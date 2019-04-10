Лучше, чем в России: МВФ ставит на Украину

Ситуация с безработицей в России в 2019 году не улучшится. Это следует из нового доклада Международного валютного фонда (МВФ), касающегося глобального экономического роста. В нем дана оценка ситуации с безработицей в постсоветских странах. Как утверждает МВФ, безработица в России будет в 2019 году на уровне 2018 года и составит 4,8%.

Между тем на Украине, несмотря на все экономические проблемы, уровень безработицы упадет с 9% до 8,5% в этом году.

Улучшится ситуация с безработицей и в Армении и Молдавии. Так, по прогнозу МВФ, в этих странах уровень безработицы упадет с 18,1% до 17,9% и с 4,1% до 4% соответственно.

Реклама

В других постсоветских странах, как и в России, ситуация с безработицей не улучшится. Уровень безработицы останется здесь таким же, как и в этом году. Так, в Белоруссии безработица будет в 2019 году на уровне 0,8%, в Киргизии — 6,8%, в Казахстане и Азербайджане — 5%.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты частично согласны с прогнозом фонда: по крайней мере в части, касающейся ситуации в России.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Дениса Попова, российская экономика растет темпами, близкими к потенциальным.

Так, прогноз Минэкономразвития на этот год не предполагает никого экономического прорыва в России: рост ВВП будет на уровне 1,3%. При этом в цифры Росстата по росту ВВП в прошлом году на уровне 2,3% большинство экспертов не поверили. По словам шеф-аналитика Tele Trade Петра Пушкарева, они явно «завышены из-за натянутых, во многом искусственных методик расчета».

Нынешние темпы роста экономики «предполагают, что уровень безработицы в стране находится вблизи своего естественного уровня», говорит Денис Попов. «Соответственно, в этих условиях ожидать существенного снижения или роста безработицы неправильно», — отмечает эксперт.

По словам директора экспертной группы Veta Дмитрия Жарского, ситуация с безработицей в России не улучшится из-за консервативной экономической политики властей.

При этом эксперт сомневается, что декларируемые финансовыми властями цифры по безработице отражают реальную картину.

«Необходимо различать официальную безработицу, достигаемую методами статистики, и реальную безработицу, по аналогии с официальной и наблюдаемой инфляцией. По итогам 2018 года официальная безработица составила около 4,8%, тогда как реальная — не менее 10%, а в следующие 5 лет — не менее 11-12%.

Начатая с этого года пенсионная реформа приведет к росту безработицы, так как «предпенсионерам» (россияне за 5 лет до выхода на пенсию –«Газета.Ru») будет очень сложно найти новое рабочее место», — говорит эксперт.

По словам Петра Пушкарева, в статистику по занятости в России попадают люди, которые встают официально на учет на бирже труда. Однако большинство из потерявших работу этого просто не делает, так как пособие по безработице в России низкое, а бюрократических сложностей много. Поэтому можно сказать, что скрытая безработица в России намного выше официальных 4,8%, не говоря уже о большом количестве «работающих бедных»: эти люди имеют работу, но она настолько низкооплачиваемая, что едва превышает прожиточный минимум.

«Маловероятно, что в ближайшие год-два ситуация улучшится, если только и на федеральном уровне, и на уровне регионов не будут предприняты усилия для создания действительно активной и конкурентной бизнес-среды. Параллельно потребуются программы переобучения, чтобы людям было проще сменить работу и трудоустроиться именно в наиболее востребованных секторах. Также помогло бы полное освобождение стартапов от налогов, пока предприятие не будет показывать положительный финансовый результат в течение хотя бы двух лет подряд», — говорит Петр Пушкарев.

Почему МВФ верит в Украину

Между тем по безработице на Украине, которые публикует МВФ, оптимистичны, «потому что МВФ лоббирует реформы в стране и следит за их выполнением», говорит Дмитрий Жарский.

На Украине проводят вялотекущие малоэффективные экономические реформы, именно под руководством и по рекомендациям МВФ, говорит Петр Пушкарев. Украина обращается каждый год за новыми и новыми траншами, чтобы хотя бы иметь возможность платить по кредитам, взятым под эти же цели ранее.

«Чтобы Украина и дальше оставалась «клиентом» МВФ и не сворачивала с этого пути, вполне естественно, что МВФ должен прогнозировать значительные улучшения: если уж не ускоренный рост ВВП, то хотя бы снижение уровня безработицы»,

— говорит эксперт.

Каждый житель страны уже должен МВФ около $2 тыс., а нынешние власти все больше «загоняют страну в кредитное рабство», говорил кандидат в президенты Украины Юрий Бойко, который не прошел во второй тур выборов. Украине предстоит в этом году вернуть Международному валютному фонду свыше $1,8 млрд, писали «Украинские новости».

При этом прогноз МВФ в отношении Украины может сбыться, поскольку просто ниже нынешнего «дна» опускаться экономике Украины уже некуда, считает Пушкарев.

По словам эксперта, Молдавия также сотрудничает в разных формах с МВФ на протяжении более чем 10 лет. Однако, следуя и дальше рекомендациям МВФ, страна рискует превратиться в экономический придаток Румынии или по меньшей мере «подсесть» на поставки дорогого американского СПГ (сжиженный природный газ), который могут транспортировать в Молдавию через границу с Румынией.

Это касается и других крайне «выгодных» для экономики и финансовой системы этой небольшой страны рекомендаций внешних экспертов, резюмирует эксперт.