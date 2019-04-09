Россия «не проспала»: чего ждать от освоения Арктики. LIVE

Путин считает, что США что-то «закручивают» лишь когда это выгодно им, а на интересы других не обращают внимания. «Напомню еще раз, как бы санкционные там инструменты не работали, первая отгрузка с Ямал СПГ пошла в Соединенные Штаты, смешно, но факт. И, по-моему, продолжается торговля. Потому что там, где выгодно нашим американским партнерам-друзьям, все время везут, если в Европе, значит, они что-то там закручивают. А если невыгодно им, на интересы других стран они в последнее время как-то не очень обращают внимание»,- сказал Путин на пленарном заседании Международного арктического форума.