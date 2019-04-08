«Палка о двух концах»: США устали от санкций?

В конгрессе Соединенных Штатов Америки наблюдается «небольшая усталость» от инициатив, предлагающих введение новых санкций против России. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на сенатора Марко Рубио, одного из авторов законопроекта о санкциях против России за «вмешательство» в американские выборы.

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«В эти дни мы сталкиваемся с небольшой усталостью от санкций», — признался сенатор от штата Флорида.

Он выразил надежду, что ему удастся «привлечь больше людей» к очередной санкционной инициативе.

«Санкции часто оказываются палкой о двух концах... Поэтому нам действительно необходимо сделать шаг назад и оценить, где мы находимся в настоящий момент и что можем сделать»,— заявил сенатор Рон Джонсон.

Нужен правильный месседж Кремлю

Другие сенаторы по-прежнему считают, что необходимо привлечь Россию к ответственности за ее действия в США и других странах, однако в настоящее время отсутствует консенсус по поводу того, как послать Кремлю «правильный сигнал».

Напомним, в начале апреля сенаторы Марко Рубио и Крис ван Холлен представили законопроект о введении санкций против России и третьих стран за «вмешательство» в будущие выборы.

Законопроект называется Defending American Security from Kremlin Aggression Act, DASKA – «О защите американской безопасности от агрессии Кремля». Документ незначительно отличается от первоначального варианта, предложенного сенаторами в августе прошлого года.

Под санкции, если они будут приняты, попадут финансовые институты, которые, по данным Вашингтона, поддерживали «вмешательство российского правительства в демократические процедуры или выборы в любой стране за пределами Российской Федерации».

Санкции США предусматривают меры против инвестиций в российские проекты в области сжиженного природного газа за пределами страны. Под удар попали также проекты по разработке месторождений сырой нефти в России.

Под запрет могут попасть вложения стоимостью от $1 млн или от $5 млн суммарно за год. То есть предлагается законодательно запретить американским компаниям участие в любых нефтяных проектах в России.

При этом предыдущий вариант санкций был более конкретным. Предполагалась блокировка операций и активов госбанков и институтов развития (Внешэкономбанка, Сбербанка, ВТБ и прочих).

Снятие санкций возможно только в том случае, если власти США сочтут, что Москва на протяжении по меньшей мере двух избирательных циклов не вмешивалась в выборы, а президент получит от Москвы обязательство не заниматься «подобной деятельностью» в будущем.

Уточняется, что США рассматривают в качестве потенциальных источников угрозы своим выборам также Китай, Иран и КНДР. Законопроект прошел ряд слушаний в комитетах конгресса и увеличился в объеме с 20 до 27 страниц.

DETER Act был внесен в конгресс США всего через полторы недели после того, как спецпрокурор Роберт Мюллер завершил свое многомесячное расследование о «российском вмешательстве» в выборы 2016 года и предполагаемых связях с Москвой предвыборного штаба Дональда Трампа. При этом согласно частично обнародованным Минюстом США итогам этого разбирательства, факт сговора между Кремлем и штабом Трампа не подтвердился.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в своем фейсбуке написал, что антироссийские санкции США стали формой самооправдания для Соединенных Штатов и Запада в целом. По его словам, форма, в которой реализуются эти экономические ограничения, «чудовищна с точки зрения базовых принципов права».

Он также назвал действия Соединенных Штатов поведением «полицейского государства, выбивающего доказательства из подозреваемого угрозами и пытками».

Первичный повод для введения санкций против России — присоединение украинского Крыма к России по итогам референдума в марте 2014 года.

В связи с празднованием пятой годовщины присоединения Крыма к России НАТО выпустило заявление, в котором говорится о непризнании альянсом итогов крымского референдума. В документе НАТО призывает Россию «вернуть контроль над Крымом Украине».

Власти Крыма и России в целом традиционно заявляют, что россияне научились жить под санкциями. А в сфере АПК ограничения даже принесли пользу.

При этом Bloomberg сообщало, что спустя пять лет после присоединения Крыма Россия до сих пор «расплачивается» за это, причем цена продолжает расти за счет санкций, введенных США и Евросоюзом. По мнению агентства, это сказывается на населении, которое «пострадало» из-за низких цен на нефть, составляющую основу российского экспорта. После санкций зарубежные инвестиции сокращаются, а доходы россиян падают шестой год подряд.

Присоединение Крыма до сих пор не признано подавляющим большинством стран, Москва продолжает активно развивать полуостров, вкладывать в него миллиарды и интегрировать регион в российскую экономику, отмечает Bloomberg.

Угроза страшнее реальности

Ни одна сколь-либо крупная российская компания, а также финансовые организации, имеющие или желающие иметь бизнес еще и с ЕС или США, в Крыму не работают. Боятся.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер полагает, что новые санкции будут постоянно усиливаться.

«Америка хочет сдерживать Россию в различных форматах, которые могут варьироваться в зависимости от ситуации, — отмечает эксперт. — Безусловно, санкции не будут вводиться одномоментно, все сразу. Американские политики хорошо знают, что угроза всегда тяжелее, чем ее исполнение.

Эксперты уже пытаются анализировать эффект от будущих санкций. «Ранее, в 2018 году, санкции США сказывались на валютном рынке негативно единым темпом падения в размере 12%. Сейчас ни приближение санкций, ни фактическое обнародование документов не являются поводом для распродаж рубля».

Россия постоянно должна находиться в несколько подвешенном состоянии и ожидать худшего, что будет способствовать тому, чтобы в стране сохранялось внутреннее напряжение и чтобы вызывать у россиян неадекватные, излишне жесткие реакции или, наоборот, отсутствие реакции, говорит Брутер.

Председатель финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков ранее пояснял «Газете.Ru», что санкции США «будут бить, скорее всего, по самим американским инвесторам». Российские облигации федерального займа (ОФЗ) — это высокодоходные бумаги, интересные многим западным инвесторам, аргументирует Аксаков.

«С учетом нашей «кубышки», профицита бюджета санкции США для России — это не страшное ограничение. К тому же, скорее всего, до реальных ограничений на вложения в российский госдолг не дойдет», — заявил депутат.

В Кремле санкционные шаги Вашингтона назвали «оголтелой русофобией».