что Лондон может полностью пересмотреть свою стратегию выхода из объединения или вовсе отозвать уведомление о выходе из ЕС.

Кроме того, не исключено, что Brexit придется перенести еще раз.

«До 31 октября есть еще шесть месяцев. И если этого времени будет недостаточно, я не могу исключить, что этот период может быть продлен», — сказал глава Евросовета.

Туск также пояснил, что на саммите ЕС в июне не будет приниматься никаких новых решений о переносе дат Brexit: «Июнь — это только для обсуждения нашего прогресса, это не момент принятия решений».

В постановлении саммита ЕС подчеркивается недопустимость того, «чтобы дальнейшее продление нарушило нормальное функционирование союза и его институтов». Кроме того, Соединенное Королевство «будет оставаться государством-членом до новой даты выхода с полными правами и обязанностями в соответствии со статьей 50 (Договора о ЕС)».

Дата 31 октября выбрана в связи с тем, что осенью заканчивается мандат нынешней Еврокомиссии. Франция высказывала на переговорах опасения, что Лондон может повлиять на назначения в новом составе ЕК незадолго до своего выхода из сообщества, пишет ТАСС. При этом большинство лидеров, в том числе и канцлер ФРГ Ангела Меркель, в ходе дебатов высказывались за более длительную отсрочку.

«Мы работаем над упорядоченным Brexit. Его можно обеспечить только в том случае, если дать Великобритании определенное время», — сказала она.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что постарается в ближайшее время добиться одобрения проекта соглашения с ЕС в Палате общин.

«Я продолжаю считать, что мы должны покинуть Евросоюз, приняв соглашение как можно скорее», — сказала Мэй.

«Искренне сожалею, что я до сих пор не смогла уговорить парламент принять сделку, которая позволила бы Великобритании выйти в гладкой и упорядоченной форме», — добавила премьер.

29 марта Палата общин парламента Великобритании в третий раз проголосовала против согласованного Мэй соглашения о выходе страны из ЕС. При этом парламентарии также отвергли выход из ЕС без сделки.

Великобритания надеется избежать выборов в Европарламент. «Если мы сможем принять сделку за первые три недели мая, то нам не придется принимать участие в выборах в Европарламент и мы официально выйдем из ЕС в субботу, 1 июня», — сказала премьер.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе. Однако из-за блокирования британским парламентом соглашения с ЕС, достигнутого Мэй, этого не произошло. Как отметил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, страны Евросоюза не станут пересматривать соглашение по Brexit.

7 апреля премьер-министр Великобритании заявила о риске, что страна никогда не выйдет из ЕС.

В парламенте выступили против выхода страны из ЕС без сделки, но и не одобрили соглашение с Евросоюзом.

«Мы стоим перед необходимостью выбора: выйти из Европейского союза со сделкой или вообще не выходить», — сказала Мэй. Любые промедления по Brexit увеличивают риск того, что страна останется в Евросоюзе, сказала она.