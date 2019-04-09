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Всем должны: как Украина живет без денег

Гройсман пожаловался на ситуацию в «зажатой долгами» Украине

Украина зажата долгами, признаются в правительстве страны. Правда, кабмин настаивает, что сумма займов находится на безопасной границе. Будущему президенту страны, предстоит решить много проблем, включая погашение многомиллиардных долгов перед МВФ.

Сегодня Украина зажата долгами. Такое мнение высказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман. По его словам, народ хотел бы иметь более высокие зарплаты и пенсии, а также лучшую инфраструктуру, но сейчас страна должна выплатить большую сумму денег. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу украинского правительства.

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Гройсман отметил, что в 2019 году около трети бюджета страны будет направлено на оплату задолженностей. Он считает, что грамотное управление госдолгом является вопросом стабильности для Украины, пишет RT.

При этом в кабмине страны заявили, что с 2016 года долги страны стабильно снижаются, а сейчас достигли безопасной границы.

21 марта украинское агентство УНН со ссылкой на Государственную службу статистики сообщило о росте экономики страны. Рост ВВП Украины в 2018 году ускорился до 3,3%.

Рост экономики Украины происходит не за счет увеличения объема инвестиций в страну или повышения производительности труда, а благодаря высоким мировым ценам на металл, руду, зерно и за счет торговли импортными товарами на внутреннем рынке, говорит Мария Сальникова, ведущий аналитик «Эксперт Плюс».

В декабре прошлого года сообщалось, что внешний долг Украины за время сотрудничества с МВФ вырос на $13 млрд. При этом внешние и внутренние долги Украины достигли критического значения и уже превысили 70% от ВВП.

Каждый житель страны уже должен МВФ около $2 тыс., а нынешние власти все больше «загоняют страну в кредитное рабство», говорил кандидат в президенты Украины Юрий Бойко, который не прошел во второй тур. Украине предстоит в этом году вернуть Международному валютному фонду (МВФ) свыше $1,8 млрд. Об этом пишут «Украинские новости».

Выплаты должны были начаться с феврале этого года, а самые крупные из них должны быть осуществлены в сентябре.

При этом, по словам аналитика «Алор» Алексея Антонова, ситуация в экономике страны говорит о структурных проблемах во всех ее сферах. Учитывая высокий уровень долговой нагрузки перед МВФ и другими кредиторами, перспективы у экономики Украины совсем не радужные, констатирует Антонов. При этом программы кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского не дают конкретного рецепта решения основных проблем, говорит эксперт.

«Экономическая ситуация сказывается на снижении доходов населения, регулярном росте стоимости жилищно-коммунальных услуг, снижении социальной ответственности государства, бесконтрольном росте коррупции на уровне министерств и ведомств. Разрыв официальных отношений с Россией привел к серьезным проблемам в оборонно-промышленном комплексе страны, по сути, у Украины осталось лишь несколько направлений в экономическом секторе, которые могут поддерживать наполняемость бюджета, одно из которых отрасль АПК, но и оно зависит от сезонных факторов», — говорит эксперт.

Ранее в Международном валютном фонде (МВФ) оценили развитие украинской экономики. Согласно данным фонда, властям страны удалось восстановить макроэкономическую стабильность обеспечить рост после тяжелого экономического кризиса, который произошел в 2014–2015 годах. Однако усилия, направленные на создание конкурентоспособной, открытой и динамичной экономики, не дали ожидаемых результатов.

«Инвестиции — особенно прямые иностранные инвестиции — сдерживаются сложной деловой средой, в то время как большое количество работников ищут возможности трудоустройства за границей», — говорится в заявлении.

Экономика Украины переживает не лучшие времена. Выйти на относительно благополучный уровень 2013 года так и не получилось. Темпы роста промышленного производства в Украине установили антирекорд. Снижение промпроизводства в Украине в феврале-2019 замедлилось до 1,8% по сравнению с февралем 2018 года.

По итогам января-февраля 2019 года сокращение промпроизводства к январю-февралю прошлого года составляет 2,5%, говорится в данных Госстата.

Промышленность в Украине падает уже четвертый месяц подряд.

Нынешние темпы экономического подъема не дают возможности достичь показателей «довоенного» 2013 года, констатировал специальный посланник немецкого правительства по вопросам реформ управления и децентрализации на Украине Георг Мильбрадт.

В стране наблюдается экономическая и политическая стабилизация, однако важные реформы по-прежнему не завершены. Существующего экономического прогресса недостаточно, уверен спецпосланник немецкого правительства.