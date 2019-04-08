Удар по Зеленскому: ФБР взялось за Коломойского

Федеральное бюро расследований ведет расследование против олигарха Игоря Коломойского, пишет The Daily Beast. Три источника издания говорят, что ФБР подозревает украинского олигарха в отмывании денег и других преступлениях.

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The Daily Beast уточняет, что в расследовании участвует также прокуратура США. «Прокуратура США в Северном округе Огайо участвует в расследовании, поскольку Коломойский имеет там инвестиции», — пишет американское издание со ссылкой на Kyiv Post.

По данным The Financial Times, сейчас Коломойский живет в Израиле, в Тель-Авиве. Это может существенно усложнить проведение расследования, поскольку Израиль как правило отказывается от экстрадиции своих граждан.

На Украине намерены довести расследование до конца. На днях сообщалось, что директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник провел встречу с адвокатом Игоря Коломойского и также членом команды кандидата в президенты Владимира Зеленского Андреем Богданом. Об итогах встречи ничего не известно.

Ранее Высокий суд Англии сообщил об аресте финансовых активов Коломойского и его партнера Боголюбова на сумму более $2,5 млрд.

В том числе шести компаний, которые, как предполагается, принадлежат им или находятся под их контролем, передает «1+1».

Приватное дело на $2,5 млрд

Ранее СМИ сообщали, что перед национализацией из «Приватбанка» на счета фиктивных фирм якобы было выведено 110 миллиардов гривен. Приватбанк еще в 2016 году обратился в Лондонский суд с иском против своих основателей, требуя вернуть выведенные из банка средства. «Приказ об аресте активов был выдан на основании детальных доказательств, свидетельствующих, что Коломойский и Боголюбов вывели из банка почти два миллиарда долларов США при помощи незаконных операций. В результате средства переводились на счета компаний, тайно принадлежащих или находящихся под контролем» олигархов, отметили в банке.

«Приватбанк» уверен, что английский суд честно и объективно рассмотрит иск, а также что банк добьется успеха и сможет вернуть средства», — было отмечено в пресс-релизе.

Консалтинговая компания Ernst & Young выяснила, что до национализации кредитная организация являлась финансовой пирамидой. В декабре 2016 года находящийся в трудном финансовом положении «Приватбанк» перешел в госсобственность за одну гривну.

Сам Коломойский в ответ заверял, что деньги из банка не уходили: «В рамках реструктуризации кредитного портфеля выдали компаниям, которые погасили кредиты предыдущих заемщиков. То есть, деньги остались в банке», — заявил он в интервью «1+1». По словам Коломойского, все эти финансовые операции проходили «под полным контролем и чутким руководством» Национального банка Украины.

Бизнесмен также прокомментировал судебное решение об аресте его активов и активов его компаньона Геннадия Боголюбова. «Это временный арест на время рассмотрения дела в суде», — подчеркнул он в комментарии для «1+1».

Источники сообщают, что хотя расследование ФБР ведется масштабно и давно, но пока Коломойскому не предъявили ни одного обвинения.

Интересы олигарха представляет фирма Ashcroft Law. Она, естественно, категорически отвергают любые обвинения.

«Господин Коломойский категорически отрицает, что он отмывал какие-то средства в США. Он — бизнесмен. Его банк захватило правительство, утверждая, что тот находится на грани краха. Эта информация оказалась ошибочной», — сказал Майк Салливан, адвокат юридической фирмы Ashcroft Law.

Не исключено, что публикация информации о ФБР и Коломойском – это удар по кандидату в президенты Владимиру Зеленскому. В преддверии второго голосования по президентской кампании Зеленского считают ставленником и даже марионеткой Коломойского.

В частности, подозрения строятся на том, что во время визита в клинику Eurolab для сдачи анализов Зеленского сопровождал, с большой долей вероятности, тот же охранник, который ранее был замечен в компании Коломойского.

Кроме того, Зеленский передвигается якобы в сопровождении минивэна группы «Приват» Коломойского.

Зеленского тем не менее связывают, как минимум, бизнес-интересы с Коломойским. Во-первых, шоу «Вечерний квартал» выходит на принадлежащем Коломойскому телеканале «1+1». Во-вторых, сам Коломойский никогда не имел личных политических амбиций и предпочитал влиять на ситуацию в стране через подставные фигуры, а с Зеленским его давно связывают деловые отношения.

Но главное, для Коломойского личным врагом стал действующий президент Петр Порошенко. Президент отнял у бизнесмена и национализировал «Приватбанк», крупнейший коммерческий банк Украины на тот момент. Живущий на два дома — в Швейцарии и Израиле — Коломойский пытается оспорить это решение в международных судах.

Для Коломойского победа Зеленского на выборах — шанс вернуть важнейший бизнес-актив и восстановить утраченные позиции в украинской политике. К слову, сейчас Коломойский даже внесен в списки врагов Украины на сайте «Миротворец».

Сам Зеленский на недавней встрече с Анатолием Гриценко, лидером Гражданской позиции, в очередной раз заявил, что у него нет обязательств перед Коломойским.