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Татарстан – территория инновационного развития

Министр экономики Татарстана — об инвестициях в экономику будущего

Максим Богодвид/РИА» Новости»
Специализирующаяся на аудите и консалтинге компания PwC и фонд Calvert 22 опубликовали очередной Индекс креативного капитала — исследования, которое оценивает развитие новой экономики в крупнейших городах России. Состояние городской инфраструктуры, человеческого капитала и бизнес-среды оценили по 200 индикаторам в 20 российских городах. Столица Татарстана — Казань — уверенно заняла лидирующие позиции рейтинга, став первой по критериям эффективности взаимодействия с властью, развитию креативной инфраструктуры и общей образованности населения. О практике развития эффективной экономики «Газете.Ru» рассказал министр экономики республики Татарстан Фарид Абдулганиев.

— Татарстан — участник многих пилотных федеральных проектов, регион с уверенным развитием и своими практиками этого развития. Что помогает республике быть в топах рейтингов со знаком плюс?

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— Если вы бывали в Татарстане, то вы могли заметить отличительную черту его жителей – стремление быть первыми, передовыми, лучшими. И это стремление подкреплено усердной работой – у нас очень небезучастные граждане, которые хотят вкладывать силы в развитие своей республики, проявляют инициативу. В том числе это проявляется и в развитии бизнеса. Наша задача — в частности, министерства экономики — эти инициативы поддерживать, помогать предпринимателям, создавать им условия для реализации их начинаний. Для этого у нас существует достаточное количество эффективных инструментов, некоторые из них, насколько нам известно, еще нигде в России не используются.

— Например, какие? Финансовые?

И финансовые в том числе. Если говорить о финансовой поддержке предпринимательства, то это созданная у нас программа по возмещению затрат по процентам на кредиты. Уникальность программы заключается в том, что предпринимателю возмещаются все затраты, связанные с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях. Получателями субсидии являются аккредитованные управляющие компании и резиденты аккредитованных парков и промышленных площадок. Кредиты могут быть направлены на строительство, реконструкцию инженерной инфраструктуры на территории площадки и на приобретение оборудования. Предельный размер субсидии на одного получателя составляет 5 млн рублей в год.

— Многие предприниматели, наверняка и у вас, жалуются на чрезмерный надзор и проверки. Есть у вас практики по спасению от этой «головной боли» предпринимателей?

— Есть, причем этот инструмент разработан совместно с прокуратурой Татарстана и надзорными органами и направлен на защиту от ошибок в бизнесе. Это программа называется «Проверенный бизнес» создана и внедрена у нас в республике, не имеет аналогов в России. Она помогает предпринимателям избегать ошибок и нарушений в ходе своей деятельности. Проект представляет собой бесплатную базу полезных знаний для предпринимателей по различным видам надзора, сгруппированным в нескольких рубриках: например, справочник типовых нарушений, где собраны типовые примеры нарушений, допускаемых предпринимателями в ходе деятельности. Принимая во внимание тот факт, что значительная часть нарушений, выявляемых в малом бизнесе, схожи, а также то, что многие допускаются предпринимателем по незнанию норм закона, в настоящее время мы сформировали более 440 памяток по разным видам таких ошибок

— В 2018 году рост ВРП Татарстана составил 1,5%, вы – регион-донор. Какой прогноз на этот год? Какие точки роста экономики и ее диверсификации вы видите?

— Мы планируем сохранить тенденцию роста экономической активности. В целом по итогам текущего года объем ВРП, согласно прогнозу, превысит 2,5 трлн руб., или 102,1% в сопоставимых ценах к уровню прошлого года.

Основной вклад в экономический рост будет обеспечен реализацией крупных инвестиционных проектов в нефтегазохимическом комплексе, а также сохранением положительной динамики в ключевых секторах экономики.

Так, ВРП Республики Татарстан за январь-февраль 2019 года составил 336,8 млрд рублей, или 100,2% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода 2018 года. В январе-феврале 2018 года данный показатель составил 333,5 млрд рублей (+1,4%). Основной положительный вклад в экономическую динамику обеспечен добычей полезных ископаемых (+2,6% к уровню января-февраля 2018 года), сельским хозяйством (+2,0%), розничной торговлей (+3,9%).

При этом мы также можем гордиться и развитой инфраструктурой для бизнеса, резиденты которой производят около 10% объема промышленного производства республики.

Новые точки роста у нас направлены на укрепление наших преимуществ за счет внедрения более эффективных мер поддержки всех видов предпринимательства, упрощения процедур требуемых в работе предпринимателей, внедрения технологичных и инновационных инструментов и постоянной работой над повышением качественного образования.

— Кстати, об образовании. Тут у Республики Татарстан тоже достаточно интересный опыт. В регионе есть «Кванториумы», центры молодежного инновационного творчества, более 30 ресурсных центров, где осуществляется подготовка кадров для реального сектора экономики по стандартам Worldskills. Как планируется удерживать кадры в республике? Есть возможности сохранения молодых специалистов и что для этого делается?

Министр экономики Республики Татарстан Фарид Абдулганиев Пресс-служба правительства Республики Татарстан
Министр экономики Республики Татарстан Фарид Абдулганиев

— Сегодня доля молодежи в возрасте с 15 до 25 лет составляет порядка 9% от численности работоспособного населения. Это наши потенциальные предприниматели, которые могут внести свой значимый вклад в развитие экономики республики. В рамках государственной программы поддержки малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития России на территории Республики Татарстан создана образовательная сеть, состоящая из 19 центров и 3 детских технопарков: 5 центров – в Казани, 2 — в Набережных Челнах и 12 центров в муниципальных районах. Чтобы не только развивать наш кадровый потенциал, но и сохранять его в республике, мы стремимся обеспечивать плотную сцепку образования с прямой потребностью в кадрах со стороны работодателя. В частности, нам в этом помогают Центры молодежного инновационного творчества, которые стимулируют интерес молодежи к высокотехнологичным решениям в сфере инновационного развития науки и техники и способствуют выявлению талантливой молодежи. В них с юных лет обучают различным профессиям будущего, формируют базу для будущих инженерно-технических кадров, создание которой определено Стратегией-2030.

— Если говорить о пилотных проектах, в которых участвует Республика Татарстан. Расскажите о вашем опыте в реализации проекта по развитию территорий опережающего развития.

— В Татарстане на данный момент уже пять таких территорий. Совсем недавно один из городов ТОСЭР – Набережные Челны был отмечен на федеральном уровне как один из самых успешных в России, он же был одной из первых ТОСЭР в России. Сегодня там зарегистрировано 42 резидента, которыми с момента присвоения статуса произведены более 5,5 млрд рублей капитальных вложений и создано около 2740 новых рабочих мест. Вокруг этого проекта много обсуждений и споров, но если говорить о цифрах, то функционирование пяти ТОСЭР на территории Республики Татарстан за 10 лет позволит создать 17 630 новых рабочих мест и привлечь 66,9 млрд рублей в экономику республики, в том числе 37,8 млрд рублей капитальных вложений. Министерство экономики принимало активное участие в создании ТОСЭР в Татарстане и оказывает различные меры поддержки их резидентам, включая взаимодействие с федеральными органами власти и институтами развития, такими как Минэкономразвития России, Фонд моногородов, Корпорация МСП и другие.

— Для самозанятых Татарстан также стал пилотным регионом. Как идет развитие проекта? Чем планируете привлекать людей для выхода из «тени»?

— До конца года в Татарстане планируется зарегистрировать 60 тысяч самозанятых. Сегодня их чуть более 6 тысяч, поэтому впереди предстоит много работы.

Чтобы убедить самозанятых татарстанцев оформлять свою деятельность на законодательном уровне, мы в первую очередь стремимся объяснить, какие возможности и преференции они получат вместе с этим статусом. А возможностей действительно много. Например, большое количество образовательных и информационно-консультационных программ. Также мы открыли официально зарегистрировавшимся доступ к госзаказу. Такая возможность доступна им с 28 марта 2019 года. Теперь все, прошедшие регистрацию, смогут в отдельном разделе биржевой площадки видеть доступные им для реализации заказы. Раньше участниками биржи могли быть только представители малого и среднего бизнеса.

— В мае Сбербанк предложил создать регуляторную «песочницу» на базе Банка России в Татарстане для развития исламского банкинга. На какой стадии сейчас переговоры по проекту? Когда окна исламского банкинга могут быть запущены в Татарстане?

— Исламский банкинг, безусловно, является привлекательной альтернативой для предпринимательского сообщества не только Татарстана, но и России в целом, учитывая плотное сотрудничество нашей страны с исламскими государствами. Президент Рустам Нургалиевич Минниханов, являясь председателем группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», уделяет данному направлению пристальное внимание. На данный момент, Сбербанком совместно с ЦБ РФ и профильными ведомствами ведется работа по формированию порядка работы данной песочницы. Республика Татарстан активно следит за развитием этого банковского направления и готова выступить пилотным регионом в целях апробирования практики.

— Как добираться до Татарстана желающим лично соприкоснуться с лучшими практиками в регионе? Недавно стало известно об отказе строительства в Татарстане проекта высокоскоростной магистрали Москва-Казань. Он заморожен или от него окончательно отказались? Насколько альтернативный план будет отвечать возлагаемым на ВСМ надеждам?

— Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали «Казань — Набережные Челны» включено в Стратегию социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года с формулировкой «при соответствующем решении правительства Российской Федерации».

Поэтому этот проект в стратегии остается с возможной реализацией в долгосрочной перспективе.

При этом в обновленный документ включено строительство скоростной автомобильной дороги «Москва – Нижний Новгород – Казань», входящей в состав международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай» с мостовым переходом через реку Волга, что поможет в развитии транспортной сети республики. Отмечу, что за три года реализации Стратегии уже построено и реконструировано более 900 км дорог, соединено дорогами 159 населенных пунктов республики. Поэтому приезжайте, мы рады гостям.

— А не «инфраструктурные» практики ускорения экономики есть?

— Конечно. Например, сейчас у нас в стадии активной проработке новый проект по поддержке предпринимательства. Это система по продвижению продукции татарстанского производства – электронный ресурс, который поможет предпринимателям узнавать о планируемых к закупкам товарах, ввозимых в республику. Такого инструмента нет нигде в России, но он успешно используется в некоторых странах Азии.

Создание такой системы у нас должно стать дополнительным инструментом поддержки отечественных производителей и содействовать развитию здоровой конкуренции между отечественными и зарубежными производителями. Запуск проекта предоставит малому и среднему предпринимательству информацию о потребности внутри республики в том или ином товаре с описанием точного объема и всех характеристик, а уже местный предприниматель, имея всю информацию, сможет предложить свои условия по замене на отечественный аналог, отвечающий всем необходимым условиям заказчика. Чтобы для предпринимателей она стала максимально удобной и полезной, мы обязательно учтем комментарии и пожелания бизнеса.

— Каким образом организован сбор обратной связи?

— Сейчас, пожалуй, эффективнее всего использовать современный электронный формат. Например, когда готовился проект обновленной Стратегии-2030, был создан специальный сайт, где собирались инициативы граждан. Те, что набрали максимальное число голосов поддержки («лайков» от посетителей), были рассмотрены и большая часть из них учтена. В настоящий момент диалог с бизнесом укрепляем запуском открытой линии по вопросам предпринимательства. Проект был запущен в начале апреля. Итоги первой такой линии будут подведены уже завтра, предложения и жалобы будут учтены в работе.

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