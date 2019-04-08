«Пора срочно определиться»

Чтобы рассказать о проблемах тепловой инфраструктуры в Новосибирске Сибирская генерирующая компания представила на форуме «Городские технологии» интерактивный стенд. Его посетили губернатор Новосибирской области Андрей Травников и мэр Анатолий Локоть, которым генеральный директор СГК Степан Солженицын презентовал инвестиционные предложения компании по обновлению теплоснабжения города.

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По сравнению с другими городами присутствия СГК, ситуация в Новосибирске с теплосетями значительно хуже, отметил Солженицын. 64% из них эксплуатируются более 30 лет. В течение 5 лет — только 11%.

За уходящий осенне-зимний период 2018-19 годов было зафиксировано 1839 повреждений на 100 км, количество отключений домов составило 7694. В рамках ремонтных работы этой зимой было заменено 7,65 км сетей.

«Проблема в том, что, несмотря на ремонты, количество порывов только растет», — отметил гендиректор СГК.

Этот тезис поддержал и кандидат технических наук, гендиректор Ассоциации производителей качественной продукции для теплоснабжения Василий Поливанов.

«Железо в Новосибирске жалуется на свое самочувствие. «Недоремонт» в размере 2-3% в год, и через 4 года вы достигните критического износа в 70%. В первую очередь город должен заботиться о состоянии теплосетей», — подчеркнул он.

СГК видит два пути развития событий в теплоснабжении областного центра, в зависимости от выбранного метода регулирования тарифов: краткосрочный и долгосрочный (по методу «альтернативной котельной»).

Краткосрочное регулирование предполагает вложения в 2019-24 годах объемом 4,3 млрд руб. и по сути ограничивается лишь частичными ремонтами (не по необходимости, а на сумму, оставшуюся после обязательных расходов).

Долгосрочное предполагает размеры вложений в 16,7 млрд руб. на тот же период предполагающие ремонты и обновление, а также гарантии возврата инвестиций, защищенность потребителя предельной ценой и гарантированным темпом изменений платежа на 10 лет вперед [инфляция + 2-6%]).

«Когда мы говорим об инвестициях в теплосети, мы говорим о том, что считаем правильным подойти к проблеме ремонта не только с точки зрения замены труб на месте порыва, но и осуществить комплексное обновление городских тепловых сетей», - подчеркнул Степан Солженицын в беседе с Травниковым и Локотем.

В 2019 году бюджет ремонтов увеличится на половину и составит 721 млн рублей. При этом в рамках капитального ремонта будет заменено 5,02 км теплосетей, а в в рамках текущего — 22 км.

Тон последовавшей затем в рамках круглого стола дискуссии задал замруководителя Ростехнадзора Леонид Выголов, который еще раз констатировал критическую ситуацию с износом теплосетей города. «Их состояние может скоро привести к коллапсу, износ к 63% подходит». «Вывод один: больше средств надо направлять на замену теплотрасс», — подчеркнул он.

Своевременная диагностика дефектов и современное оборудование помогли бы предупредить износ труб и составить оперативный план действий.

В 2019 году СГК планирует продиагностировать 300 км тепловых сетей.

Губернатор Травников, в свою очередь, отметил важность такого мониторинга. «Хорошо, что СГК, которая пришла в Новосибирск год назад, понимает реальное состояние теплосетевого комплекса города и у компании есть конкретная программа действий на несколько ближайших лет», — подчеркнул он.

Впрочем, главное, что интересовало участников круглого стола, — каким будет ежегодный рост тарифа, если Новосибирск перейдёт на альткотельную.

Степан Солженицын ответил, что «если Новосибирск захочет сценарий четырёхкратного увеличения инвестиций, то это в год это +7% в течение 10 лет». При этом, подчеркнул глава СГК, «наша компания никогда не будет предлагать рывком повышать тарифы». «Метод альткотельной позволяет много инвестировать и плавно повышать его. Наша задача - иметь план и реализовать сценарий обновления», — отметил Солженицын.

Поливанов дал понять, что городу нужно срочно определиться: «Сегодня денег в тарифе хватает на аварийное латание дыр. Новый способ привлечения в отрасль инвестиций — переход на альткотельную. Уже есть положительный пример Рубцовска (Алтайский край), который перешел на этот метод. Теперь теплосетевое хозяйство совсем на качественно другом уровне, чем было до этого решения».

«Только крупная и стабильная организация, которая обладает продуманным планом действий, может решиться инвестировать и реанимировать сети города», — резюмировал он.