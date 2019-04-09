Всем должны: как Украина живет без денег

Сегодня Украина зажата долгами. Такое мнение высказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман. По его словам, народ хотел бы иметь более высокие зарплаты и пенсии, а также лучшую инфраструктуру, но сейчас страна должна выплатить большую сумму денег. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу украинского правительства.

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Гройсман отметил, что в 2019 году около трети бюджета страны будет направлено на оплату задолженностей. Он считает, что грамотное управление госдолгом является вопросом стабильности для Украины, пишет RT.

При этом в кабмине страны заявили, что с 2016 года долги страны стабильно снижаются, а сейчас достигли безопасной границы.

21 марта украинское агентство УНН со ссылкой на Государственную службу статистики сообщило о росте экономики страны. Рост ВВП Украины в 2018 году ускорился до 3,3%.

Рост экономики Украины происходит не за счет увеличения объема инвестиций в страну или повышения производительности труда, а благодаря высоким мировым ценам на металл, руду, зерно и за счет торговли импортными товарами на внутреннем рынке, говорит Мария Сальникова, ведущий аналитик «Эксперт Плюс».

В декабре прошлого года сообщалось, что внешний долг Украины за время сотрудничества с МВФ вырос на $13 млрд. При этом внешние и внутренние долги Украины достигли критического значения и уже превысили 70% от ВВП.

Каждый житель страны уже должен МВФ около $2 тыс., а нынешние власти все больше «загоняют страну в кредитное рабство», говорил кандидат в президенты Украины Юрий Бойко, который не прошел во второй тур. Украине предстоит в этом году вернуть Международному валютному фонду (МВФ) свыше $1,8 млрд. Об этом пишут «Украинские новости».

Выплаты должны были начаться с феврале этого года, а самые крупные из них должны быть осуществлены в сентябре.

При этом, по словам аналитика «Алор» Алексея Антонова, ситуация в экономике страны говорит о структурных проблемах во всех ее сферах. Учитывая высокий уровень долговой нагрузки перед МВФ и другими кредиторами, перспективы у экономики Украины совсем не радужные, констатирует Антонов. При этом программы кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского не дают конкретного рецепта решения основных проблем, говорит эксперт.

«Экономическая ситуация сказывается на снижении доходов населения, регулярном росте стоимости жилищно-коммунальных услуг, снижении социальной ответственности государства, бесконтрольном росте коррупции на уровне министерств и ведомств. Разрыв официальных отношений с Россией привел к серьезным проблемам в оборонно-промышленном комплексе страны, по сути, у Украины осталось лишь несколько направлений в экономическом секторе, которые могут поддерживать наполняемость бюджета, одно из которых отрасль АПК, но и оно зависит от сезонных факторов», — говорит эксперт.

Ранее в Международном валютном фонде (МВФ) оценили развитие украинской экономики. Согласно данным фонда, властям страны удалось восстановить макроэкономическую стабильность обеспечить рост после тяжелого экономического кризиса, который произошел в 2014–2015 годах. Однако усилия, направленные на создание конкурентоспособной, открытой и динамичной экономики, не дали ожидаемых результатов.

«Инвестиции — особенно прямые иностранные инвестиции — сдерживаются сложной деловой средой, в то время как большое количество работников ищут возможности трудоустройства за границей», — говорится в заявлении.

Экономика Украины переживает не лучшие времена. Выйти на относительно благополучный уровень 2013 года так и не получилось. Темпы роста промышленного производства в Украине установили антирекорд. Снижение промпроизводства в Украине в феврале-2019 замедлилось до 1,8% по сравнению с февралем 2018 года.

По итогам января-февраля 2019 года сокращение промпроизводства к январю-февралю прошлого года составляет 2,5%, говорится в данных Госстата.

Промышленность в Украине падает уже четвертый месяц подряд.

Нынешние темпы экономического подъема не дают возможности достичь показателей «довоенного» 2013 года, констатировал специальный посланник немецкого правительства по вопросам реформ управления и децентрализации на Украине Георг Мильбрадт.

В стране наблюдается экономическая и политическая стабилизация, однако важные реформы по-прежнему не завершены. Существующего экономического прогресса недостаточно, уверен спецпосланник немецкого правительства.