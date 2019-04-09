Россия «не проспала»: чего ждать от освоения Арктики. LIVE

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«В ближайшие годы в рамках федерального проекта «Чистая среда» мы ликвидируем шесть крупных объектов накопленного экологического вреда в Архангельской, Мурманской областях, Ненецком автономном округе, Карелии и Якутии», - добавил Путин.
Более 80 тыс. тонн отходов, накопленных в прошлые десятилетия, со времен СССР, вывезено и утилизировано в ходе генеральной уборки Арктики с 2012 года.
Путин рассказал также о «генеральной уборке», которую Россия проводит в Арктике.
Государство потому и вкладывает сюда средства, чтобы минимизировать тарифную нагрузку на перевозчиков и на бизнес, отметил Путин. По его словам, к 2035 году арктический флот России будет насчитывать не менее 13 тяжелых линейных ледоколов, в том числе 9 атомных.
«Подчеркну, задача - сделать Северный морской путь безопасным и выгодным для грузоотправителей. Привлекательным как по качеству услуг, так и по цене. В частности, конкурентной и обоснованной должна быть плата за ледокольное сопровождение судов», - сказал Путин.
Президент РФ также призвал сделать плату за ледокольное сопровождение судов по Севморпути выгодной.
«Говорю, прежде всего, о льготных ставках на прибыль, о понижающих коэффициентах по НДПИ и заявительном порядке возмещения НДС, об упрощенном порядке предоставления земельных участков и неизменности условий реализации инвестиционных проектов», - пояснил президент.
Для запуска новых проектов в Арктике будут использоваться все инструменты поддержки инвестиций, в том числе те, что уже апробированы в дальневосточных регионах России.
«Правительству России - здесь я уже обращаюсь к своим коллегам - вместе с экспертами, представителями бизнеса уже дано поручение разработать проект специального федерального закона об особой системе преференций для инвесторов арктической зоны. И прошу провести эту работу оперативно, с тем чтобы закон был принят Госдумой уже в осеннюю сессию», - подчеркнул российский лидер.
«С учетом особенностей Арктики, преференции для инвесторов должны быть и будут здесь, как говорится, еще более продвинутыми, более устойчивыми», - сказал Путин.
Президент поручил правительству ускорить разработку закона о системе преференции для инвесторов в Арктике, чтобы принять его уже в осеннюю сессию Госдумы.
«Именно на основе самых современных экологических стандартов мы сегодня реализуем наши проекты в Арктике», - заверил Путин.
Одним из приоритетов российского председательства в Арктическом совете будет «продвижение природосберегающих технологий во всех сферах - в промышленности, на транспорте, в энергетике».
В 2021 году Россия примет председательство в Арктическом совете. Путин предложил всем странам - участницам этой организации, а также другим государствам сотрудничество в Арктике.
Стратегия должна объединить мероприятия национальных проектов и государственных программ, инвестиционные планы инфраструктурных компаний, программы развития арктических регионов и городов, уточнил Путин.
Путин сообщил о планах принять в ближайшее время новую стратегию развития российской Арктики до 2035 года.
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Путин предложил арктическим странам спросить у НАТО, почему они отказались от предложения РФ летать только с включенными транспондерами. «Президент Финляндии как представитель нейтрального государства некоторое время назад предложил, чтобы военные самолеты летали с включенными транспондерами. То есть с приборами, которые идентифицируют самолет. Мы согласились и сразу же внесли это предложение в рамках наших отношений с НАТО. Ответ со стороны НАТО отрицательный», - сказал Путин.
Путин заявил, что санкции на сегодняшний день используются не как инструмент геополитической борьбы, а как элемент конкурентной борьбы. «Санкции сегодня используются ведь даже не как инструмент геополитической борьбы, а как элемент просто конкурентной борьбы в мире», - сказал Путин
Путин заявил, что будущее России зависит не от санкций, а от креатива россиян, преобразований экономики и политической системы. «Будущее России не зависит от санкций, оно зависит только от нас. От того, насколько мы сможем эффективно преобразовывать свою политическую систему, насколько она будет демократичной, насколько она будет выталкивать на поверхность все самые здоровые силы общества, креативную энергию наших граждан, насколько мы сможем эффективно все это использовать. Насколько мы сможем эффективно использовать внутренние ресурсы российской экономики », - сказал Путин на пленарном заседании Международного арктического форума.
Путин считает, что США что-то «закручивают» лишь когда это выгодно им, а на интересы других не обращают внимания. «Напомню еще раз, как бы санкционные там инструменты не работали, первая отгрузка с Ямал СПГ пошла в Соединенные Штаты, смешно, но факт. И, по-моему, продолжается торговля. Потому что там, где выгодно нашим американским партнерам-друзьям, все время везут, если в Европе, значит, они что-то там закручивают. А если невыгодно им, на интересы других стран они в последнее время как-то не очень обращают внимание»,- сказал Путин на пленарном заседании Международного арктического форума.
Россия ничего не проспала в сфере энергетики, хотя санкции и мешают развитию, заявил Путин. «Не будем забывать, что Россия - это огромная страна с возможностями гидроэнергетики, мы развиваем и будем развивать атомную энергетику. У нас всего 16% генерации в атомной энергетике. Вот во Франции уже 90 с лишним, а у нас всего 16, мы должны хотя бы до 25 добраться. Наши соседи - Финляндия - собираются строить, и так далее. Так что здесь мы ничего не проспали», - сказал Путин
Если цены на нефть упадут ниже $40 за баррель, то рентабельность добычи нефти в США будет поставлена под вопрос в отличие от России, заявил Путин. «Если цены на нефть, скажем, ниже сорока долларов упадут, то рентабельность производства и рост добычи в Соединенных Штатах будет поставлен под вопрос», - отметил Путин. Также, говоря о способах добычи нефти в США, в частности о методе гидравлического разрыва пласта, российский президент отметил, что это - самый экологически вредный способ добычи углеводородов.
Импортозамещение в России дает положительный эффект, работа на этом направлении будет продолжена, заявил Путин. Он рассказал, что в прошлом году Россия вложила в импортозамещение около миллиарда рублей. «Это будет продолжаться, мы будем наращивать эти усилия. И честно говоря, это дает положительный эффект», - сказал российский президент. Путин добавил, что ситуация, в которой не было бы санкций, была бы лучше.
Россия в отличие от Соединенных Штатов Америки подписала и исполнила Токийское и Парижское соглашения, заявил Путин. «Достаточно ли Россия как самая крупная экономика региона делает для обеспечения экологической безопасности в Арктике? Прошу прощения, но я должен вас поправить: Россия – не самая крупная экономика арктического региона… Первое место… занимает Китай, он значительным образом обогнал Соединенные Штаты. На втором месте – Соединенные Штаты Америки, а США наравне с Канадой – это страны арктической зоны. Но в отличие от Соединенных Штатов мы и Токийское соглашение подписали и исполнили, и Парижское соглашение подписали и исполнили», - сказал Путин в ответ на вопрос ведущего форума.
Нельзя исключать возможность обострения в Арктике, но страны Арктического совета пытаются вывести эти вопросы за пределы общей повестки, заявил президент Финляндии Саули Ниинистё. «Арктический регион сам по себе не свободен от напряженности, всем понятно, что растут экономические, стратегические интересы в Арктике... К сожалению, мы не можем исключить возможности конфронтации с точки зрения политики и власти. Вопросы военной безопасности всегда оставались за пределами повестки Арктического совета, и мы делали это намеренно, это часть нашего успеха, однако просто исключать вопросы из повестки совета, отмахнуться от них мы не сможем. Совместно арктические страны должны найти другую возможность, чтобы с полной ответственностью решать эти вопросы. Опять же, диалог - это ключ», - сказал президент, выступая на пленарном заседании Арктического форума.
Россия признательна странам Арктического совета за готовность к партнерству и понимание общей ответственности за будущее Арктики, за ее стабильное и устойчивое развитие, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании V международного Арктического форума. «Вот уже в пятый раз международный форум «Арктика - территория диалога» становится площадкой для широкого открытого обсуждения арктической повестки. Мы признательны нашим зарубежным гостям, представителям государств Арктического совета за готовность к партнерству и понимание нашей общей ответственности за будущее Арктики, за ее стабильное и устойчивое развитие», - сказал Путин.